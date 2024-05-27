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45%
Мини-группа
7 часов
Куршская коса + немецкий форт: в мини-группе из Зеленоградска
Комфортное путешествие по Куршской косе и немецкому форту №1. Увидите уникальные природные и исторические места Калининградской области
Начало: На ул. Окружная, 15
«Как немецкий форт дошёл до наших дней»
Расписание: в среду, пятницу и субботу в 09:45
Сегодня в 09:45
12 июня в 09:45
60003 300₽ за человека
Групповая
7 часов
«Форты и крепости Кёнигсберга»: экскурсия из Зеленоградска
Начало: Курортный проспект, 21, Зеленоградск
«Экскурсия «Форты и крепости Кёнигсберга» позволит страницу за страницей «перелистать» этапы создания и модернизации фортификационных сооружений Кёнигсберга»
Расписание: По средам в 8:45
12 июня в 08:45
19 июня в 08:45
2 100₽ за человека
Групповая
6 часов
Обзорная экскурсия из Зеленоградска по Калининграду + 11 форт
Погрузитесь в историю Калининграда, прогуляйтесь по острову Канта, посетите Кафедральный собор и завершите день в форте №11
Начало: Зеленоградск, ул. Ленина,10
«Обзорная экскурсия по Калининграду с последующим посещением форта №11 «Дёнхофф»»
Расписание: по субботам в 8:45
15 июня в 08:45
22 июня в 08:45
2 000₽ за человека
Групповая
6 часов
Форты и крепости Кёнигсберга
Начало: Г. Зеленоградск, ул. Окружная, д. 11
«Расширялись оборонительные сооружения от сердца города — Королевского замка — и включали в себя многочисленную цепочку фортов, редюитов, ворот и городских укреплений»
Расписание: По пятницам в 10:00
14 июня в 09:30
21 июня в 09:30
1 600₽ за человека
скидка
10%
Групповая
5 часов
Автобусная экскурсия «Форты и бастионы Кёнигсберга» (из Зеленоградска)
Увидеть оборонительные сооружения 19 века, посетить форт Денхофф и раскрыть военную историю города
Начало: На улице Ленина
«Вы посетите самый хорошо сохранившийся форт Кёнигсберга, узнаете о его прошлом, настоящем и погуляете по таинственным подземным лабиринтам»
Расписание: в понедельник и субботу в 08:00
10 июня в 08:00
15 июня в 08:00
13881 250₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиталий27 мая 2024Всё очень понравилось. Гид-водитель Леонид. Много нового и интересного рассказал, на вопросы ответил. Отдельная благодарность за отсутствие жёстких ограничений по
- ООльга26 мая 2024Побывали сегодня с мужем на экскурсии по форту N1 и Куршской косе. Гидом был Леонид. Вышла совершенно потрясающая поездка. Понравилось
- ГГалина9 апреля 2024Программа обзорной экскурсии построена грамотно, хотя в некоторых местах хотелось бы выйти из автобуса и насладиться очарованием Кёнигсберга. Но понятно, что это обзорная. Гид Михаил просто очаровал своими познаниями истории города и трепетному отношению к своей профессии. Браво!
- ККирюхин16 марта 2024Очень интересная экскурсия. Отдельно хочется поблагодарить экскурсовода Сергея Геннадиевича. Много нового узнали про те далёкие исторические события произошедшие в этих местах.
- ИИннаВасяткина8 июля 2023Спасибо большое за экскурсию. Михаил провел её с юмором, информация давалась доступно для понимания военной фортификации.
- ТТАТЬЯНА24 мая 2023Экскурсия из Зеленоградска «Форты и бастионы Кёнигсберга»Благодарю за интересную экскурсию "Форты и бастионы Кёнигсберга", которую провел гид Аким. Хочется отметить, прекрасное владение материалом, живой интерес к
- NNadezhda2 мая 2023Экскурсия из Зеленоградска «Форты и бастионы Кёнигсберга»Спасибо большое экскурсоводу! экскурсия была замечательная, интересная, познавательная!
- ЕЕкатерина9 октября 2022Экскурсия из Зеленоградска «Форты и бастионы Кёнигсберга»Очень понравился форт#11, отличная сохранность, экскурсовод Евгений замечательно всё рассказал! Рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Форты»
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