Погрузитесь в атмосферу Зеленоградска и Куршской косы: архитектура, история и природа Балтийского моря ждут вас
Зеленоградск - это красивейшая архитектура, чистейшее побережье и уютные улочки.
Во время экскурсии вы увидите знаменитые здания, такие как кирха святого епископа Адальберта и Водонапорная башня. Далее отправимся на Куршскую косу, читать дальше
где вас ждут песчаные дюны, Танцующий лес и озеро Лебедь. Путешествие проходит на комфортабельном автомобиле, что делает его удобным для всех возрастов. Входные билеты в музеи и национальный парк оплачиваются отдельно. Экскурсию проведет дипломированный гид
Знакомство с городом начнём с прогулки вдоль променада, затем выйдем на самую популярную улицу города — Курортный проспект. Также я покажу вам известные здания: кирху святого епископа Адальберта, Водонапорную башню, здания двух старинных банков Кранца и другие. Почему город связывают с королевой Луизой, где останавливался Пётр Столыпин? Расскажу простыми словами сложную историю Восточной Пруссии.
Куршская коса
Далее мы отправимся в мир песчаных дюн и сосен. Вы узнаете историю возникновения этого места: увидите крупнейшую дюну в Северной Европе, узнаете, почему лес называют Танцующим. Нас ждут Королевский бор, озеро Чайка, орнитологическая станция «Фрингилла», дюна Эфа. Доедем даже до озера Лебедь и его смотровой площадки — на самой границе с Литвой откроются впечатляющие пейзажи Балтийского моря.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельным автомобиле Volkswagen Passat. Есть детское кресло.
Въезд в национальный парк оплачивается отдельно — 300 руб. /чел.
По желанию мы можем посетить колесо обозрения, музеи «Музей кошек», «Домик Ангелов» и «Музей курортной моды». Входные билеты оплачиваются отдельно.
Если вы проголодаетесь, перекусим в кафе
Экскурсию для вас проведу я или мой коллега — дипломированный гид Давид
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Зеленоградске
Провёл экскурсии для 133 туристов
Здравствуйте, меня зовут Сергей. Я гид по Калининградской области. Всю жизнь живу здесь и знаю интересные места. Объездил 21 страну и посетил 49 крупных городов. Сам много раз бывал на читать дальше
экскурсиях и понимаю, что полезно посмотреть и услышать людям в путешествиях. Обладаю чувством юмора, историческими знаниями и врождённым обаянием:) Умею рассказывать просто о сложных вещах. Покажу вам интересные места в наших прекрасных городах, необычные тенистые брусчатые улочки, а также захватывающие виды Балтийского побережья! Вам будет интересно и комфортно!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников
Елена
6 июня 2024
Очень понравился предложенный маршрут на Куршской косе, особенно Лебединое озеро.
В
Валентина
1 июня 2024
Большое спасибо Сергею за прекрасное путешествие и интересный рассказ! Остались очень довольны, замечательно провели день!
И
Ильдар
31 мая 2024
Отличная экскурсия. Сергею благодарен за немного иной взгляд на Светлогорск), не ожидали). Как у всех туристов на слуху в первую очередь Куршская коса). По факту намного интереснее была именно часть экскурсии в Светлогорске и окрестностях. И с точки зрения именно ознакомления с этим регионом Сергей отлично справляется.
О
Оксана
31 мая 2024
Путешествовали с Сергеем на Куршскую косу,посетили так же Светлогорск и Филинскую бухту. Море впечатлений,Сергей отличный рассказчик,это была третья экскурсия по Калиниградской области,однозначно лучшая! Сергей показал много интересных мест,мы остались в восторге! Однозначно рекомендую!
А
Анастасия
22 мая 2024
Хочется сказать большое спасибо, Сергею, за организацию поездки в удобную для нас дату! Интересный маршрут, сочетающий в себе живописную природу и атмосферный, завораживающий своей архитектурой, Зеленоградск! Глаза радовались! На протяжении всего маршрута Сергей не давал нам заскучать, рассказывал об истории области, интересных фактах, отвечал на вопросы и просто, ободрял хорошим чувством юмора)! Хочется вернуться снова😌
Л
Любовь
21 мая 2024
Были на данной экскурсии во второй половине дня, на косе уже тихо и малолюдно, самостоятельно и в своем темпе поднимались к озеру лебедей, гид ожидал в автомобиле, встретили красивейший закат на море, любовались красотой Королевского леса и Кранца-Зеленоградска. Информативная, неперенасыщенная экскурсия, Сергей подает материал с юмором и без занудства.
