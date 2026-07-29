Мои заказы

Очарование прусской провинции: Гвардейск и Черняховск

Экскурсия в Зеленоградск: погрузитесь в атмосферу старой европейской провинции
В этом путешествии вы посетите три провинциальных городка Калининградской области — Гвардейск, Черняховск и Гусев.

Вы будто попадете в старую сказку, где все возможно: часы на городской ратуше играют волшебную мелодию, зеленый кот защищает старую таверну, а путешественники фотографируются у Эйфелевой башни.
5
1 отзыв
Очарование прусской провинции: Гвардейск и Черняховск
Очарование прусской провинции: Гвардейск и Черняховск
Очарование прусской провинции: Гвардейск и Черняховск

Описание экскурсии

Что вас ждет В этом путешествии вы посетите два провинциальных городка Калининградской области — Гвардейск и Черняховск. Эти места покорят вас своим очарованием, сохранившейся архитектурой европейской провинции, уютной атмосферой старинных площадей и улиц. Вы будто попадете в старую сказку, где все возможно: часы на городской ратуше играют волшебную мелодию, призрак замурованного магистра ходит по мрачным коридорам замка, а зеленый кот защищает старую таверну. Важно знать В стоимость экскурсии включено:

• трансфер, • услуги гида. Туристы оплачивают самостоятельно:

обед, • посещение замков и музеев (по желанию). Важная информация: Ограничений по возрасту детей нет, но учтите, что на нашем пути будут встречаться лестницы, подъемы и спуски.

по договоренности

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Гвардейск
  • Черняховск
Что включено
  • Трансфер
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Обед
  • Посещение музеев и церквей (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Я заберу вас по любому адресу
Завершение: Я доставлю вас по любому адресу
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Ограничений по возрасту детей нет
  • Но учтите
  • Что на нашем пути будут встречаться лестницы
  • Подъемы и спуски
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
Отличная и интересная экскурсия! Чёткий маршрут, интересная подача материала без воды, учтены все пожелания. Лучшее вложение времени и денег за эту поездку. Экскурсовод Лариса 👍!!!
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Зеленоградска

Похожие экскурсии на «Очарование прусской провинции: Гвардейск и Черняховск»

Зеленоградск глазами прусских котов и их хозяев
Пешая
2.5 часа
20 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Зеленоградск глазами прусских котов и их хозяев
Экскурсия по мотивам жизненных историй - для взрослых и детей
Начало: У здания ж/д вокзала
11 авг в 15:00
12 авг в 14:00
от 5500 ₽ за всё до 6 чел.
Замки восточной Пруссии на групповой экскурсии из Зеленоградска
На автобусе
10 часов
-
15%
29 отзывов
Групповая
Замки восточной Пруссии на групповой экскурсии из Зеленоградска
Перенестись в Средние века, полюбоваться архитектурой и погулять по атмосферным городкам
Начало: На ул. Ленина
Расписание: во вторник, среду, пятницу и субботу в 07:00
11 авг в 07:00
12 авг в 07:00
2790 ₽3282 ₽ за человека
Из Кранца в Зеленоградск: историко-архитектурная прогулка
Пешая
1.5 часа
18 отзывов
Индивидуальная
до 20 чел.
Из Кранца в Зеленоградск: историко-архитектурная прогулка
Проникнуться атмосферой прусского курортного города и представить, каким он был в начале 20 века
Начало: Около магазина Спар напротив вокзала Зеленоградска
Завтра в 15:00
12 авг в 08:00
от 7000 ₽ за всё до 7 чел.
Советск, Неман и Черняховск - тайны и легенды трёх городов (из Зеленоградска)
На автобусе
10 часов
4 отзыва
Групповая
Советск, Неман и Черняховск - тайны и легенды трёх городов (из Зеленоградска)
Насыщенное однодневное путешествие
Начало: На ул. Окружная
Расписание: в воскресенье в 09:00
Сегодня в 09:00
16 авг в 09:15
3350 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Зеленоградске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Зеленоградске
27 500 ₽ за экскурсию