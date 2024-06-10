Вы проедете по ключевым местам города-крепости и услышите, как складывалась история Кёнигсберга от основания до штурма.
Рассмотрите сохранившиеся ворота, остановитесь у круглой башни Дона на берегу Верхнего озера и пройдёте по загадочным подземным лабиринтам форта № 11 Денхофф.
Рассмотрите сохранившиеся ворота, остановитесь у круглой башни Дона на берегу Верхнего озера и пройдёте по загадочным подземным лабиринтам форта № 11 Денхофф.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Форт Денхофф. Вы посетите самый хорошо сохранившийся форт Кёнигсберга, узнаете о его прошлом, настоящем и погуляете по таинственным подземным лабиринтам.
Старинные городские ворота. Вы увидите Королевские, Росгартенские и Фридландские ворота. Услышите, какую функцию они выполняют сегодня и сколько ворот окружало Кёнигсберг в былые времена.
Башни, казармы и бастионы. Мы покажем величественные бастионы Обертайх и Грольман, казарму Кронпринц, башни Врангеля и Дона. А также раскроем их значение в истории города.
Организационные детали
Входные билеты в форт Денхофф не включены в стоимость: 400 рублей взрослые; 200 рублей школьники, студенты и пенсионеры.
в понедельник и субботу в 08:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1 250 ₽
|Дети до 18 лет
|1 190 ₽
|Пенсионеры
|1 190 ₽
|Студенты
|1 190 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и субботу в 08:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — Организатор в Зеленоградске
Провёл экскурсии для 71140 туристов
Работаем с 2005 года. В нашей команде 5 высококлассных гидов. Наши экскурсии не про легенды и факты из Википедии: мы расскажем о современных реалиях, жизни, достижениях и проблемах Калининградской области.Задать вопрос
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