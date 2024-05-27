Экскурсии по фортам Зеленоградска

Найдено 5 экскурсий в категории «Форты» в Зеленоградске, цены от 1 250 ₽, скидки до 45%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Куршская коса + немецкий форт: в мини-группе из Зеленоградска
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
45%
Мини-группа
7 часов
2 отзыва
Куршская коса + немецкий форт: в мини-группе из Зеленоградска
Комфортное путешествие по Куршской косе и немецкому форту №1. Увидите уникальные природные и исторические места Калининградской области
Начало: На ул. Окружная, 15
«Как немецкий форт дошёл до наших дней»
Расписание: в среду, пятницу и субботу в 09:45
Сегодня в 09:45
12 июня в 09:45
60003 300 за человека
«Форты и крепости Кёнигсберга»: экскурсия из Зеленоградска
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
3 отзыва
«Форты и крепости Кёнигсберга»: экскурсия из Зеленоградска
Начало: Курортный проспект, 21, Зеленоградск
«Экскурсия «Форты и крепости Кёнигсберга» позволит страницу за страницей «перелистать» этапы создания и модернизации фортификационных сооружений Кёнигсберга»
Расписание: По средам в 8:45
12 июня в 08:45
19 июня в 08:45
2 100 за человека
Обзорная экскурсия из Зеленоградска по Калининграду + 11 форт
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
30 отзывов
Обзорная экскурсия из Зеленоградска по Калининграду + 11 форт
Погрузитесь в историю Калининграда, прогуляйтесь по острову Канта, посетите Кафедральный собор и завершите день в форте №11
Начало: Зеленоградск, ул. Ленина,10
«Обзорная экскурсия по Калининграду с последующим посещением форта №11 «Дёнхофф»»
Расписание: по субботам в 8:45
15 июня в 08:45
22 июня в 08:45
2 000 за человека
Форты и крепости Кёнигсберга
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
Форты и крепости Кёнигсберга
Начало: Г. Зеленоградск, ул. Окружная, д. 11
«Расширялись оборонительные сооружения от сердца города — Королевского замка — и включали в себя многочисленную цепочку фортов, редюитов, ворот и городских укреплений»
Расписание: По пятницам в 10:00
14 июня в 09:30
21 июня в 09:30
1 600 за человека
Автобусная экскурсия «Форты и бастионы Кёнигсберга» (из Зеленоградска)
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
5 часов
Автобусная экскурсия «Форты и бастионы Кёнигсберга» (из Зеленоградска)
Увидеть оборонительные сооружения 19 века, посетить форт Денхофф и раскрыть военную историю города
Начало: На улице Ленина
«Вы посетите самый хорошо сохранившийся форт Кёнигсберга, узнаете о его прошлом, настоящем и погуляете по таинственным подземным лабиринтам»
Расписание: в понедельник и субботу в 08:00
10 июня в 08:00
15 июня в 08:00
13881 250 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виталий
    27 мая 2024
    Куршская коса + немецкий форт: в мини-группе из Зеленоградска
    Всё очень понравилось. Гид-водитель Леонид. Много нового и интересного рассказал, на вопросы ответил. Отдельная благодарность за отсутствие жёстких ограничений по
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    времени, на всех объектах находились по времени столько, сколько было нужно нам - туристам. Побывали везде, где планировали и даже немного больше. В итоге получили и качественную экскурсию и прекрасное человеческое общение. Однозначно буду рекомендовать!

  • О
    Ольга
    26 мая 2024
    Куршская коса + немецкий форт: в мини-группе из Зеленоградска
    Побывали сегодня с мужем на экскурсии по форту N1 и Куршской косе. Гидом был Леонид. Вышла совершенно потрясающая поездка. Понравилось
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    именно то, что была не только коса, как в большинстве предложений, а именно совмещение с фортом. Комфортное передвижение от точки до точки, лёгкий темп в сопровождении интересного рассказа. Леонид учитывал все пожелания нашей группы. Вернулись полные впечатлений! Куршская коса однозначная любовь! Спасибо за знакомство с этим местом!

  • Г
    Галина
    9 апреля 2024
    Обзорная экскурсия из Зеленоградска по Калининграду + 11 форт
    Программа обзорной экскурсии построена грамотно, хотя в некоторых местах хотелось бы выйти из автобуса и насладиться очарованием Кёнигсберга. Но понятно, что это обзорная. Гид Михаил просто очаровал своими познаниями истории города и трепетному отношению к своей профессии. Браво!
  • К
    Кирюхин
    16 марта 2024
    «Форты и крепости Кёнигсберга»: экскурсия из Зеленоградска
    Очень интересная экскурсия. Отдельно хочется поблагодарить экскурсовода Сергея Геннадиевича. Много нового узнали про те далёкие исторические события произошедшие в этих местах.
  • И
    ИннаВасяткина
    8 июля 2023
    «Форты и крепости Кёнигсберга»: экскурсия из Зеленоградска
    Спасибо большое за экскурсию. Михаил провел её с юмором, информация давалась доступно для понимания военной фортификации.
  • Т
    ТАТЬЯНА
    24 мая 2023
    Экскурсия из Зеленоградска «Форты и бастионы Кёнигсберга»
    Благодарю за интересную экскурсию "Форты и бастионы Кёнигсберга", которую провел гид Аким. Хочется отметить, прекрасное владение материалом, живой интерес к
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    этой теме самого гида, отличный стиль и техника речи, вежливость и собранность. Тема очень интересная, не только потому, что эти форты уникальны, но она соприкасается и с темой взятия Кёнигсберга в ходе Восточно-прусской операции в ходе Великой отечественной войны. От души рекомендую!

  • N
    Nadezhda
    2 мая 2023
    Экскурсия из Зеленоградска «Форты и бастионы Кёнигсберга»
    Спасибо большое экскурсоводу! экскурсия была замечательная, интересная, познавательная!
  • Е
    Екатерина
    9 октября 2022
    Экскурсия из Зеленоградска «Форты и бастионы Кёнигсберга»
    Очень понравился форт#11, отличная сохранность, экскурсовод Евгений замечательно всё рассказал! Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Форты»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Куршская коса + немецкий форт: в мини-группе из Зеленоградска
  2. «Форты и крепости Кёнигсберга»: экскурсия из Зеленоградска
  3. Обзорная экскурсия из Зеленоградска по Калининграду + 11 форт
  4. Форты и крепости Кёнигсберга
  5. Автобусная экскурсия «Форты и бастионы Кёнигсберга» (из Зеленоградска)
Какие места ещё посмотреть в Зеленоградске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Балтийское море
  4. Танцующий лес
  5. Набережная
  6. Водонапорная башня
  7. Кирха Святой Барбары
  8. Кирха Шаакена
  9. Станция Фрингилла
  10. Замок Нессельбек
Сколько стоит экскурсия по Зеленоградску в июне 2024
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