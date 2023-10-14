Что вас ожидает:

Меня зовут Анастасия Шафранова. Я сооснователь проекта «Калининградское море», творческий фотограф, и хочу предложить вам душевную фотосессию в Зеленоградске и его окрестностях.

Привезите с отдыха более 100 красивых фотографий в самых интересных локациях и местах Зеленоградска!

Для вас — авторские, семейные, женские и детские фотосессии и фотопрогулки. Необычные локации и, конечно, качественные фотографии.