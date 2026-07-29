Что вас ждет В этом путешествии вы посетите два провинциальных городка Калининградской области — Гвардейск и Черняховск. Эти места покорят вас своим очарованием, сохранившейся архитектурой европейской провинции, уютной атмосферой старинных площадей и улиц. Вы будто попадете в старую сказку, где все возможно: часы на городской ратуше играют волшебную мелодию, призрак замурованного магистра ходит по мрачным коридорам замка, а зеленый кот защищает старую таверну. Важно знать В стоимость экскурсии включено:

• трансфер, • услуги гида. Туристы оплачивают самостоятельно:

обед, • посещение замков и музеев (по желанию). Важная информация: Ограничений по возрасту детей нет, но учтите, что на нашем пути будут встречаться лестницы, подъемы и спуски.