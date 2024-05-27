Насыщенное путешествие по Куршской косе и немецкому форту №1 из Зеленоградска. Посетите Королевский бор, Танцующий лес, дюны Эфа и Миллера, озеро «Чайка» и посёлок Лесной.
Узнаете, как формировалась Куршская коса, где
Узнаете, как формировалась Куршская коса, где
7 причин купить эту экскурсию
- 🌲 Уникальная природа Куршской косы
- 🏰 Исторические места Тевтонского ордена
- 🌳 Танцующий лес
- 🏞 Дюны Эфа и Миллера
- 🛡 Немецкий форт №1
- 🚐 Комфортное передвижение
- 👨👩👧👦 Возможность индивидуального тура
Что можно увидеть
- Королевский бор
- Танцующий лес
- Дюны Эфа
- Дюны Миллера
- Озеро «Чайка»
- Немецкий форт №1
Ближайшие даты:
Время начала: 09:45
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы посетите:
- Королевский бор.
- Посёлок Лесной.
- Дюны Мюллера и Эфа.
- Озеро «Чайка».
- Танцующий лес.
- Немецкий форт №1.
Вы узнаете:
- Как формировалась Куршская коса.
- Где в этом районе Тевтонский орден воздвиг замок и сохранился ли он.
- Как экологическая катастрофа могла повлиять на местную природу.
- Почему в море и заливе разные воды.
- Какая здесь обитает живность и кого можно встретить на экскурсии.
- Как немецкий форт дошёл до наших дней.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на минивэне Volkswagen Transporter Multivan T5 или Merсedes Vito.
- Входные билеты не включены в стоимость: Куршская коса — 300 руб., Форт №1 — 400 руб.
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
- Возможно проведение экскурсии в индивидуальном формате (для вашей семьи/группы) — подробности уточняйте в переписке с гидом.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
в среду, пятницу и субботу в 09:45
Выбрать дату
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 16 раз на ближайшие дниЗабронировать экскурсию
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3 300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Окружная, 15
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, пятницу и субботу в 09:45
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Зеленоградске
Провели экскурсии для 68 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Наталья, я представляю дружную команду гидов в Калининградской области. Мы проводим экскурсии уже более 3 лет. Делаем всё возможное, чтобы они проходили на высшем уровне и надолго запоминались гостям.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Виталий
27 мая 2024
Всё очень понравилось. Гид-водитель Леонид. Много нового и интересного рассказал, на вопросы ответил. Отдельная благодарность за отсутствие жёстких ограничений по времени, на всех объектах находились по времени столько, сколько было нужно нам - туристам. Побывали везде, где планировали и даже немного больше. В итоге получили и качественную экскурсию и прекрасное человеческое общение. Однозначно буду рекомендовать!
Ольга
26 мая 2024
Побывали сегодня с мужем на экскурсии по форту N1 и Куршской косе. Гидом был Леонид. Вышла совершенно потрясающая поездка. Понравилось именно то, что была не только коса, как в большинстве
Похожие экскурсии из Зеленоградска
Индивидуальная
5 часов
Из Зеленоградска - в сказочный мир Куршской косы
Погрузитесь в мир Куршской косы с её золотыми дюнами, морскими просторами и экомаршрутами. Узнайте историю, посетите уникальные места и насладитесь природой
Начало: В Зеленоградске
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Удивительный Кранц-Зеленоградск и Куршская коса
Погрузитесь в атмосферу Зеленоградска и Куршской косы: архитектура, история и природа Балтийского моря ждут вас
Завтра в 10:00
12 июня в 10:00
9 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Групповая
6.5 часов
Куршская коса, орнитологическая станция и танцующий лес (из Зеленоградска)
Познакомиться с символами заповедника на автобусной экскурсии
Начало: На улице Ленина
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 10:15
Завтра в 10:15
12 июня в 10:15
16551 490₽ за человека