Фотосессии в Зеленоградске с личным фотографом

Найдено 5 экскурсий в категории «Фотопрогулки» в Зеленоградске, цены от 6 950 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Зеленоградск - Кранц: фотоприключение в городке у моря
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
8 отзывов
Популярное предложение
Зеленоградск - Кранц: фотоприключение в городке у моря, незабываемые моменты
Погрузитесь в атмосферу Зеленоградска с индивидуальной фотопрогулкой. Профессиональные фото, исторические анекдоты и красивейшие локации ждут вас
Начало: Зеленоградск
«Во время фотосессии мы расскажем о природе этого морского берега и истории Зеленоградска»
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
6 950 за всё до 4 чел.
Очарование Куршской Косы. Путешествие с фотографом
Фотопрогулка
4 часа
11 отзывов
Очарование Куршской Косы. Путешествие с фотографом
Начало: Ж/д вокзал г. Зеленоградск
«С вами на маршруте опытный фотограф - и у вас будут прекрасные фото в самых красивых местах»
Расписание: Ежедневно в 10:00
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
10 000 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка и фотосессия в Зеленоградске
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
Фотосессия в Зеленоградске: Сохраните Ваши Воспоминания
Хотите запечатлеть свой отдых в Зеленоградске? Авторская фотосессия на Балтийском море - ваш выбор
Начало: Зеленоградск, Вокзал
«Я сооснователь проекта «Калининградское море», творческий фотограф, и хочу предложить вам душевную фотосессию в Зеленоградске и его окрестностях»
Сегодня в 12:00
11 июня в 09:00
7 000 за всё до 4 чел.
Сказочный Зеленоградск - Кранц: обзорная прогулка с фотосессией
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
Сказочный Зеленоградск - Кранц: обзорная прогулка с фотосессией
Начало: Зеленоградск, Вокзал
«Сделаем красивую фотосессию с видами прусской курортной архитектуры в разных стилях»
Расписание: Ежедневно по запросу
Сегодня в 15:00
11 июня в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
Зеленоградск для всей семьи: большая фотопрогулка
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2.5 часа
Зеленоградск для всей семьи: большая фотопрогулка
Обойти город вдоль и поперёк и пофотографироваться в лучших декорациях
Начало: В центре города Зеленоградск, ул. Ленина 6
«Завершим нашу фотопрогулку на берегу, где вода отражает закатные краски, а ветер приносит истории далёких путешественников»
14 июня в 17:00
18 июня в 08:00
8 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валентина
    4 июня 2024
    Зеленоградск - Кранц: фотоприключение в городке у моря
    Благодарим Юлию и Юрия за прекрасную фотопрогулку. Были на экскурсии 25 мая. Была прекрасная погода. Во время встретились в назначенном
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    месте и сразу преступили к делу. Ребята ловко сменяют друг друга в рассказе и в фотографирование. Или фотографируют одновременно но с разных ракурсов, искусно ловят моменты. Мы получили прекрасные живые фотографии и незабываемые ощущения, а ещё очень хорошо провели время. Было ощущение, что гуляешь с давними знакомыми.

    Благодарим Юлию и Юрия за прекрасную фотопрогулку. Были на экскурсии 25 мая. Была прекрасная погода. ВоБлагодарим Юлию и Юрия за прекрасную фотопрогулку. Были на экскурсии 25 мая. Была прекрасная погода. ВоБлагодарим Юлию и Юрия за прекрасную фотопрогулку. Были на экскурсии 25 мая. Была прекрасная погода. Во
  • Ю
    Юлия
    23 мая 2024
    Зеленоградск - Кранц: фотоприключение в городке у моря
    Хочу поблагодарить Юлю и Юрия за приятную, лёгкую фотопрогулку, за любовь к своему делу и прекрасные и живые фотографии!!!
  • А
    Аида
    4 мая 2024
    Зеленоградск - Кранц: фотоприключение в городке у моря
    Самое лучшее и душевное фотоприключение по красивому Кранцу вместе с Юлией и Юрием) Вдохновляюще, красиво, интересно и профессионально! Очень понравилось) Вернусь к вам снова за новыми фото впечатлениями!)
  • Н
    Наталья
    8 декабря 2023
    Очарование Куршской Косы. Путешествие с фотографом
    Огромное спасибо Маргарите за увлекательный рассказ, за комфортное путешествие и за огромное количество положительных эмоций. Экскурсия была познавательной и насыщенной потрясающими видами прекрасной природы Куршской косы. Очень рекомендую!!!
  • А
    Артём
    8 декабря 2023
    Очарование Куршской Косы. Путешествие с фотографом
    Очень понравилась экскурсия!!! Помимо исторического погружения, очень много интересных историй, любопытных подробностей - 4 часа на одном дыхании!! Летом обязательно вернемся!
  • С
    Светлана
    25 августа 2023
    Очарование Куршской Косы. Путешествие с фотографом
    Ездили с мужем и дочкой - подростком. Не разу не пожалели, что взяли именно индивидуальную экскурсию - очень удобно, всё
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    видно, слышно, и не от кого не зависишь. Забрали прямо от места проживания, практически всю косу проехали, нагулялись, красоты насмотрелись, да ещё и нафотографировались, Маргарита расшевелила даже мужа, изначально не особо желающего фотографироваться. Мы чудесно провели время и благодарим Маргариту за отлично организованное маленькое путешествие! Советуем, не пожалеете!

Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Фотопрогулки»

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  1. Зеленоградск - Кранц: фотоприключение в городке у моря
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Балтийское море
  4. Танцующий лес
  5. Набережная
  6. Водонапорная башня
  7. Кирха Святой Барбары
  8. Кирха Шаакена
  9. Станция Фрингилла
  10. Замок Нессельбек
Сколько стоит экскурсия по Зеленоградску в июне 2024
Сейчас в Зеленоградске в категории "Фотопрогулки" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 6 950 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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