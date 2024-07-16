Замки и кирхи восточной Пруссии на групповой экскурсии из Зеленоградска

Отправьтесь в увлекательное путешествие по замкам и кирхам восточной Пруссии с нашим гидом. Узнайте историю и архитектуру Черняховска и Гвардейска
Вас ждет увлекательное путешествие во времени на автобусе в группе до 40 человек. В компании увлеченного гида вы посетите Черняховск и Гвардейск, где увидите замки и кирхи 14 века. Узнаете
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о Тевтонском ордене и прусской архитектуре.

Прогулка по улочкам 19 века, посещение замка Инстербург и костёла Святого Бруно оставят незабываемые впечатления. В Черняховске также заглянете за стены замка Георгенбург, а в Гвардейске осмотрите замок Тапиау.

Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе, гид из нашей команды расскажет множество интересных фактов

5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🚌 Комфортабельный автобус
  2. 🏰 Посещение замков и кирх
  3. 🕍 Увлекательные истории о Тевтонском ордене
  4. 🏡 Прогулка по историческим улочкам
  5. 👨‍🏫 Опытный гид
Замки и кирхи восточной Пруссии на групповой экскурсии из Зеленоградска
Замки и кирхи восточной Пруссии на групповой экскурсии из Зеленоградска
Замки и кирхи восточной Пруссии на групповой экскурсии из Зеленоградска
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Что можно увидеть

  • Кирха Арнау
  • Кирха Хайлигенвальде
  • Замок Инстербург
  • Замок Георгенбург
  • Замок Тапиау
  • Костёл Святого Бруно

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Кирхи Арнау и Хайлигенвальде — уже в первые 40 минут экскурсии вы увидите старейшие орденские кирхи. Построенные в 14 веке, они поразят вас своей аутентичностью.
  • Город Черняховск (Инстербург) — пожалуй, самый пропитанный историей город Калининградской области. Он прекрасно сохранился: здесь вы прогуляетесь по улочкам 19 века со старинными виллами. Увидите величественную кирху и действующий костёл Святого Бруно. А затем вернетесь на 6 столетий назад и побываете за стенами средневекового замка Инстербург.
  • Замок Георгенбург, который также находится в Черняховске. Вы узнаете о его появлении в 1258 году и заглянете за мощные стены.
  • Город Гвардейск (Тапиау): здесь мы мы осмотрим историческую часть города и остановимся у Тапиау — замка тевтонского ордена.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Входные билеты в замок Инстербург, кирхи Арнау и Хайлигенвальде (550 руб. с человека).
  • Обед (проходит в Черняховске).

в понедельник, среду и субботу в 08:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный2 150 ₽
Дети до 18 лет2 090 ₽
Пенсионеры2 090 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и субботу в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Наталья
16 июля 2024
экскурсия интересная, с большим объемом информации,осмотром множества исторических объектов. Интересно,познавательно. Спасибо за интересный тур и очень хорошую организацию. Нас забирали из Зеленоградска с началом экскурсии в Калининграде,вернули на такси в Зеленоградск. Рекомендую,так как интересно увидеть не только побережье,но и города в глубине Калининградской области
Н
13 июля 2024
Очень интересно и познавательно.

Входит в следующие категории Зеленоградска

ГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиДля школьниковДля пенсионеровЛетниеВыездныеНа весь деньПо областиСкидкиДля студентовКирхиСвятые места

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