В Советске мы прогуляемся по старинным улицам Тильзита, где до сих пор сохранились здания XIX-XX веков. Он расскажет нам о наполеоновских войнах и возникновении знаменитого тильзитского сыра. В Немане вы познакомитесь с циклом производства фермерских сыров и осмотрите замок Рагнит.

Описание экскурсии Мы отправимся в увлекательное путешествие на восток области от Калининграда до Немана и узнаем кем был придуман широко известный сыр «Тильзитер», какие давние традиции имеет пивоварение в Восточной Пруссии, прогуляемся у стен настоящего замка, попробуем пиво, отведаем сыры. Вас ждёт увлекательный и красивый, а ещё и вкусный маршрут! История сыроварения на территории Восточной Пруссии возникает с появлением Тевтонского ордена. После Великой чумы 1709 — 1710 годов свои традиции сыроварения на территорию Восточной Пруссии и в Мемельской край, принесли и переселенцы — меннониты из Голландии. «Меннонитский сыр» продавался в значительных количествах и пользовался популярностью. Свою лепту в создание традиции сыроварения в Восточной Пруссии внесли и переселенцы из Зальцбурга и Швейцарии. Прибыв в город Неман, осмотрим величественный Замок Рагнит. Данный замок когда-то был одним из самых больших на территории Восточной Пруссии, а в настоящее время получил новую жизнь и активно восстанавливается. Это город с богатой историей, начиная с его основания рыцарями Тевтонского Ордена в 1277 году. Увидим производство сыров в «Сыроварне региона Тильзит-Рагнит», а на дегустации отведаем сыры разной выдержки из богатой коллекции сыроварни: яблочный, Тильзитер, Альпийский, Эмметалер, Качотта, Камамбер. После вы сможете приобрести понравившиеся сыры в магазине сыроварни. Следующая точка маршрута — город Советск, бывший Тильзит, навсегда вошедший в историю подписанием мирового соглашения «Тильзитский мир». Произошло это знаменательное событие 13 (25) июня 1807 года между Российской империей и Францией. Встреча двух императоров — Александра I и Наполеона прошла в крытом павильоне, поставленном на плоту посередине реки Неман. В Музее Тильзитского мира погрузимся в события той поры. Музей — настоящее окно в прошлое. Город Советск сохранил историческую планировку, главная улица поражает убранством. Вы увидите достопримечательности: знаменитый мост имени Королевы Луизы, набережную, здания администрации и театра, скульптуры и памятники. А после знакомства с городом посетим пивоварню «Тильзиткорне» — завершим экскурсию со вкусом! Познакомимся с технологией производства и продегустируем пиво в прикуску со снеками. Это место, где пиво становится настоящим искусством! Важная информация: Обратите внимание! Посещение Немана предусмотрено в программе экскурсии, которая проводится по пятницам.

Что можно увидеть на экскурсии? Советск

Неман (только по пятницам)

