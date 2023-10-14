Приехали отдохнуть в Зеленоградск и хотите оставить память об отдыхе в этом живописном месте? Хотите красивые и креативные фотографии себя и своих родных в Зеленоградске и на Балтийском море? Отличное решение — сделать свою авторскую фотосессию! Привезите с отдыха более 100 красивых фотографий!
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Зеленоградск
- Променад
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
Меня зовут Анастасия Шафранова. Я сооснователь проекта «Калининградское море», творческий фотограф, и хочу предложить вам душевную фотосессию в Зеленоградске и его окрестностях.
Привезите с отдыха более 100 красивых фотографий в самых интересных локациях и местах Зеленоградска!
Для вас — авторские, семейные, женские и детские фотосессии и фотопрогулки. Необычные локации и, конечно, качественные фотографии.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Профессиональная фотосессия
- Что не входит
- Личные расходы
- Транспорт
- Место начала и завершения?
- Зеленоградск, Вокзал
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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