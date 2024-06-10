Что вас ожидает

Форт Денхофф. Вы посетите самый хорошо сохранившийся форт Кёнигсберга, узнаете о его прошлом, настоящем и погуляете по таинственным подземным лабиринтам.

Старинные городские ворота. Вы увидите Королевские, Росгартенские и Фридландские ворота. Услышите, какую функцию они выполняют сегодня и сколько ворот окружало Кёнигсберг в былые времена.

Башни, казармы и бастионы. Мы покажем величественные бастионы Обертайх и Грольман, казарму Кронпринц, башни Врангеля и Дона. А также раскроем их значение в истории города.

Организационные детали

Входные билеты в форт Денхофф не включены в стоимость: 400 рублей взрослые; 200 рублей школьники, студенты и пенсионеры.