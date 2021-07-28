Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Зеленоградска

Из Зеленоградска — в сказочный мир Куршской косы

Посетить знаменитый природный заповедник на авто-пешеходной экскурсии

5
10 отзывов
Куршская коса запомнится вам золотыми дюнами, бескрайними морскими просторами и фантастическими по красоте экомаршрутами.

Я помогу не пропустить главное и расскажу, как складывалась история этого места, какие дикие животные здесь водятся и кто такой Мюллер.

Покажу лучшие смотровые площадки и сделаю все, чтобы день удался на славу!
Из Зеленоградска — в сказочный мир Куршской косы
Из Зеленоградска — в сказочный мир Куршской косы
Из Зеленоградска — в сказочный мир Куршской косы
Из Зеленоградска — в сказочный мир Куршской косы
Из Зеленоградска — в сказочный мир Куршской косы
Из Зеленоградска — в сказочный мир Куршской косы
Из Зеленоградска — в сказочный мир Куршской косы
Из Зеленоградска — в сказочный мир Куршской косы
Из Зеленоградска — в сказочный мир Куршской косы
Из Зеленоградска — в сказочный мир Куршской косы

Что вас ожидает

Чарующая Куршская коса

Вы увидите самые живописные места национального парка и не только. В программе экскурсии:

  • Королевский бор — вы погуляете по смешанному лесу и рассмотрите гигантскую тую, кормушки для лосей и косуль и арт-объекты, посвященные обитающим здесь животным.
  • Высота Мюллера и озеро Чайка — вы насладитесь хвойным ароматом, подниметесь на обзорную площадку с чудесным видом и отыщете памятный камень кенигсберскому лесничему.
  • Танцующий лес — самая загадочная достопримечательность национального парка. Вы увидите причудливо изогнутые стволы сосен, словно замершие в танце, и узнаете разные теории их происхождения.
  • Высота Эфа — мы поднимемся на вершину дюны Ореховая и полюбуемся фантастической панорамой Куршского залива и Балтийского моря.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: въезд в национальный парк — 450 рублей за машину + 300 рублей с человека, школьникам и пенсионерам бесплатно
  • Еда и напитки не включены в стоимость
🚩 Начало и место завершения: Зеленоградск
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Савва
Савва
Меня зовут Савва, я живу в Зеленоградске, на побережье Балтийского моря. Интересуюсь историей Калининградской области и очень люблю местную природу. С радостью покажу Куршскую косу и другие достопримечательности нашего необыкновенного края!
Задать вопрос

10 реальных отзывов от туристов

Р
28 июля 2021
Отличная приятная прогулка. Савва - пунктуальный, контактный, ответил на все вопросы, дал советы насчет рыбы на рынке, ресторанов (и лучшего пива). Договорились выехать в 7.00 и не прогадали: все туристические точки были почти безлюдными. Посетили все основное. Провели час на дальнем пляже у Морского: это лучший пляж в нашей поездке (почти безлюдный, с хорошим заходом в море).
И
19 июля 2021
С гидом Маргаритой мы по настоящему ощутили сказочный мир Куршской косы, где соседствуют море и поющие дюны.
Н
17 июля 2021
Провели прекрасный день на Куршской косе! Огромное спасибо!
Л
15 июля 2021
Очень рекомендуем Савву тем, кто хочет погулять, посмотреть красоту, а не бежать бегом и перегружать себя бешенным количеством информации, дат и доскональными знаниями истории каждого дерева Куршской косы. Нам было очень комфортно: хорошо продуманный маршрут, который Савва корректировал под наш темп и желания. Он нас не торопил, не требовал бежать, позволял двигаться в удобном темпе. Два раза переносил время обеда в ресторане, который для нас забронировал (кстати, об этом гида надо просить заранее).
Н
12 июля 2021
Удивительная природа и история Куршкой косы прекрасно представлены и рассказаны чудесным гидом Маргаритой. Это было очень душевное и приятное путешествие!
А
11 июля 2021
Экскурсия очень понравилась! Все было отлично!
И
1 июля 2021
Отличная программа. Интересный рассказ. Аккуратное вождение. 😎👍
Н
11 июня 2021
Экскурсия очень понравилась, Савва - отличный экскурсовод, очень много знает про историю региона и интересно рассказывает, с ним чувствуешь себя комфортно. Я хотела во время экскурсии посетить орнитологическую станцию, и Савва включил ее в программу. С ним мы миновали толпы туристов и посмотрели все знаковые места Куршской косы. Кроме того, Савва аккуратный водитель, у него чистая комфортная машина с кондиционером. Всем очень рекомендую прогулку по Куршской косе с Саввой!
А
8 июня 2021
Большое спасибо Савве за чудную экскурсию. Нам очень понравилось. Информацией не грузит, ровно столько, сколько нужно вам. Интересный собеседник. Посмотрели все знаковые места косы и даже заехали в точки не по плану. )) За это отдельное спасибо. Организовал обед в диваном месте. Рекомендуем всем, останетесь довольны.
Савва, процветания Вашему бизнесу!
О
24 мая 2021
Спасибо большое Савве за путешествие в сказку. Когда выходишь на огромный песчаный безлюдный берег прекрасного моря, хочется остаться там навечно. Бродили по берегу, думали о вечном, искали янтарь… правда набрали только камни). Дюнные пейзажи, словно инопланетные. Удивительный танцующий лес. Вот такая она, Куршская коса, показанная нам Саввой. Спасибо большое! И да, аккуратный и профессиональный водитель, удобная чистая машина.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Зеленоградска

