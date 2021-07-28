Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Зеленоградска

Очень рекомендуем Савву тем, кто хочет погулять, посмотреть красоту, а не бежать бегом и перегружать себя бешенным количеством информации, дат и доскональными знаниями истории каждого дерева Куршской косы. Нам было очень комфортно: хорошо продуманный маршрут, который Савва корректировал под наш темп и желания. Он нас не торопил, не требовал бежать, позволял двигаться в удобном темпе. Два раза переносил время обеда в ресторане, который для нас забронировал (кстати, об этом гида надо просить заранее).