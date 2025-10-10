Экскурсия «Дорогой первых переселенцев» Лабиау и Вальдвинкель (из Зеленоградска)

Большое путешествие на северо – восток Калининградской области по следам первых переселенцев. Вы увидите: кирху Нойхаузена, кирху Гросс Легиттена, Маяк Риндерорт, музей «Старая немецкая школа Вальдвинкель», г. Полесск (исторический центр), пивоварню Альберта Бланкенштайна.
Описание экскурсии«Дорогой первых переселенцев» Вас ждет большое путешествие на северо – восток Калининградской области по следам первых переселенцев. Полесск – город к северу от Калининграда, чья история начинается с 1249 г. с маленькой рыбацкой деревушки на берегу реки. И называлось это место тогда – Лабагов, что от прусского labs означает «хороший», а позднее закрепляется онемеченное название города – Лабиау (нем. Labiau). Вы увидите:
- кирху Нойхаузена (1295 г.), • кирху Гросс Легиттена (ок. 1400 г.), • Маяк Риндерорта (с посещением), • музей «Старая немецкая школа Вальдвинкель» (с посещением), • г. Полесск (исторический центр), • пивоварню Альберта Бланкенштайна (с посещением). Важная информация:.
- Обед под заказ за доп. плату - 500 руб. /чел.
- Обязательно возьмите с собой паспорт РФ.
Что можно увидеть на экскурсии?
- Домик смотрителя маяка
- Маяк Риндерорт в п. Заливино
- Замок Лабиау
- Музей «Вальдвинкель»
- Здание пивоварни Альберта Бланкенштейна
- Кирха Нойхаузена
- Кирха Гросс Легиттена
- Исторический центр города Полесск
Что включено
- Транспорт (экскурсионный автобус)
- Услуги гида
- Посещение пивоварни Альберта Бланкенштейна
- Посещение музея «Вальдвинкель»
Что не входит в цену
- Обед под заказ (за доп. плату - 500 руб. /чел.)
- Маяк за доп. плату - 200 руб. (вход на территорию у маяка входит в стоимость входного билета)
Место начала и завершения?
Улица Ленина, 10, Зеленоградск
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Евгения
10 окт 2025
Экскурсия очень понравилась) организация супер, экскурсовод замечательная. Не смотря на большую продолжительность, усталости не ощущалось, тк все было очень насыщенно, уставать было некогда) отдельное спасибо владелице немецкой школы Инессе. От
А
Александр
24 авг 2025
Кратко - экскурсия интересная, стоит съездить.
М
Милана
11 авг 2025
Экскурсия просто Огонь 💥. Это было большое путешествие, по местам, связанным с первыми переселенцами после 1945 года. Особенно впечатлил Музей старой немецкой школы, в котором директор Инесса Савельевна Наталич рассказала
И
Ирина
18 июл 2025
Интересно и увлекательно. Можно с детьми школьного возраста, познавательная лекция про немецкую школу прошлого века. Дегустация пива тоже оставила приятное впечатление! Семья владельцев школы и пивоварни очень увлечённые люди! Ну и великолепный маяк - обязательно надо подняться и увидеть красоту вокруг!
