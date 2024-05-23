Замки, дворцы и особняки Зеленоградска

Найдено 11 экскурсий в категории «Дворцы, замки и особняки» в Зеленоградске, цены от 1 250 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Замок Шаакен, крафтовая сыроварня и кирха 13 века
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
10 отзывов
Замок Шаакен, крафтовая сыроварня и кирха 13 века
Вас ждёт погружение в историю Тевтонского ордена, дегустация сыра и шоколада, а также посещение древней кирхи с легендами и привидениями
Начало: На улице Окружная
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
7 950 за всё до 3 чел.
Рыцарские замки Восточной Пруссии: экскурсия из Зеленоградска
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
11 отзывов
Рыцарские замки Восточной Пруссии: экскурсия из Зеленоградска
Начало: Зеленоградск, ул. Ленина, 10
Расписание: По воскресениям в 7:45
Завтра в 07:45
16 июня в 07:45
2 900 за человека
Мощь и величие Кенигсберга из Зеленоградска
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Мощь и величие Кенигсберга из Зеленоградска
Путешествие по знаковым местам Калининграда-Кенигсберга на комфортабельном автомобиле. Увидите исторические памятники и насладитесь уникальной атмосферой
Начало: Ваш отель
«На комфортном транспорте мы посетим старый Кёнигсберг: увидим как жили обычные люди, узнаем загадочную историю острова Кнайпхоф, прогуляемся по комплексу «Рыбная деревня» и замку-музею Нессельбек»
Расписание: Ежедневно в 10:00
17 июня в 10:00
18 июня в 10:00
12 000 за всё до 3 чел.
Тевтонский орден на прусской земле: замки Шаакен и Нессельбек
Индивидуальная
4 часа
20 отзывов
Тевтонский орден на прусской земле: замки Шаакен и Нессельбек
Начало: Зеленоградск, по договоренности
«Замок Шаакен — любопытный музей инквизиции, в экспозиции которого осадные орудия, рыцарские доспехи и орудия пыток»
Расписание: Ежедневно в 10:00
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
7 000 за всё до 4 чел.
Сказочный Светлогорск и замок рыцарей Нессельбек
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Сказочный Светлогорск и замок рыцарей Нессельбек
Начало: Индивидуально
«Рыцарский замок Нессельбек, выстроенный по историческим чертежам XII в, по всем правилам замковой средневековой архитектуры выглядит торжественно днем, и становится, конечно же, пристанищем привидений в ночной тиши»
Расписание: Каждый день 10 00
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
7 500 за всё до 4 чел.
Тени забытых городов: Тапиау - Велау - Алленбург - Гердауэн - Фридланд
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Тени забытых городов: Тапиау - Велау - Алленбург - Гердауэн - Фридланд
Начало: По желанию заказчика
«Замок пережил не одно нападение пруссов и литовцев, был центром комтурства Тевтонского ордена и даже резиденцией герцога Альбрехта, основателя светского герцогства Пруссия»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Путешествие в Шаакен и Нессельбек из Зеленоградска
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Путешествие в Шаакен и Нессельбек: средневековье, сыры и шоколад
Погрузитесь в атмосферу средневековья, узнайте о жизни рыцарей и насладитесь дегустацией сыра и вина
Начало: Я заберу вас по любому адресу
«Что вас ждет Мы посетим старый замок тевтонского ордена Шаакен, в котором вы прочувствуете атмосферу средневековья, узнаете все о жизни рыцарей, о ведьмах и средневековых пытках»
Расписание: Ежедневно, время по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9 900 за всё до 4 чел.
Призрак замка Шаакен + сыроварня
🚌 На автобусе
Групповая
4.5 часа
12 отзывов
Призрак замка Шаакен + сыроварня
Начало: Зеленоградск, ул. Окружная, д. 11
«Вы увидите рыцарский замок Тевтонского ордена и посетите Музей инквизиции, а затем примете участие в лучном турнире и сфотографируетесь в тематических костюмах»
Расписание: По субботам в 10:30
Сегодня в 10:30
15 июня в 10:30
1 500 за человека
Замки и кирхи восточной Пруссии из Зеленоградска
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
35 отзывов
Замки и кирхи восточной Пруссии: путешествие из Зеленоградска
Вас ждет уникальное путешествие по замкам и кирхам, где каждый камень хранит истории прошлого
Начало: Ул. Ленина, 10, Зеленоградск
«За один день вы посетите одну из старейших кирх, замок Тевтонского ордена и исторический центр города Тапиау»
Расписание: Понедельник, среда, суббота в 08:10
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
2 150 за человека
В тени рыцарских замков. Прусские хроники
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
12 отзывов
В тени рыцарских замков. Прусские хроники
Начало: Зеленоградск, ул. Окружная, д. 11
«В настоящее время Замок имеет статус «объекта культурного наследия регионального значения»»
Расписание: По средам в 9:30
12 июня в 09:30
19 июня в 09:30
1 800 за человека
Автобусная экскурсия «Форты и бастионы Кёнигсберга» (из Зеленоградска)
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
5 часов
Автобусная экскурсия «Форты и бастионы Кёнигсберга» (из Зеленоградска)
Увидеть оборонительные сооружения 19 века, посетить форт Денхофф и раскрыть военную историю города
Начало: На улице Ленина
«Мы покажем величественные бастионы Обертайх и Грольман, казарму Кронпринц, башни Врангеля и Дона»
Расписание: в понедельник и субботу в 08:00
10 июня в 08:00
15 июня в 08:00
13881 250 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    23 мая 2024
    В тени рыцарских замков. Прусские хроники
    Экскурсия интересная, гида слушали с удовольствием. В Шаакене порадовала хорошо развитая инфраструктура, не смотря на то, что сам замок значительно руинирован. Из поездки вернулись не с пустыми руками - сыр, шоклад, пиво. Спасибо организаторам за слаженную работу.
  • К
    Константин
    19 мая 2024
    Призрак замка Шаакен + сыроварня
    Замок наполовину в руинах, но место безусловно интересное. Экскурсия по замку познавательная, экскурсовод рассказывал интересно и с юмором. Сыр брать не стал, так как не являюсь большим его любителем.
  • А
    Анна
    18 мая 2024
    Призрак замка Шаакен + сыроварня
    Недавно побывали на экскурсии в замке Шаакен. Он, как многие в Калининградской области, полуразрушен. Но радует, что замок в руках неравнодушных людей. Экскурсия получилась замечательной благодаря экскурсоводам и хорошей организации самой поездки.
  • А
    Анастасия
    28 апреля 2024
    Замки и кирхи восточной Пруссии из Зеленоградска
    Замечательная экскурсия, замечательный гид Виктория! Такой чистой речи и бесперебойного повествования мы ещё не слышали! А сколько знаний! Было приятно и интересно слушать. Черняховск покарил своими чистыми, уютными, узенькими улочками.
  • В
    Владимир
    27 апреля 2024
    В тени рыцарских замков. Прусские хроники
    Понравилась экскурсия. По погоде было прохладно, но интересно. Гид хорошо подготовлен, интересно расказывал историю замков и кирх. Автобус удобный. Каких-то серьёзных претензий нет.
  • М
    Марина
    21 апреля 2024
    Мощь и величие Кенигсберга из Зеленоградска
    Думали, что проехали с Владиславом по намеченному маршруту, но в замок музей Несельбек почему то он Нас не завез. Мы
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    это поняли уже когда на следующий день посмотрели сюжет об этом замке по телевизору, подняли план экскурсии, тогда и поняли, что "пролетели". Жаль, ведь планировать и придерживаться описанному маршрут поездки должен был Владислав. А оплатили то полностью за описанный маршрут, как указано было в описании, всё вроде было хорошо, но осадочек остался.

