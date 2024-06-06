Зеленоградск - это красивейшая архитектура, чистейшее побережье и уютные улочки.Во время экскурсии вы увидите знаменитые здания, такие как кирха святого епископа Адальберта и Водонапорная башня. Далее отправимся на Куршскую косу,

где вас ждут песчаные дюны, Танцующий лес и озеро Лебедь. Путешествие проходит на комфортабельном автомобиле, что делает его удобным для всех возрастов. Входные билеты в музеи и национальный парк оплачиваются отдельно. Экскурсию проведет дипломированный гид

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Открываем Зеленоградск

Знакомство с городом начнём с прогулки вдоль променада, затем выйдем на самую популярную улицу города — Курортный проспект. Также я покажу вам известные здания: кирху святого епископа Адальберта, Водонапорную башню, здания двух старинных банков Кранца и другие. Почему город связывают с королевой Луизой, где останавливался Пётр Столыпин? Расскажу простыми словами сложную историю Восточной Пруссии.

Куршская коса

Далее мы отправимся в мир песчаных дюн и сосен. Вы узнаете историю возникновения этого места: увидите крупнейшую дюну в Северной Европе, узнаете, почему лес называют Танцующим. Нас ждут Королевский бор, озеро Чайка, орнитологическая станция «Фрингилла», дюна Эфа. Доедем даже до озера Лебедь и его смотровой площадки — на самой границе с Литвой откроются впечатляющие пейзажи Балтийского моря.

Организационные детали