Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Зеленоградска

Куршская коса запомнится золотыми дюнами, морскими просторами и фантастическими экомаршрутами. Гид расскажет об истории места, диких животных и Мюллере. Вы увидите Высоту Мюллера, Танцующий лес, орнитологическую станцию и Высоту Эфа.
5 причин купить эту экскурсию
- 🌲 Уникальные природные объекты
- 📚 Интересные исторические факты
- 🦅 Посещение орнитологической станции
- 🌊 Панорамные виды на море и залив
- 🏖 Возможность найти янтарь
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Куршской косы - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее благоприятна для прогулок и наслаждения природой. Температура комфортная, а дни длинные, что позволяет максимально насладиться экскурсионной программой. Май и сентябрь также подходят для поездки, но могут быть прохладнее, и вероятность дождей выше. Однако в эти месяцы меньше туристов, что позволяет насладиться тишиной и уединением.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Высота Мюллера
- Танцующий лес
- Орнитологическая станция
- Высота Эфа
- Дикий пляж на границе с Литвой
Описание экскурсии
Чарующая Куршская коса
Вы увидите самые живописные места национального парка и не только. В программе экскурсии:
- Высота Мюллера — поднимемся на вершину дюны Брухберг, в прошлом одну из самых подвижных дюн Куршской косы. По пути к смотровой площадке пройдем через чащу горных сосен, посадками которых руководил главный кёнигсбергский лесничий.
- Танцующий лес — самая загадочная достопримечательность национального парка. Вы увидите причудливо изогнутые стволы сосен, словно замершие в танце, и узнаете разные теории их происхождения.
- Орнитологическая станция — вы посетите полевой стационар кольцевания птиц, образованный здесь первым в мире, узнаете, для чего отлавливают и кольцуют птиц, и посмотрите, как это делают.
- Высота Эфа — мы поднимемся на вершину дюны Ореховая и полюбуемся фантастической панорамой Куршского залива и Балтийского моря.
- Дикий пляж на границе с Литвой — чарующее место, где можно насладиться всей панорамой Балтийского моря, и если посчастливится — найти янтарь.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: въезд в национальный парк — 450 рублей за машину + 300 рублей с человека, школьникам и пенсионерам бесплатно; вход на орнитологическую станцию — 300 руб. взрослый, 100 руб. школьники
- Еда и напитки не включены в стоимость
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Зеленоградске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Савва — ваш гид в Зеленоградске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 2045 туристов
Меня зовут Савва, я живу в Зеленоградске, на побережье Балтийского моря. Интересуюсь историей Калининградской области и очень люблю местную природу. С радостью покажу Куршскую косу и другие достопримечательности нашего необыкновенного края!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 163 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Хочу поблагодарить Савву за потрясающую экскурсию на Куршскую косу! Это тот редкий случай, когда ты попадаешь не просто к экскурсоводу, а к увлеченному своему делу человеку👍🏻 Сразу подкупило, что Савва
+1
Вам был полезен этот отзыв?
С
Экскурсия очень понравилась, Савва интересный рассказчик, много знает по истории и о природе Куршской косы. В то же время давал возможность погулять самостоятельно, в своем темпе. Поездка была хорошо продумана, успели посмотреть все достопримечательности, вкусно пообедать, погулять на потрясающем свежем воздухе заповедника. Если будет возможность, обязательно приедем снова.
Вам был полезен этот отзыв?
очень хорошая экскурсия в красивые места. учитываются индивидуальные пожелания. Гид Евгения, приятная в общении, слушать ее легко и интересно, знания насвысоком уровне, профессиональный подход к организации. рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Отлично провели день. Савва рассказал много интересных историй о жизни обитателей косы. По дороге встретили лису и кабан перебежал нам дорогу!
+2
Вам был полезен этот отзыв?
С
Благодарим нашего гида Савву за приятную экскурсию по Куршской косе. Комфортная машина, интересная путевая информация. Савва старался наш маршрут развести с экскурсионными автобусами, хотя в туристический сезон это сделать не просто. Было достаточно времени на прогулки и фото. Единственная "шероховатость" - с заднего сидения было не очень хорошо слышно, приходилось вслушиваться.
Вам был полезен этот отзыв?
О
Дата посещения: 22 авг 2025
Чудесная экскурсия с отличным гидом! Пять часов пролетают незаметно благодаря увлекательным рассказам Саввы :) Множество интересных фактов про историю, людей и природу Куршской косы оставляют под незабываемым впечатлением. Организационные моменты так же на высшем уровне. Огромное спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Зеленоградска
Похожие экскурсии на «Из Зеленоградска - в сказочный мир Куршской косы»
-
15%
Групповая
Утренняя Куршская коса из Зеленоградска на автобусе
Утреннее путешествие на Куршскую косу из Зеленоградска. Исследуйте дюны, Танцующий лес и безлюдные пляжи, наслаждаясь тишиной и природой
Начало: На ул. Окружная
Расписание: ежедневно в 08:30, 09:30 и 10:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
1690 ₽
1988 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Куршская коса для детей и взрослых
Вас ждет увлекательное путешествие по Куршской косе, где каждый шаг открывает новую страницу истории и природы
Начало: ТЦ «Виктория», ул. Большая окружная
Сегодня в 13:00
Завтра в 15:30
от 14 550 ₽ за всё до 3 чел.
Групповая
Куршская коса из Зеленоградска
Полюбоваться Танцующим лесом, погулять по дюнам и вдохновиться красотой балтийской природы
Начало: На ул. Окружная
Расписание: ежедневно в 10:45
Сегодня в 10:45
Завтра в 10:45
1888 ₽ за человека
Групповая
Куршская коса - природное чудо Балтики (из Зеленоградска)
Панорамы Балтики, белоснежные дюны и прогулка по самому загадочному лесу региона
Начало: На ул. Окружная
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 09:30 и 13:30, в субботу в 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
1400 ₽ за человека
от 13 400 ₽ за экскурсию