По фортам Калининграда - из Зеленоградска

Исследовать старинные укрепления "Штайн" и "Дёнхофф" и окунуться в военную историю Кёнигсберга
Ни для кого не секрет, что Кёнигсберг называют городом-крепостью. Почти с самого основания он развивал фортификационно-оборонительную структуру.

Многие укрепления сохранились до наших дней, и у вас будет возможность увидеть всю мощь Старого города.

Башни «Дона» и «Врангель», бастионы «Обертайх» и «Грольман» редюиты, равелины и казармы — всё это ждёт вас в программе.
Время начала: 09:00, 13:00

Описание экскурсии

Форт № 1 «Штайн»

Генрих Фридрих Карл фон унд цум Штайн — именно так полностью звучит имя прусского государственного деятеля, в честь которого назван форт № 1. «Штайн» совсем недавно открыл свои двери для гостей и жителей Янтарного края. Вы узнаете об отмене крепостного права в Пруссии, о том, как Генрих Фридрих связан с российским императором Александром I и много других интересных фактов.

Форт № 11 «Дёнхофф»

Ещё один сохранившийся форт бывшего Кёнигсберга — № 11. Вы послушаете об истории его появления, отличительных чертах. И перенесётесь во времена, когда форт был взят штурмом.

Организационные детали

  • Поедем на микроавтобусе Volkswagen Crafter
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы

  • Форт № 11 «Дёнхофф» — 500 ₽ для взрослых, 300 ₽ для детей и пенсионеров
  • Форт № 1 «Штайн» — 500 ₽ для взрослых, 300 ₽ для детей и пенсионеров
  • Экскурсия подходит для взрослых и детей старше двух лет

ежедневно в 09:00 и 13:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Окружная
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00 и 13:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — Организатор в Зеленоградске
Провела экскурсии для 61868 туристов
С 2013 года наша туристическая фирма добилась значительных успехов в сфере автотранспортных услуг и с 2016 года подключила к ним экскурсионные. Главное достижение — это наши клиенты. Мы стараемся сделать их пребывание в регионе комфортным и интересным. За время работы мы получили множество благодарных отзывов и писем. Присоединяйтесь и вы к числу наших довольных путешественников!
Отзывы и рейтинг

4
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
1
С
Светлана
2 авг 2025
Экскурсия очень понравилась. Я была с сыном 11 лет. Он эрудит и был восторге и от новых знаний и от новых впечатлений. Хорошие впечатления остались и у меня. Во-первых, отличный
гид в автобусе - Питерский. Легко и зажигательно настроил нас на экскурсию. В форте № 1 нам также очень повезло с гидом: создалось ощущение, что Алексей живет историей форта, чувствуется его сопричастность ко всему тому, о чем он нам поведал. В форте № 11 также было интересно, после экскурсии постреляли из пневматического ружья, выпили чашечку какао в очень атмосферном месте и покормили кроликов. Еще нам повезло, что экскурсия была не утренней (начиналась в 13.0) и гид не спешил на следующую экскурсию, дав нам достаточно свободного времени в форте № 1.

О
Ольга
28 июл 2025
Абсолютное не соответствие экскурсии описанию. По факту это экскурсия по фортам из самого Калининграда (на 4 часа) плюс трансфер между Калининградом и Зеленоградском. Причем не на микроавтобусе, а на больших
туристических автобусах, соответственно в большой группе. Оказывается, что это не частное лицо, а большая турфирма местная. Организация никакая, абсолютно провальная. Нас забрали из Зеленоградска с опозданием в полчаса, в процессе ожидания никто не информировал о задержке, на мои звонки отвечали через раз. Из-за этого мы опоздали на автобус, который должен был из центра Калининграда везти на форты и нам предложили "бесплатную обзорную", я твердо отказалась и настояла на том, чтобы организаторы вызвали такси и отправили нас на выбранную экскурсию оперативно. Тут спасибо - такси заказали и до форта, и потом от форта в Зеленоградск, без заезда в Калининград.
В Форте #1 шикарный местный гид, просто супер интересно и увлечённо рассказывает, видно что человек прям фанат Форта, работает с огромным энтузиазмом. Безумно жаль, что по вине организаторов мы пропустили половину экскурсии по этому форту! В Форте #11 рассказывает гид от организатора, ну неплохо, без вау эффекта.

Анна
Анна
Ответ организатора:
Спасибо за ваш отзыв и честное мнение о нашей экскурсии. Нам искренне жаль, что ваш опыт не оправдал ожиданий, и
мы очень ценим, что вы поделились деталями — это поможет нам стать лучше.

Приносим извинения за задержку с трансфером и недостаток информации в процессе. Такой уровень организации действительно неприемлем, и мы уже разбираемся с командой, чтобы подобное не повторялось. Рады, что в итоге вам удалось попасть на экскурсию по фортам, и особенно приятно слышать теплые слова о гиде в Форте №1 — мы обязательно передадим ему вашу благодарность!

Что касается формата экскурсии, нам важно уточнить: мы сотрудничаем с проверенными партнерами, чтобы обеспечить комфорт и безопасность гостей. Но если в описании была неточность, которая ввела вас в заблуждение, исправим это как можно скорее.

Еще раз спасибо за терпение и конструктивную критику. Если решите дать нам второй шанс, будем рады предложить индивидуальный вариант или скидку — просто напишите нам в личные сообщения. Хотим, чтобы ваши впечатления от Калининграда остались только положительными!

Ш
Шелковникова
25 июн 2025
Просто супер
В
Виктория
19 июн 2025
Увлекательная экскурсия по Фортам. Гид Александр в максимально позитивной форме дал хороший объем информации.

