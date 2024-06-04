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месте и сразу преступили к делу. Ребята ловко сменяют друг друга в рассказе и в фотографирование. Или фотографируют одновременно но с разных ракурсов, искусно ловят моменты. Мы получили прекрасные живые фотографии и незабываемые ощущения, а ещё очень хорошо провели время. Было ощущение, что гуляешь с давними знакомыми.