Юлия
21 мая 2024
Огромное спасибо за экскурсию Сергею. Время пролетело быстро. Параллельно Сергей интересно и подробно рассказывал. Отдельное спасибо за дополнительное время проведённое в Светлогорске. Изначально поездка туда не планировалось, однако Сергей убедил читать дальше
нас, что стоит посетить этот город. Оказалось, что там сделали одни из самых красивых фотографий. Побывали на филинской бухте. На Куршской косе посетили дюну Эфа, танцующий лес, встретили лису. Прошлись по лесу к пустынному пляжу, чтобы встретить закат на берегу балтийского моря. Прогулялись по вечернему Зеленоградску. Так как были с детьми 5 и 8 лет экскурсия проходила в лайт режиме, никуда не торопились. Но все основные места и даже больше где хотели побывать, увидели. Однозначно рекомендую.
В
Валентин
15 мая 2024
Благодарим за информативный вечер! А также рекомендации уютных ресторанов!
Т
Татьяна
11 мая 2024
Благодарим Сергея за интересную экскурсию по Зеленоградску и Куршской косе. Нас нелегко было удивить историей, поскольку это была уже третья экскурсия в нашем путешествии, но Сергей нашел для нас любопытные читать дальше
сведения и нюансы. Экскурсия проходила в комфортабельном авто, в удобном ритме, с остановками и прогулками. Узнали много интересных фактов про местную культуру, людей, их жизнь. Впечатлились красотами дюн и морскими видами, погуляли по Курортному проспекту и уютным улочкам Зеленоградска. Сергей был внимателен к нашим вопросам и просьбам, подстраивался под наши запросы. Благодарим за прекрасный день и желаем успехов.
Ольга
11 мая 2024
Замечательная, очень емкая и насыщеная экскурсия от Сергея. Отличная индивидуальная прогулка, рассказ от первоисточника, что всегда дает полное понимание истории края и желание вернуться вновь за новыми впечатлениями. Полны впечатлений, шикарных фотографий и новых мечт.
С
Сергей
7 мая 2024
Сергей отлично разбирается в материале и интересно показывает и рассказывает историю родного края
О
Ольга
6 мая 2024
Прогулкой осталась довольна. Сергей услышал мои пожелания по времени, по маршруту и по локациям. Путешествие прошло в дружелюбной атмосфере. Оценивать глубину знаний и полноту содержания экскурсии я не берусь, т. читать дальше
к. мне хотелось больше смотреть, чем слушать. Однако, даже в условиях достаточно бодрого темпа гиду удавалось поддерживать диалог и делиться полезной информацией, выходящей за рамки экскурсии. В любом случае ощущения, что гость в тягость или автоматически выдаваемых заготовок, не было. Скорее приятельская прогулка в темпе, маршруту и таймингу, задаваемыми самим гостем. Сергею спасибо!
Наташа
5 мая 2024
Наша экскурсия началась во второй половине дня, поэтому двинулись сразу на Косу. Природный заповедник, экотропы, дюны, море, красиво! Посетили 4 точки: экотропа на смотровую площадку у озера Лебедь, помочили ножки читать дальше
в море, прошлись по тонкому белому песку, покорили высоту Эфа и дошли до реликтовых туй в Королевском лесу. Танцуюший лес решили опустить, уже бывала там, а очерелное восхождение на высоту Мюллера побоялись просто не осилить. . Зато осталось время погулять по Зеленоградску, уютному, красивому. Спасибо Сергею за прекрасный день! Подрощенным детям тоже понравилась экскурсия - было непринужденно и весело!
Ю
Юлия
27 апр 2024
Это было лучшее решение взять с собой в личные экскурсоводы Сергея. Без автобусов, без толп туристов, интересный рассказ, самые лучшие и интересные места для экскурсии, еще и личный фотограф. Очень исполнительный, выполнил все наши пожелания. Пожалели, что не забронировали Сергея на следующий день. Всем знакомым порекомендую именно такой формат экскурсий.
Анна
25 апр 2024
Интересная, насыщенная, непринужденная экскурсия, благодаря замечательному, вежливому, веселому водителю-гиду Сергею. Заезжали в красивейшие места. Сергей рассказывал интересные факты, отвечал на все вопросы, никого не торопил. В общем, море впечатлений и более ста фотографий на память. Прекрасная организация! Спасибо, Сергей!
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