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15%
Групповая
О пиве, сыре и мире: экскурсия в Советск и Неман
«Прибыв в город Неман, осмотрим величественный Замок Рагнит»
Расписание: по пятницам в 8:00
3 июл в 08:00
4 июл в 08:30
2789.70 ₽
3282 ₽ за человека
Групповая
Советск, Неман и Черняховск - тайны и легенды трёх городов (из Зеленоградска)
Насыщенное однодневное путешествие
Начало: На ул. Окружная
«мост королевы Луизы (1907), который соединяет берега реки Неман и является важным историческим памятником»
Расписание: в воскресенье в 09:15
5 июл в 09:15
12 июл в 09:15
3350 ₽ за человека
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10%
Групповая
Советск, Неман и Черняховск: тайны и легенды трёх городов
Начало: Окружная улица, 11
«Одним из самых символичных объектов города является мост королевы Луизы (1907), который соединяет берега реки Неман и является важным историческим памятником»
5 июл в 09:15
12 июл в 09:15
3375 ₽
3750 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
Т
Не смотря на переменчивую погоду,экскурсию получилась очень увлекательная. Гид Светлана поведала нам очень интересные факты на протяжение всей поездки. В
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И
Прекрасно, что был микроавтобус. Без пересадок, комфортный, лёгкий на дороге. Водитель Бахтияр - профессионал высокого класса, великолепно ведёт машину. Коммуникабельный,
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А
Советск - контрастный город, с интересной архитектурой и своей истории. Вкусные сыры, а экскурсия на пивзавод выше всяких похвал. Каждый найдет, что затронет именно его. А вот экскурсия в музее скучновата, можно было бы и без неё
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А
Не побывали в Немане. Только Советск,экскурсия по музею скучная и неинтересная.
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T
Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод Антонина выше всяких похвал.
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М
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Г
Спасибо за экскурсию. Все очень понравилось посетили город Неман замок Рагнит и сыроварню. После поехали в Советск были у Моска
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В
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Л
гид Марина Геннадьевна - просто находка, таких мало, профи, да ещё и с юмором, езжайте, не пожалеете! Экскурсия познавательная!
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Т
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Всего 90 отзывов в Зеленоградске в категории "Неман"
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Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Неман»
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