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🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 28 отзывов Атмосферный Кранц: Индивидуальная экскурсия по историческому Зеленоградску Познайте душу Зеленоградска в уникальной экскурсии, где история и культура переплетаются с красотой старинных улиц Начало: В районе ж/д вокзала ул. Ленина, 10 4 560 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 17 отзывов Замуррчательный Зеленоградск Узнать город, у которого лапки, на тематической котопрогулке Начало: Около ж/д вокзала Зеленоградска 4 400 ₽ за всё до 8 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 25 отзывов Идиллическая Куршская коса: дюны, леса и панорамы Балтики Куршская коса покорит вас песчаными дюнами, загадочными лесами и фантастическими панорамами. Узнайте больше о природе и истории этого уникального места 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе 10% скидка Групповая 6.5 часов 9 отзывов Куршская коса, орнитологическая станция и танцующий лес (из Зеленоградска) Познакомиться с символами заповедника на автобусной экскурсии Начало: На улице Ленина Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 10:15 1655 1 490 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 1 отзыв Зеленоградск и Светлогорск: как маленькие деревеньки стали популярными курортами Узнайте, как Зеленоградск и Светлогорск превратились из маленьких деревень в популярные курорты с богатой историей и уникальной атмосферой 10 670 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе 10% скидка Групповая 5 часов 5 отзывов Из Зеленоградска в Калининград: самый смак Познакомьтесь с Калининградом через его главные достопримечательности, исторические факты и современные реалии. Экскурсия на автобусе с прогулками Начало: На ул. Ленина Расписание: ежедневно в 08:00 1322 1 190 ₽ за человека

🚶 Пешая Фотопрогулка 1 час 8 отзывов Популярное предложение Зеленоградск - Кранц: фотоприключение в городке у моря, незабываемые моменты Погрузитесь в атмосферу Зеленоградска с индивидуальной фотопрогулкой. Профессиональные фото, исторические анекдоты и красивейшие локации ждут вас Начало: Зеленоградск 6 950 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе 45% скидка Мини-группа 7 часов 2 отзыва Куршская коса + немецкий форт: в мини-группе из Зеленоградска Комфортное путешествие по Куршской косе и немецкому форту №1. Увидите уникальные природные и исторические места Калининградской области Начало: На ул. Окружная, 15 Расписание: в среду, пятницу и субботу в 09:45 6000 3 300 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 11 отзывов Зеленоградск - Кранц: история одного города Эта экскурсия станет идеальным началом знакомства с Зеленоградском. Довоенная архитектура, курорты Восточной Пруссии и уютные улочки ждут вас Начало: В районе ж/д вокзала 750 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 10 отзывов Замок Шаакен, крафтовая сыроварня и кирха 13 века Вас ждёт погружение в историю Тевтонского ордена, дегустация сыра и шоколада, а также посещение древней кирхи с легендами и привидениями Начало: На улице Окружная 7 950 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 10 отзывов 3 в 1: Зеленоградск, Светлогорск и Филинская бухта Исследовать старинные города-курорты и насладиться завораживающими морскими видами Начало: Зеленоградск 12 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🛫 Полеты на самолетах Индивидуальная 2 часа 3 отзыва Индивидуальный трансфер и экскурсия по Зеленоградску: от аэропорта до курорта Встреча в аэропорту, комфортный трансфер и увлекательная экскурсия по Зеленоградску. Начните свой отдых с приятных впечатлений Начало: В аэропорту Храброво от 6 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 15 отзывов Путешествие по жемчужинам Балтийского побережья: от Зеленоградска до Филинской бухты Погрузитесь в уникальное путешествие по Балтийскому побережью, где каждый город расскажет свою уникальную историю Начало: Зеленоградск, Окружная 15, парковка у магазина «Sp... 24 900 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 1 отзыв Калининградская область: малые города и Мазурский канал Познакомиться с историческим и культурным наследием маленьких городков 12 900 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 16 отзывов Из Кранца в Зеленоградск: путешествие сквозь века Погрузитесь в историю Зеленоградска, следуя заметкам путешественника 19 века, и откройте город с новой стороны Начало: Около магазина Спар напротив вокзала Зеленоградска от 4 670 ₽ за всё до 7 чел.

