А Анна В тени рыцарских замков. Прусские хроники Экскурсия интересная, гида слушали с удовольствием. В Шаакене порадовала хорошо развитая инфраструктура, не смотря на то, что сам замок значительно руинирован. Из поездки вернулись не с пустыми руками - сыр, шоклад, пиво. Спасибо организаторам за слаженную работу.

К Константин Призрак замка Шаакен + сыроварня Замок наполовину в руинах, но место безусловно интересное. Экскурсия по замку познавательная, экскурсовод рассказывал интересно и с юмором. Сыр брать не стал, так как не являюсь большим его любителем.

А Анна Призрак замка Шаакен + сыроварня Недавно побывали на экскурсии в замке Шаакен. Он, как многие в Калининградской области, полуразрушен. Но радует, что замок в руках неравнодушных людей. Экскурсия получилась замечательной благодаря экскурсоводам и хорошей организации самой поездки.

А Анастасия Замки и кирхи восточной Пруссии из Зеленоградска Замечательная экскурсия, замечательный гид Виктория! Такой чистой речи и бесперебойного повествования мы ещё не слышали! А сколько знаний! Было приятно и интересно слушать. Черняховск покарил своими чистыми, уютными, узенькими улочками.

В Владимир В тени рыцарских замков. Прусские хроники Понравилась экскурсия. По погоде было прохладно, но интересно. Гид хорошо подготовлен, интересно расказывал историю замков и кирх. Автобус удобный. Каких-то серьёзных претензий нет.

М Марина Мощь и величие Кенигсберга из Зеленоградска читать дальше это поняли уже когда на следующий день посмотрели сюжет об этом замке по телевизору, подняли план экскурсии, тогда и поняли, что "пролетели". Жаль, ведь планировать и придерживаться описанному маршрут поездки должен был Владислав. А оплатили то полностью за описанный маршрут, как указано было в описании, всё вроде было хорошо, но осадочек остался. Думали, что проехали с Владиславом по намеченному маршруту, но в замок музей Несельбек почему то он Нас не завез. Мы

А Аниканова Тевтонский орден на прусской земле: замки Шаакен и Нессельбек Очень интересная индивидуальная программа. Маргарита знает свое дело, экскурсии проводит очень интересно. Мы с подругами ОЧЕНЬ довольны

Н Наталья Замок Шаакен, крафтовая сыроварня и кирха 13 века Все прошло отлично, не смотря на сильный ветер! Благодарим Игоря за интересную экскурсию!

Б Беспалова Тевтонский орден на прусской земле: замки Шаакен и Нессельбек читать дальше индивидуальном сопровождении гида Маргариты, знатока местных достопримечательностей и исторических событий. Она также показала останки кирхи построенной в 12 веке и рассказала исторические события связанные с ней. Посетили также здание современной постройки в форме замка с внутренним убранством в духе ушедшей эпохи в котором можно вкусно перекусить, выпить пиво собственного изготовления и посмотреть театрализованные рыцарские бои. Увидели старый оборонительный замок Шаакен точнее то что него осталось. Если интересна история рекомендую обязательно посетить. Интересно было съездить в