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Для детей🏡Выездные#Куршская коса

Еще несколько похожих предложений в Зеленоградске

Экскурсия из Зеленоградска "Куршская коса без толпы"
1 180
за 1 чел.
Экскурсия из Зеленоградска "Куршская коса без толпы"
119 отзывов
Устали от толп туристов? Вы до сих пор мечтаете прогуляться по Куршской косе? У нас есть выход! Мы отправляемся...
Ежедневно в 8:30
Экскурсия из Зеленоградска "Куршская коса и орнитологическая станция"
1 180
за 1 чел.
Экскурсия из Зеленоградска "Куршская коса и орнитологическая станция"
19 отзывов
Впечатляющие песчаные дюны, старинные улочки балтийского курорта - всё это вы увидите на нашей экскурсии...
Ежедневно в 13:00
Из Зеленоградска — на Куршскую косу!
Цена за всё – до 4 чел.
7 500
за 1-4 чел.
Из Зеленоградска — на Куршскую косу!
11 отзывов
Посетить «визитную карточку» Калининградской области и насладиться ее фантастическими пейзажами
Куршская коса для детей и взрослых
Цена за всё – до 3 чел.
7150
6 435
за 1-3 чел.
Куршская коса для детей и взрослых
18 отзывов
Легенды янтарного берега, секреты природных сокровищ и прогулка по городу котов
Заповедник Куршская Коса - царство моря, поющих дюн и птичьих голосов
Цена за всё – до 4 чел.
5 500
за 1-4 чел.
Заповедник Куршская Коса - царство моря, поющих дюн и птичьих голосов
Вас ждет встреча с удивительным хрупким миром песчаной косы, прекрасные виды, свежий воздух, наполненный...
каждый день 8:00-9:00
Идиллическая Куршская коса
Цена за всё – до 4 чел.
6 000
за 1-4 чел.
Идиллическая Куршская коса
4 отзыва
Посетить самые живописные места природного заповедника и узнать его историю
Волшебная Куршская коса
Цена за всё – до 4 чел.
8 500
за 1-4 чел.
Волшебная Куршская коса
2 отзыва
Провести день на лоне природы и увидеть самые красивые места региона на авто-пешеходной экскурсии
Велопрогулка по Куршской косе с историком
Цена за всё – до 10 чел.
6 500
за 1-10 чел.
Велопрогулка по Куршской косе с историком
3 отзыва
Исследовать самые интересные уголки национального парка и прикоснуться к мирам «музея природных зон»
Куршская коса — магия дюн, ветра и сосен
Цена за всё – до 4 чел.
6444
5 800
за 1-4 чел.
Куршская коса — магия дюн, ветра и сосен
8 отзывов
Посетить одно из самых живописных мест страны в компании профессионального журналиста
Экскурсия из Зеленоградска "Форты и бастионы Кёнигсберга"
1 150
за 1 чел.
Экскурсия из Зеленоградска "Форты и бастионы Кёнигсберга"
3 отзыва
На нашей экскурсии вы познакомитесь с военной историей Кенигсберга
По понедельника, средам и субботам в 08:10
Балтийск и Балтийская коса: к западной оконечности России из Зеленоградска
1 650
за 1 чел.
Балтийск и Балтийская коса: к западной оконечности России из Зеленоградска
3 отзыва
Приглашаем вас побывать в самом западном городе нашей страны
По четвергам и воскресеньям в 08:10
Дух старого Кранца: большая экскурсия по Зеленоградску
от 3 000
за 1-4 чел.
Дух старого Кранца: большая экскурсия по Зеленоградску
12 отзывов
Познакомиться с одним из самых красивых и уютных городков Балтийского побережья
У нас ещё много экскурсий 😎 в Зеленоградске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Зеленоградске
🇷🇺