А Алена

Советск - контрастный город, с интересной архитектурой и своей истории. Вкусные сыры, а экскурсия на пивзавод выше всяких похвал. Каждый найдет, что затронет именно его. А вот экскурсия в музее скучновата, можно было бы и без неё