Фотопрогулка и фотосессия в Зеленоградске

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Приехали отдохнуть в Зеленоградск и хотите оставить память об отдыхе в этом живописном месте? Хотите красивые и креативные фотографии себя и своих родных в Зеленоградске и на Балтийском море? Отличное решение — сделать свою авторскую фотосессию! Привезите с отдыха более 100 красивых фотографий!
Фотопрогулка и фотосессия в Зеленоградске
Фотопрогулка и фотосессия в Зеленоградске
Фотопрогулка и фотосессия в Зеленоградске
Фотопрогулка и фотосессия в Зеленоградске
Фотопрогулка и фотосессия в Зеленоградске
Фотопрогулка и фотосессия в Зеленоградске
Ближайшие даты:
14
окт
15
окт
16
окт
17
окт
18
окт
19
окт
20
окт
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даты

Что вас ожидает:

  • Зеленоградск
  • Променад
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

Меня зовут Анастасия Шафранова. Я сооснователь проекта «Калининградское море», творческий фотограф, и хочу предложить вам душевную фотосессию в Зеленоградске и его окрестностях.
Привезите с отдыха более 100 красивых фотографий в самых интересных локациях и местах Зеленоградска!
Для вас — авторские, семейные, женские и детские фотосессии и фотопрогулки. Необычные локации и, конечно, качественные фотографии.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Профессиональная фотосессия
Что не входит
  • Личные расходы
  • Транспорт
Место начала и завершения?
Зеленоградск, Вокзал
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
Необычные
Авторские

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