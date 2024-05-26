Приглашаю познакомиться с историческим центром Зарайска! Вместе мы пройдём по площади Революции, улице Красноармейская — и завершим прогулку у Водонапорной башни, построенной более 100 лет назад.
Формат экскурсии вы выбираете сами: это может быть интересный монолог про историю города или дружеский диалог о том, что такое современный Зарайск.
Формат экскурсии вы выбираете сами: это может быть интересный монолог про историю города или дружеский диалог о том, что такое современный Зарайск.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Старинные Торговые ряды
- Ильинскую и Троицкую церкви
- Дом городского главы Ярцева
- Филиал Театрального музея им. Бахрушина
- Булочную с выпечкой, приготовленной по старинным рецептам
- Водонапорную башню и панораму Зарайска с высоты
А ещё я собрала для вас альбом с дореволюционными фото Зарайска. Они помогут вам узнать:
- Как выглядел кремль до реставрации
- Сколько церквей окружало главную крепость города
- Как выглядел Иоанно-Предтеченский собор в 19 веке
- Каким был мост через реку Осётр
- Где располагались часовня Александра Невского и пожарная охрана
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе площади Революции
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид в Зарайске
Провела экскурсии для 30 туристов
Привет, меня зовут Дарья. Я гид в Зарайске. В этом городе я родилась, выросла, живу и работаю. Знаю каждый его уголок. За моими хрупкими плечами более 5 лет индивидуальных и групповых экскурсий. Жду вас: детей с родителями, семейные пары, молодёжь, активных путешественников серебряного и золотого возраста. Каждому из вас мне есть что рассказать!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ольга
26 мая 2024
Отличная экскурсия по Зарайску в компании экскурсовода Дарьи! Мы были приятно удивлены профессионализмом и дружелюбием нашего гида.
Дарья смогла рассказать нам много интересной информации об истории и достопримечательностях Зарайска. Она с
Дарья смогла рассказать нам много интересной информации об истории и достопримечательностях Зарайска. Она с
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