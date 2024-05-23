1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3.5 часа
Замок Шаакен, крафтовая сыроварня и кирха 13 века
Вас ждёт погружение в историю Тевтонского ордена, дегустация сыра и шоколада, а также посещение древней кирхи с легендами и привидениями
Начало: На улице Окружная
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
7 950₽ за всё до 3 чел.
Групповая
11 часов
Рыцарские замки Восточной Пруссии: экскурсия из Зеленоградска
Начало: Зеленоградск, ул. Ленина, 10
Расписание: По воскресениям в 7:45
Завтра в 07:45
16 июня в 07:45
2 900₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Мощь и величие Кенигсберга из Зеленоградска
Путешествие по знаковым местам Калининграда-Кенигсберга на комфортабельном автомобиле. Увидите исторические памятники и насладитесь уникальной атмосферой
Начало: Ваш отель
«На комфортном транспорте мы посетим старый Кёнигсберг: увидим как жили обычные люди, узнаем загадочную историю острова Кнайпхоф, прогуляемся по комплексу «Рыбная деревня» и замку-музею Нессельбек»
Расписание: Ежедневно в 10:00
17 июня в 10:00
18 июня в 10:00
12 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Тевтонский орден на прусской земле: замки Шаакен и Нессельбек
Начало: Зеленоградск, по договоренности
«Замок Шаакен — любопытный музей инквизиции, в экспозиции которого осадные орудия, рыцарские доспехи и орудия пыток»
Расписание: Ежедневно в 10:00
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Сказочный Светлогорск и замок рыцарей Нессельбек
Начало: Индивидуально
«Рыцарский замок Нессельбек, выстроенный по историческим чертежам XII в, по всем правилам замковой средневековой архитектуры выглядит торжественно днем, и становится, конечно же, пристанищем привидений в ночной тиши»
Расписание: Каждый день 10 00
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
7 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Тени забытых городов: Тапиау - Велау - Алленбург - Гердауэн - Фридланд
Начало: По желанию заказчика
«Замок пережил не одно нападение пруссов и литовцев, был центром комтурства Тевтонского ордена и даже резиденцией герцога Альбрехта, основателя светского герцогства Пруссия»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Путешествие в Шаакен и Нессельбек: средневековье, сыры и шоколад
Погрузитесь в атмосферу средневековья, узнайте о жизни рыцарей и насладитесь дегустацией сыра и вина
Начало: Я заберу вас по любому адресу
«Что вас ждет Мы посетим старый замок тевтонского ордена Шаакен, в котором вы прочувствуете атмосферу средневековья, узнаете все о жизни рыцарей, о ведьмах и средневековых пытках»
Расписание: Ежедневно, время по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9 900₽ за всё до 4 чел.
Групповая
4.5 часа
Призрак замка Шаакен + сыроварня
Начало: Зеленоградск, ул. Окружная, д. 11
«Вы увидите рыцарский замок Тевтонского ордена и посетите Музей инквизиции, а затем примете участие в лучном турнире и сфотографируетесь в тематических костюмах»
Расписание: По субботам в 10:30
Сегодня в 10:30
15 июня в 10:30
1 500₽ за человека
Групповая
8 часов
Замки и кирхи восточной Пруссии: путешествие из Зеленоградска
Вас ждет уникальное путешествие по замкам и кирхам, где каждый камень хранит истории прошлого
Начало: Ул. Ленина, 10, Зеленоградск
«За один день вы посетите одну из старейших кирх, замок Тевтонского ордена и исторический центр города Тапиау»
Расписание: Понедельник, среда, суббота в 08:10
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
2 150₽ за человека
Групповая
7 часов
В тени рыцарских замков. Прусские хроники
Начало: Зеленоградск, ул. Окружная, д. 11
«В настоящее время Замок имеет статус «объекта культурного наследия регионального значения»»
Расписание: По средам в 9:30
12 июня в 09:30
19 июня в 09:30
1 800₽ за человека
скидка
10%
Групповая
5 часов
Автобусная экскурсия «Форты и бастионы Кёнигсберга» (из Зеленоградска)
Увидеть оборонительные сооружения 19 века, посетить форт Денхофф и раскрыть военную историю города
Начало: На улице Ленина
«Мы покажем величественные бастионы Обертайх и Грольман, казарму Кронпринц, башни Врангеля и Дона»
Расписание: в понедельник и субботу в 08:00
10 июня в 08:00
15 июня в 08:00
13881 250₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна23 мая 2024Экскурсия интересная, гида слушали с удовольствием. В Шаакене порадовала хорошо развитая инфраструктура, не смотря на то, что сам замок значительно руинирован. Из поездки вернулись не с пустыми руками - сыр, шоклад, пиво. Спасибо организаторам за слаженную работу.
- ККонстантин19 мая 2024Замок наполовину в руинах, но место безусловно интересное. Экскурсия по замку познавательная, экскурсовод рассказывал интересно и с юмором. Сыр брать не стал, так как не являюсь большим его любителем.
- ААнна18 мая 2024Недавно побывали на экскурсии в замке Шаакен. Он, как многие в Калининградской области, полуразрушен. Но радует, что замок в руках неравнодушных людей. Экскурсия получилась замечательной благодаря экскурсоводам и хорошей организации самой поездки.
- ААнастасия28 апреля 2024Замечательная экскурсия, замечательный гид Виктория! Такой чистой речи и бесперебойного повествования мы ещё не слышали! А сколько знаний! Было приятно и интересно слушать. Черняховск покарил своими чистыми, уютными, узенькими улочками.
- ВВладимир27 апреля 2024Понравилась экскурсия. По погоде было прохладно, но интересно. Гид хорошо подготовлен, интересно расказывал историю замков и кирх. Автобус удобный. Каких-то серьёзных претензий нет.
- ММарина21 апреля 2024Думали, что проехали с Владиславом по намеченному маршруту, но в замок музей Несельбек почему то он Нас не завез. Мы
- ААниканова7 апреля 2024Очень интересная индивидуальная программа. Маргарита знает свое дело, экскурсии проводит очень интересно. Мы с подругами ОЧЕНЬ довольны
- ННаталья3 апреля 2024Все прошло отлично, не смотря на сильный ветер! Благодарим Игоря за интересную экскурсию!
- ББеспалова23 марта 2024Увидели старый оборонительный замок Шаакен точнее то что него осталось. Если интересна история рекомендую обязательно посетить. Интересно было съездить в
- ВВиктория15 марта 2024Отличная экскурсия, Игорь рассказал интересные легенды, и очень удобно построен маршрут. Побывали на берегу Куршского залива (повезло с погодой, было
Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Дворцы, замки и особняки»
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