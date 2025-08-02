Ни для кого не секрет, что Кёнигсберг называют городом-крепостью. Почти с самого основания он развивал фортификационно-оборонительную структуру.
Многие укрепления сохранились до наших дней, и у вас будет возможность увидеть всю мощь Старого города.
Башни «Дона» и «Врангель», бастионы «Обертайх» и «Грольман» редюиты, равелины и казармы — всё это ждёт вас в программе.
Описание экскурсии
Форт № 1 «Штайн»
Генрих Фридрих Карл фон унд цум Штайн — именно так полностью звучит имя прусского государственного деятеля, в честь которого назван форт № 1. «Штайн» совсем недавно открыл свои двери для гостей и жителей Янтарного края. Вы узнаете об отмене крепостного права в Пруссии, о том, как Генрих Фридрих связан с российским императором Александром I и много других интересных фактов.
Форт № 11 «Дёнхофф»
Ещё один сохранившийся форт бывшего Кёнигсберга — № 11. Вы послушаете об истории его появления, отличительных чертах. И перенесётесь во времена, когда форт был взят штурмом.
Организационные детали
- Поедем на микроавтобусе Volkswagen Crafter
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы
- Форт № 11 «Дёнхофф» — 500 ₽ для взрослых, 300 ₽ для детей и пенсионеров
- Форт № 1 «Штайн» — 500 ₽ для взрослых, 300 ₽ для детей и пенсионеров
- Экскурсия подходит для взрослых и детей старше двух лет
ежедневно в 09:00 и 13:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Окружная
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00 и 13:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Зеленоградске
Провела экскурсии для 61868 туристов
С 2013 года наша туристическая фирма добилась значительных успехов в сфере автотранспортных услуг и с 2016 года подключила к ним экскурсионные. Главное достижение — это наши клиенты. Мы стараемся сделать их пребывание в регионе комфортным и интересным. За время работы мы получили множество благодарных отзывов и писем. Присоединяйтесь и вы к числу наших довольных путешественников!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
2 авг 2025
Экскурсия очень понравилась. Я была с сыном 11 лет. Он эрудит и был восторге и от новых знаний и от новых впечатлений. Хорошие впечатления остались и у меня. Во-первых, отличный
О
Ольга
28 июл 2025
Абсолютное не соответствие экскурсии описанию. По факту это экскурсия по фортам из самого Калининграда (на 4 часа) плюс трансфер между Калининградом и Зеленоградском. Причем не на микроавтобусе, а на больших
Анна
Ответ организатора:
Спасибо за ваш отзыв и честное мнение о нашей экскурсии. Нам искренне жаль, что ваш опыт не оправдал ожиданий, и
Ш
Шелковникова
25 июн 2025
Просто супер
В
Виктория
19 июн 2025
Увлекательная экскурсия по Фортам. Гид Александр в максимально позитивной форме дал хороший объем информации.
Входит в следующие категории Зеленоградска
