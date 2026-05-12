Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Зеленоградска

Куршская коса запомнится золотыми дюнами, морскими просторами и фантастическими экомаршрутами. Гид расскажет об истории места, диких животных и Мюллере. Вы увидите Высоту Мюллера, Танцующий лес, орнитологическую станцию и Высоту Эфа.

Программа включает посещение дикого пляжа на границе с Литвой, где можно найти янтарь. Экскурсия включает подъём на вершину дюны Брухберг и Ореховая, где открываются потрясающие виды на Куршский залив и Балтийское море. Въезд в национальный парк и посещение орнитологической станции оплачиваются отдельно

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Куршской косы - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее благоприятна для прогулок и наслаждения природой. Температура комфортная, а дни длинные, что позволяет максимально насладиться экскурсионной программой. Май и сентябрь также подходят для поездки, но могут быть прохладнее, и вероятность дождей выше. Однако в эти месяцы меньше туристов, что позволяет насладиться тишиной и уединением.

Сейчас август — это идеальное время.