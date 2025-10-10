Экскурсия «Дорогой первых переселенцев» Лабиау и Вальдвинкель (из Зеленоградска)

читать дальше

Минусы:

Обед стоит 600р, а не 500 указанные в описании и сообщениях от туркомпании. Вход в кирху Гросс Легиттен за "пожертвование" в 100р, которое тщательно проверяют на входе, в описании об этом молчок. Интернет там слабый, лучше готовить наличку.

В Полесске даже из автобуса не выходили, замок Лабиау только через окно, кто успел. До Нойхаузена дошли, но там только внешний осмотр, 10 минут.

Очень много времени в школе, хоть дико интересно, но можно было бы сократить слегка.

Пивоварня - в целом интересно, но там толком ничего нет кроме самого здания, экскурсия идёт по пустым залам с комментариями "здесь сушили солод" и т. п. Опять же, долго. Своего пива у них нет, на дегустацию дают два пива и квас от пивоварни из Советска.

Резюмируя - маршрут отличный, но нуждается в более подробном описании на сайте, а также в причесывании самой программы.