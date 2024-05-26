Дарья — ваш гид в Зарайске

Провела экскурсии для 30 туристов

Привет, меня зовут Дарья. Я гид в Зарайске. В этом городе я родилась, выросла, живу и работаю. Знаю каждый его уголок. За моими хрупкими плечами более 5 лет индивидуальных и групповых экскурсий. Жду вас: детей с родителями, семейные пары, молодёжь, активных путешественников серебряного и золотого возраста. Каждому из вас мне есть что рассказать!