🚌 На автобусе Групповая 4.5 часа 97 отзывов Из Зеленоградска в Калининград: ТОП-15 мест за 3 часа Калининград хранит множество тайн и легенд. За 3 часа посетите 15 ключевых мест города, включая Рыбную деревню и остров Кнайпхоф. Присоединяйтесь Начало: Ул. Ленина, 10 Расписание: ежедневно в 08:10 1 190 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 6 часов 67 отзывов Экскурсия из Зеленоградска «Куршская коса и орнитологическая станция» Откройте для себя удивительные пейзажи Куршской косы и наблюдайте за кольцеванием птиц на орнитологической станции. Уникальные фото и впечатления гарантированы Начало: Ул. Ленина, 10, Зеленоградск Расписание: Понедельник, среда, пятница в 10:20 1 490 ₽ за человека

Индивидуальная 4 часа 36 отзывов Чудеса Куршской косы: сосны, море, янтарные дюны Начало: Зеленоградск Расписание: каждый день 09:00 8 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 4 часа 1 отзыв Сказочный Светлогорск и замок рыцарей Нессельбек Начало: Индивидуально Расписание: Каждый день 10 00 7 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 4.5 часа 12 отзывов Призрак замка Шаакен + сыроварня Начало: Зеленоградск, ул. Окружная, д. 11 Расписание: По субботам в 10:30 1 500 ₽ за человека

Индивидуальная 5 часов 3 отзыва Куршская коса - история, природа, ландшафты Начало: По договорённости 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 6 часов 3 отзыва Зеленоградск и Куршская коса Начало: 236038, обл. Калининградская, г. Калининград 9 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 7 часов 12 отзывов В тени рыцарских замков. Прусские хроники Начало: Зеленоградск, ул. Окружная, д. 11 Расписание: По средам в 9:30 1 800 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 46 отзывов Дух старого Кранца: большая экскурсия по Зеленоградску Прогулка по Зеленоградску перенесет вас на сто лет назад: осмотрите старинные виллы, насладитесь морским воздухом и узнайте о быте курортного города Начало: У ж/д вокзала Зеленоградска от 4 550 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 16 отзывов «Gruss aus Cranz»: старый Кранц в истории и открытках Погрузитесь в историю Зеленоградска, прогуливаясь по его улочкам. Узнайте о символах города и отправьте открытку с берега Балтики Начало: У ж/д вокзала Зеленоградска от 3 900 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2.5 часа 14 отзывов Фотоколлаж Зеленоградска: историческая прогулка с профессиональными фото Погрузитесь в атмосферу Зеленоградска: откройте для себя его историю, встретьте местных котиков и запечатлейте моменты на профессиональные фото Начало: На привокзальной площади Расписание: ежедневно в 09:00 и 13:00 1 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Фотопрогулка 2.5 часа Зеленоградск для всей семьи: большая фотопрогулка Обойти город вдоль и поперёк и пофотографироваться в лучших декорациях Начало: В центре города Зеленоградск, ул. Ленина 6 8 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚌 На автобусе 🚤 На катере 10% скидка Групповая 5 часов Калининград + речная прогулка на катере для желающих (из Зеленоградска) Взглянуть на город с двух ракурсов, узнать больше о Кёнигсберге и получить полезные советы Начало: На ул. Ленина Расписание: ежедневно в 08:00 1322 1 190 ₽ за человека

🚌 На автобусе 10% скидка Групповая 6.5 часов Утренняя Куршская коса из Зеленоградска на автобусе Побывать в красивейших точках национального парка на утренней групповой экскурсии Начало: На ул. Ленина Расписание: ежедневно в 08:30, 09:30 и 10:30 1655 1 490 ₽ за человека

🚌 На автобусе 10% скидка Групповая 5 часов Автобусная экскурсия «Форты и бастионы Кёнигсберга» (из Зеленоградска) Увидеть оборонительные сооружения 19 века, посетить форт Денхофф и раскрыть военную историю города Начало: На улице Ленина Расписание: в понедельник и субботу в 08:00 1388 1 250 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов Путешествие из Зеленоградска в Калининград: культурное наследие и мистические легенды Проведите незабываемый день в Калининграде, погрузившись в его уникальную историю, культуру и мистические легенды Начало: Зеленоградск, Окружная 15 (парковка у магазина «Sp... 19 900 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 2 часа Фотосессия в Зеленоградске: Сохраните Ваши Воспоминания Хотите запечатлеть свой отдых в Зеленоградске? Авторская фотосессия на Балтийском море - ваш выбор Начало: Зеленоградск, Вокзал 7 000 ₽ за всё до 4 чел.