1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Улочки, дворы и парадные Кранца-Зеленоградска: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу старинного Зеленоградска, исследуя его улочки и дворы в компании знающего гида
Начало: На ул. Ленина, д. 3
22 июня в 09:00
23 июня в 14:00
4 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
«Удивительная Куршская коса»: авторский тур из Зеленоградска
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических загадок с индивидуальной экскурсией по Куршской косе
Начало: Зеленоградск, Окружная улица 15
«Авторские маршруты, потаённые места Куршской косы Все маршруты экскурсии проводятся по вашему индивидуальному желанию»
Расписание: Ежедневно по договоренности, с 09:00.
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
от 15 950₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Фотосессия в Зеленоградске: Сохраните Ваши Воспоминания
Хотите запечатлеть свой отдых в Зеленоградске? Авторская фотосессия на Балтийском море - ваш выбор
Начало: Зеленоградск, Вокзал
«Для вас — авторские, семейные, женские и детские фотосессии и фотопрогулки»
Сегодня в 12:00
11 июня в 09:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия7 июня 2024Было очень познавательно и интересно. Видно, что экскурсовод очень любит и прекрасно знает свой город!
- ААлексей5 июня 2024Лидия и Сергей - очень приятная пара и интересные собеседники! В неспешном и очень комфортном режиме мы прогулялись по небольшому, но такому уютному Зеленоградску в их чудесной компании! Всем рекомендую!
- ННаталия1 июня 2024Хочу поблагодарить Лидию и Сергея за потрясающую экскурсию! Время пролетело незаметно! Зеленоградск открылся со всех сторон) и смотря на эту чудесную пару можно понять, что Любовь навсегда! Восторг! Спасибо много раз)
- ААлександр11 мая 2024Очень понравился тур. Мы посетили Королевский бор. Выехали рано в 8 утра, поэтому гуляли по бору одни. Тишина и запах утреннего
- ЛЛюдмила27 марта 2024На экскурсию нас отправилось 3 взрослых человека. Профессионализм гида Александра был на высоте: мы узнали и историю края и чем
- ССкрипкин6 ноября 2023Были компанией 6 человек, поэтому это была идеальная экскурсия без посторонних людей! После бронирования очень быстро с нами связался организатор
Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Авторские»
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