В этом путешествии вы посетите три провинциальных городка Калининградской области — Гвардейск, Черняховск и Гусев.
Вы будто попадете в старую сказку, где все возможно: часы на городской ратуше играют волшебную мелодию, зеленый кот защищает старую таверну, а путешественники фотографируются у Эйфелевой башни.
Вы будто попадете в старую сказку, где все возможно: часы на городской ратуше играют волшебную мелодию, зеленый кот защищает старую таверну, а путешественники фотографируются у Эйфелевой башни.
Описание экскурсии
Что вас ждет В этом путешествии вы посетите два провинциальных городка Калининградской области — Гвардейск и Черняховск. Эти места покорят вас своим очарованием, сохранившейся архитектурой европейской провинции, уютной атмосферой старинных площадей и улиц. Вы будто попадете в старую сказку, где все возможно: часы на городской ратуше играют волшебную мелодию, призрак замурованного магистра ходит по мрачным коридорам замка, а зеленый кот защищает старую таверну. Важно знать В стоимость экскурсии включено:
• трансфер, • услуги гида. Туристы оплачивают самостоятельно:
обед, • посещение замков и музеев (по желанию). Важная информация: Ограничений по возрасту детей нет, но учтите, что на нашем пути будут встречаться лестницы, подъемы и спуски.
по договоренности
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гвардейск
- Черняховск
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Обед
- Посещение музеев и церквей (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Я заберу вас по любому адресу
Завершение: Я доставлю вас по любому адресу
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Ограничений по возрасту детей нет
- Но учтите
- Что на нашем пути будут встречаться лестницы
- Подъемы и спуски
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Отличная и интересная экскурсия! Чёткий маршрут, интересная подача материала без воды, учтены все пожелания. Лучшее вложение времени и денег за эту поездку. Экскурсовод Лариса 👍!!!
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