Куршская коса — уникальный объект, созданный природой и человеком. На ней можно провести целый день, никуда не торопясь.
Но, если хочется увидеть главные локации и узнать о них любопытные факты, наше путешествие подойдёт как нельзя кстати.
Природными красотами не ограничимся: в Зеленоградске насладимся старинной архитектурой и попадём в кошачий рай!
Но, если хочется увидеть главные локации и узнать о них любопытные факты, наше путешествие подойдёт как нельзя кстати.
Природными красотами не ограничимся: в Зеленоградске насладимся старинной архитектурой и попадём в кошачий рай!
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00
Описание экскурсии
Куршская коса
- Поднимемся на высоту Эфа, наслаждаясь видами дюн и залива
- Прогуляемся по Танцующему лесу, рассматривая причудливо изогнутые сосны, и по живописному пляжу с поющими песками
- Вспомним историю появления и заселения Куршской косы, поговорим о её уникальных ландшафтах, разнообразном животном мире, неповторимой флоре
- Обсудим, почему из 10 посёлков осталось всего 3 и кто спас косу от песчаной катастрофы
Гастропауза
При желании пообедаем в одном из уютных аутентичных кафе в посёлке Рыбачий (бывший Росситтен), окутанном тайной, связанной с кошкой…
Зеленоградск
- Осмотрим здания самых популярных отелей и гостевых домов бывшего Кранца
- Пройдём по главной улице — Курортному проспекту — и попробуем сосчитать всех местных котиков
- Полюбуемся пряничными домиками в югендстиле
- Раскроем, как из рыбацкой деревни развился самый посещаемый город балтийского побережья
Организационные детали
- По маршруту будут длительные пешеходные подъёмы по ступеням (3 км)
- Дополнительные расходы: экосбор при въезде на Куршскую косу — 300 ₽ с чел. + оплата за авто и гида — 450 ₽, обед в кафе (заказ по меню)
- После бронирования экскурсии вы получите гайд с вкусными местами Калининградской области и не только
- Поездка проходит на автомобиле Hyundai Matrix
- Экскурсию для вас проведу я либо другой гид из нашей профессиональной команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тася — ваша команда гидов в Зеленоградске
Провели экскурсии для 11702 туристов
Меня зовут Тася. С начала 2020-х годов я вместе со своей командой профессиональных гидов и фотографов создаю и провожу авторские экскурсии и фотосессии в Петербурге, Москве и Калининградской области. НашаЗадать вопрос
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