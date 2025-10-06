Нас ждет увлекательное путешествие в историю пивоварения и сыроварения в Восточной Пруссии.
В Советске мы прогуляемся по старинным улицам Тильзита, где до сих пор сохранились здания XIX-XX веков. Он расскажет нам о наполеоновских войнах и возникновении знаменитого тильзитского сыра. В Немане вы познакомитесь с циклом производства фермерских сыров и осмотрите замок Рагнит.
Описание экскурсииМы отправимся в увлекательное путешествие на восток области от Калининграда до Немана и узнаем кем был придуман широко известный сыр «Тильзитер», какие давние традиции имеет пивоварение в Восточной Пруссии, прогуляемся у стен настоящего замка, попробуем пиво, отведаем сыры. Вас ждёт увлекательный и красивый, а ещё и вкусный маршрут! История сыроварения на территории Восточной Пруссии возникает с появлением Тевтонского ордена. После Великой чумы 1709 — 1710 годов свои традиции сыроварения на территорию Восточной Пруссии и в Мемельской край, принесли и переселенцы — меннониты из Голландии. «Меннонитский сыр» продавался в значительных количествах и пользовался популярностью. Свою лепту в создание традиции сыроварения в Восточной Пруссии внесли и переселенцы из Зальцбурга и Швейцарии. Прибыв в город Неман, осмотрим величественный Замок Рагнит. Данный замок когда-то был одним из самых больших на территории Восточной Пруссии, а в настоящее время получил новую жизнь и активно восстанавливается. Это город с богатой историей, начиная с его основания рыцарями Тевтонского Ордена в 1277 году. Увидим производство сыров в «Сыроварне региона Тильзит-Рагнит», а на дегустации отведаем сыры разной выдержки из богатой коллекции сыроварни: яблочный, Тильзитер, Альпийский, Эмметалер, Качотта, Камамбер. После вы сможете приобрести понравившиеся сыры в магазине сыроварни. Следующая точка маршрута — город Советск, бывший Тильзит, навсегда вошедший в историю подписанием мирового соглашения «Тильзитский мир». Произошло это знаменательное событие 13 (25) июня 1807 года между Российской империей и Францией. Встреча двух императоров — Александра I и Наполеона прошла в крытом павильоне, поставленном на плоту посередине реки Неман. В Музее Тильзитского мира погрузимся в события той поры. Музей — настоящее окно в прошлое. Город Советск сохранил историческую планировку, главная улица поражает убранством. Вы увидите достопримечательности: знаменитый мост имени Королевы Луизы, набережную, здания администрации и театра, скульптуры и памятники. А после знакомства с городом посетим пивоварню «Тильзиткорне» — завершим экскурсию со вкусом! Познакомимся с технологией производства и продегустируем пиво в прикуску со снеками. Это место, где пиво становится настоящим искусством! Важная информация: Обратите внимание! Посещение Немана предусмотрено в программе экскурсии, которая проводится по пятницам.
по пятницам в 8:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Советск
- Неман (только по пятницам)
Что включено
- Транспорт
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Дегустации
Когда и сколько длится?
Когда: по пятницам в 8:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Обратите внимание! Посещение Немана предусмотрено в программе экскурсии
- Которая проводится по пятницам
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.2
Основано на последних 30 из 84 отзывов
М
Мария
6 окт 2025
В
Валентина
4 окт 2025
Г
Галина
4 окт 2025
Спасибо за экскурсию. Все очень понравилось посетили город Неман замок Рагнит и сыроварню. После поехали в Советск были у Моска королевы Луизы гуляли по городу и музей тильзитскому соглашению. Особенное спасибо и благодарность экскурсоводу Светлане хороший тумбочке голоса очень много рассказала все очень интересно
Е
Екатерина
29 сен 2025
Ожидали больше от экскурсии. Экскурсовода не слышно бы. Только наверное для первых пяти человек. Кто был рядом. Пивоварня одно название. (так как наш гид очень спешила) экскурсовод рассказывал и водил. В ускоренном режиме! Единственное положительные впечатления, это МУЗЕЙ ТИЛЬЗИТСКОГО МИРА. Какой чудный экскурсовод у этого музея десять из десяти.
Л
Людмила
29 сен 2025
гид Марина Геннадьевна - просто находка, таких мало, профи, да ещё и с юмором, езжайте, не пожалеете! Экскурсия познавательная!
Т
Татьяна
6 сен 2025
Л
Любовь
30 авг 2025
Ю
Юлия
23 авг 2025
И
Ира
23 авг 2025
Юнона- отвратный тур оператор!
Заранее требуют оплату произвести!
Некомпетентные сотрудники- пофигисты! Экскурсия не состоялась по их вине, т. к. разослали сообщение с другим временем экскурсии! По телефону для связи не отвечали, и даже не поинтересовались почему не подошли 7 человек на оплаченную экскурсию!!!
Не извинились, за то что так произошло!! Хамы!
Заранее требуют оплату произвести!
Некомпетентные сотрудники- пофигисты! Экскурсия не состоялась по их вине, т. к. разослали сообщение с другим временем экскурсии! По телефону для связи не отвечали, и даже не поинтересовались почему не подошли 7 человек на оплаченную экскурсию!!!
Не извинились, за то что так произошло!! Хамы!
О
Ольга
22 авг 2025
Н
Наталья
10 авг 2025
Очень интересная экскурсия. Потрясающий гид Марина.
Спасибо!
Спасибо!
Я
Янышевская
2 авг 2025
Поставила три звезды из-за экскурсовода от фирмы Юнона. Даже не знаю, как еë зовут, т. к. она не представилась в начале экскурсии. Путевая информация была смешная- что вижу, то пою:
И
Ирина
26 июл 2025
А
Анна
26 июл 2025
П
Перелыгина
19 июл 2025
