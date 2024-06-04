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Фотопрогулка
1 час
Популярное предложение
Зеленоградск - Кранц: фотоприключение в городке у моря, незабываемые моменты
Погрузитесь в атмосферу Зеленоградска с индивидуальной фотопрогулкой. Профессиональные фото, исторические анекдоты и красивейшие локации ждут вас
Начало: Зеленоградск
«Во время фотосессии мы расскажем о природе этого морского берега и истории Зеленоградска»
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
6 950₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
4 часа
Очарование Куршской Косы. Путешествие с фотографом
Начало: Ж/д вокзал г. Зеленоградск
«С вами на маршруте опытный фотограф - и у вас будут прекрасные фото в самых красивых местах»
Расписание: Ежедневно в 10:00
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Фотосессия в Зеленоградске: Сохраните Ваши Воспоминания
Хотите запечатлеть свой отдых в Зеленоградске? Авторская фотосессия на Балтийском море - ваш выбор
Начало: Зеленоградск, Вокзал
«Я сооснователь проекта «Калининградское море», творческий фотограф, и хочу предложить вам душевную фотосессию в Зеленоградске и его окрестностях»
Сегодня в 12:00
11 июня в 09:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Сказочный Зеленоградск - Кранц: обзорная прогулка с фотосессией
Начало: Зеленоградск, Вокзал
«Сделаем красивую фотосессию с видами прусской курортной архитектуры в разных стилях»
Расписание: Ежедневно по запросу
Сегодня в 15:00
11 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
2.5 часа
Зеленоградск для всей семьи: большая фотопрогулка
Обойти город вдоль и поперёк и пофотографироваться в лучших декорациях
Начало: В центре города Зеленоградск, ул. Ленина 6
«Завершим нашу фотопрогулку на берегу, где вода отражает закатные краски, а ветер приносит истории далёких путешественников»
14 июня в 17:00
18 июня в 08:00
8 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалентина4 июня 2024Благодарим Юлию и Юрия за прекрасную фотопрогулку. Были на экскурсии 25 мая. Была прекрасная погода. Во время встретились в назначенном
- ЮЮлия23 мая 2024Хочу поблагодарить Юлю и Юрия за приятную, лёгкую фотопрогулку, за любовь к своему делу и прекрасные и живые фотографии!!!
- ААида4 мая 2024Самое лучшее и душевное фотоприключение по красивому Кранцу вместе с Юлией и Юрием) Вдохновляюще, красиво, интересно и профессионально! Очень понравилось) Вернусь к вам снова за новыми фото впечатлениями!)
- ННаталья8 декабря 2023Огромное спасибо Маргарите за увлекательный рассказ, за комфортное путешествие и за огромное количество положительных эмоций. Экскурсия была познавательной и насыщенной потрясающими видами прекрасной природы Куршской косы. Очень рекомендую!!!
- ААртём8 декабря 2023Очень понравилась экскурсия!!! Помимо исторического погружения, очень много интересных историй, любопытных подробностей - 4 часа на одном дыхании!! Летом обязательно вернемся!
- ССветлана25 августа 2023Ездили с мужем и дочкой - подростком. Не разу не пожалели, что взяли именно индивидуальную экскурсию - очень удобно, всё
Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Фотопрогулки»
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