Авторские экскурсии от местных гидов Зеленоградска

Найдено 3 экскурсии в категории «Авторские» в Зеленоградске, цены от 4 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Улочки, дворы и парадные Кранца-Зеленоградска
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
105 отзывов
Улочки, дворы и парадные Кранца-Зеленоградска: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу старинного Зеленоградска, исследуя его улочки и дворы в компании знающего гида
Начало: На ул. Ленина, д. 3
22 июня в 09:00
23 июня в 14:00
4 500 за всё до 4 чел.
«Удивительная Куршская коса» - авторский тур из Зеленоградска
Индивидуальная
5 часов
11 отзывов
«Удивительная Куршская коса»: авторский тур из Зеленоградска
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических загадок с индивидуальной экскурсией по Куршской косе
Начало: Зеленоградск, Окружная улица 15
«Авторские маршруты, потаённые места Куршской косы Все маршруты экскурсии проводятся по вашему индивидуальному желанию»
Расписание: Ежедневно по договоренности, с 09:00.
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
от 15 950 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка и фотосессия в Зеленоградске
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
Фотосессия в Зеленоградске: Сохраните Ваши Воспоминания
Хотите запечатлеть свой отдых в Зеленоградске? Авторская фотосессия на Балтийском море - ваш выбор
Начало: Зеленоградск, Вокзал
«Для вас — авторские, семейные, женские и детские фотосессии и фотопрогулки»
Сегодня в 12:00
11 июня в 09:00
7 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    7 июня 2024
    Улочки, дворы и парадные Кранца-Зеленоградска
    Было очень познавательно и интересно. Видно, что экскурсовод очень любит и прекрасно знает свой город!
  • А
    Алексей
    5 июня 2024
    Улочки, дворы и парадные Кранца-Зеленоградска
    Лидия и Сергей - очень приятная пара и интересные собеседники! В неспешном и очень комфортном режиме мы прогулялись по небольшому, но такому уютному Зеленоградску в их чудесной компании! Всем рекомендую!
  • Н
    Наталия
    1 июня 2024
    Улочки, дворы и парадные Кранца-Зеленоградска
    Хочу поблагодарить Лидию и Сергея за потрясающую экскурсию! Время пролетело незаметно! Зеленоградск открылся со всех сторон) и смотря на эту чудесную пару можно понять, что Любовь навсегда! Восторг! Спасибо много раз)
  • А
    Александр
    11 мая 2024
    «Удивительная Куршская коса» - авторский тур из Зеленоградска
    Очень понравился тур. Мы посетили Королевский бор. Выехали рано в 8 утра, поэтому гуляли по бору одни. Тишина и запах утреннего
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    леса. Затем, проехав еще некоторое расстояние, погуляли по пляжу, по берегу моря. Следующей остановкой была станция кольцевания птиц. Было интересно и познавательно. Вкусно ппобедали в поселке Рыбачий. Посетили танцующий лес - наверное главную достопримечательеость Куршской косы. Побывали на самой высокой точке косы - высоте Эфа. С этой высоты видны залив и море, дюна и сосновый лес. Получили массу впечатлений от тура. Большое спасибо Ольге - гиду, который сопровождал нас в этом путешествии. Благодаря ей мы узнали много интересных фактов о Куршской косе. Спасибо за интересное путешествие!

  • Л
    Людмила
    27 марта 2024
    «Удивительная Куршская коса» - авторский тур из Зеленоградска
    На экскурсию нас отправилось 3 взрослых человека. Профессионализм гида Александра был на высоте: мы узнали и историю края и чем
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    в настоящее время занимаются жители косы, как они сохраняют флору и фауну этого по истине чудесного места. Мы остались очень довольны и рекомендуем к посещению всем. Особенно хочется отметить комфорт и удобство передвижения в автомобиле, неспешные прогулки по лесу, неторопливый подъем на высоты и смотровые площадки. Когда нет спешки, как обычно это бывает в больших группах, ты можешь насладиться всей прелестью этих мест.

  • С
    Скрипкин
    6 ноября 2023
    «Удивительная Куршская коса» - авторский тур из Зеленоградска
    Были компанией 6 человек, поэтому это была идеальная экскурсия без посторонних людей! После бронирования очень быстро с нами связался организатор
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    Сергей, все рассказал, объяснил! Все было четко организовано! Ольга - наш гид - весь день с нами, очень интересного рассказывала про все места в которых мы побывали! По нашей просьбе был организован обед в прекрасном ресторане!!! Конечно все за один день объехать не возможно но общее впечатление о Куршской косе сложилось прекрасное! Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Авторские»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Улочки, дворы и парадные Кранца-Зеленоградска
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  3. Фотопрогулка и фотосессия в Зеленоградске
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Балтийское море
  4. Танцующий лес
  5. Набережная
  6. Водонапорная башня
  7. Кирха Святой Барбары
  8. Кирха Шаакена
  9. Станция Фрингилла
  10. Замок Нессельбек
Сколько стоит экскурсия по Зеленоградску в июне 2024
Сейчас в Зеленоградске в категории "Авторские" можно забронировать 3 экскурсии от 4 500 до 15 950. Туристы уже оставили гидам 116 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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