  • А
    Аниканова
    7 апреля 2024
    Тевтонский орден на прусской земле: замки Шаакен и Нессельбек
    Очень интересная индивидуальная программа. Маргарита знает свое дело, экскурсии проводит очень интересно. Мы с подругами ОЧЕНЬ довольны
  • Н
    Наталья
    3 апреля 2024
    Замок Шаакен, крафтовая сыроварня и кирха 13 века
    Все прошло отлично, не смотря на сильный ветер! Благодарим Игоря за интересную экскурсию!
  • Б
    Беспалова
    23 марта 2024
    Тевтонский орден на прусской земле: замки Шаакен и Нессельбек
    Увидели старый оборонительный замок Шаакен точнее то что него осталось. Если интересна история рекомендую обязательно посетить. Интересно было съездить в
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    индивидуальном сопровождении гида Маргариты, знатока местных достопримечательностей и исторических событий. Она также показала останки кирхи построенной в 12 веке и рассказала исторические события связанные с ней. Посетили также здание современной постройки в форме замка с внутренним убранством в духе ушедшей эпохи в котором можно вкусно перекусить, выпить пиво собственного изготовления и посмотреть театрализованные рыцарские бои.

  • В
    Виктория
    15 марта 2024
    Замок Шаакен, крафтовая сыроварня и кирха 13 века
    Отличная экскурсия, Игорь рассказал интересные легенды, и очень удобно построен маршрут. Побывали на берегу Куршского залива (повезло с погодой, было
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    ясно и безветренно, цветет верба). По пути в Шаакен посетили Кирху (останки постройки 13 века), довольно атмосферное место. Сам замок довольно небольшой, но стоит посетить для разнообразия), интересно сделана пыточная (музей инквизиции), сохранился старый колодец, есть небольшое кафе на территории. Конечная точка маршрута - сыроварня и дегустация. Для любителей сыра и марципана рекомендую к посещению. Сыр в шоколаде - просто космос! ✨ В конце экскурсии Игорь подарил свою книгу "Мистические легенды Кенигсберга и Восточной Пруссии"-прочла за вечер с большим удовольствием!!!

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Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Дворцы, замки и особняки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Зеленоградске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
  1. Замок Шаакен, крафтовая сыроварня и кирха 13 века
  2. Рыцарские замки Восточной Пруссии: экскурсия из Зеленоградска
  3. Мощь и величие Кенигсберга из Зеленоградска
  4. Тевтонский орден на прусской земле: замки Шаакен и Нессельбек
  5. Сказочный Светлогорск и замок рыцарей Нессельбек
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Балтийское море
  4. Танцующий лес
  5. Набережная
  6. Водонапорная башня
  7. Кирха Святой Барбары
  8. Кирха Шаакена
  9. Станция Фрингилла
  10. Замок Нессельбек
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