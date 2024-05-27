Куршская коса + немецкий форт: в мини-группе из Зеленоградска

Комфортное путешествие по Куршской косе и немецкому форту №1. Увидите уникальные природные и исторические места Калининградской области
Насыщенное путешествие по Куршской косе и немецкому форту №1 из Зеленоградска. Посетите Королевский бор, Танцующий лес, дюны Эфа и Миллера, озеро «Чайка» и посёлок Лесной.

Узнаете, как формировалась Куршская коса, где
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Тевтонский орден воздвиг замок, и как экологическая катастрофа могла повлиять на природу. Также посетите немецкий форт №1 и увидите, в каких условиях жили немецкие пленные. Комфортное передвижение на минивэне Volkswagen Transporter Multivan T5 или Merсedes Vito. Входные билеты и питание оплачиваются дополнительно. Возможен индивидуальный формат экскурсии

5
2 отзыва

7 причин купить эту экскурсию

  1. 🌲 Уникальная природа Куршской косы
  2. 🏰 Исторические места Тевтонского ордена
  3. 🌳 Танцующий лес
  4. 🏞 Дюны Эфа и Миллера
  5. 🛡 Немецкий форт №1
  6. 🚐 Комфортное передвижение
  7. 👨‍👩‍👧‍👦 Возможность индивидуального тура

Что можно увидеть

  • Королевский бор
  • Танцующий лес
  • Дюны Эфа
  • Дюны Миллера
  • Озеро «Чайка»
  • Немецкий форт №1
Куршская коса + немецкий форт: в мини-группе из Зеленоградска
Куршская коса + немецкий форт: в мини-группе из Зеленоградска
Куршская коса + немецкий форт: в мини-группе из Зеленоградска
Ближайшие даты:
Время начала: 09:45

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы посетите:

  • Королевский бор.
  • Посёлок Лесной.
  • Дюны Мюллера и Эфа.
  • Озеро «Чайка».
  • Танцующий лес.
  • Немецкий форт №1.

Вы узнаете:

  • Как формировалась Куршская коса.
  • Где в этом районе Тевтонский орден воздвиг замок и сохранился ли он.
  • Как экологическая катастрофа могла повлиять на местную природу.
  • Почему в море и заливе разные воды.
  • Какая здесь обитает живность и кого можно встретить на экскурсии.
  • Как немецкий форт дошёл до наших дней.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на минивэне Volkswagen Transporter Multivan T5 или Merсedes Vito.
  • Входные билеты не включены в стоимость: Куршская коса — 300 руб., Форт №1 — 400 руб.
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
  • Возможно проведение экскурсии в индивидуальном формате (для вашей семьи/группы) — подробности уточняйте в переписке с гидом.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

в среду, пятницу и субботу в 09:45

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3 300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Окружная, 15
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, пятницу и субботу в 09:45
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
В
27 мая 2024
Всё очень понравилось. Гид-водитель Леонид. Много нового и интересного рассказал, на вопросы ответил. Отдельная благодарность за отсутствие жёстких ограничений по времени, на всех объектах находились по времени столько, сколько было нужно нам - туристам. Побывали везде, где планировали и даже немного больше. В итоге получили и качественную экскурсию и прекрасное человеческое общение. Однозначно буду рекомендовать!
Ольга
26 мая 2024
Побывали сегодня с мужем на экскурсии по форту N1 и Куршской косе. Гидом был Леонид. Вышла совершенно потрясающая поездка. Понравилось именно то, что была не только коса, как в большинстве
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предложений, а именно совмещение с фортом. Комфортное передвижение от точки до точки, лёгкий темп в сопровождении интересного рассказа. Леонид учитывал все пожелания нашей группы. Вернулись полные впечатлений!
Куршская коса однозначная любовь!
Спасибо за знакомство с этим местом!

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