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Экскурсия из Зеленоградска «Куршская коса: дорога в дюны»

4.4
143 отзыва
Юнона
Юнона – Гид из Зеленоградска
Сложно найти в нашей стране место, сохранение которого далось с таким трудом.

Посетив Куршскую косу, вы не только получите возможность сделать красивые 🤩 панорамные кадры, но также вдохновитесь трудом учёных, которые посвятили свою жизнь борьбе с песчаными дюнами, готовыми в любой момент поглотить флору и фауну этого места.

За время пятичасовой экскурсии 🧭 вы увидите слияние Балтийского моря 🌊 и Куршского залива, посетите высоту Эфа, озеро «Чайка» и Танцующий лес 🌳.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • 1 000 ₽ за человека

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Экскурсия из Зеленоградска «Куршская коса: дорога в дюны»
Экскурсия из Зеленоградска «Куршская коса: дорога в дюны»

Что вы увидите

  • смотровая площадка на дюне «Эфа»
  • открытая панорама на «Балтийское море» и «Куршский залив»
  • «Танцующий лес»
Приглашаем вас в путешествие в уникальный национальный парк 🌳 — «Куршская коса», внесенной в список наследия ЮНЕСКО. Вы сможете понаблюдать за красотой песчаных дюн и моря 🌊 со смотровой площадки на дюне «Эфа», прогуляться 👣 по загадочному танцующему лесу 🌲 коса — уникальный уголок планеты Земля. Узкой полосой разделяет она соленое Балтийское море и пресноводный Куршский залив. На территории национального парка находятся три поселка: Лесное, Рыбачий и Морское. По своим габаритам, протяженности и высотным отметкам дюн, по красоте ландшафтов, богатству флоры и фауны, Куршская коса среди подобных образований в Европе не имеет аналогов.
Куршская Коса — один из самых известных и посещаемых туристических центров. Туристов привлекает необычайно чистая природа, самые высокие в Европе дюны.
Тут растут редкие растения, которые не встретишь больше нигде в мире. В здешних лесах водится много диких животных и редких птиц.
Что входит
  • посещение национального парка «Куршская коса», внесённого в список наследия ЮНЕСКО
  • погружение в атмосферу таинственного "Танцующего леса"
  • увлекательный рассказ сертифицированного гида
Что не входит
  • Приобретение сувениров, по желанию
  • Питание не входит, возьмите с собой воду и перекус
  • Встреча в отеле и доставка обратно в отель не предусмотрена, обратите внимание на место встречи группы
Начало
🚩 г. Зеленоградск, остановка Окружная
Место завершения
🏁 г. Зеленоградск, Курортный проспект, 21
Экскурсия из Зеленоградска «Куршская коса: дорога в дюны»
Экскурсия из Зеленоградска «Куршская коса: дорога в дюны»
Экскурсия из Зеленоградска «Куршская коса: дорога в дюны»
Экскурсия из Зеленоградска «Куршская коса: дорога в дюны»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Юнона
Юнона
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143 отзыва оставили туристы

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