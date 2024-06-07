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в настоящее время занимаются жители косы, как они сохраняют флору и фауну этого по истине чудесного места. Мы остались очень довольны и рекомендуем к посещению всем. Особенно хочется отметить комфорт и удобство передвижения в автомобиле, неспешные прогулки по лесу, неторопливый подъем на высоты и смотровые площадки. Когда нет спешки, как обычно это бывает в больших группах, ты можешь насладиться всей прелестью этих мест.