Вас ждет увлекательное путешествие во времени на автобусе в группе до 40 человек. В компании увлеченного гида вы посетите Черняховск и Гвардейск, где увидите замки и кирхи 14 века. Узнаете
5 причин купить эту экскурсию
- 🚌 Комфортабельный автобус
- 🏰 Посещение замков и кирх
- 🕍 Увлекательные истории о Тевтонском ордене
- 🏡 Прогулка по историческим улочкам
- 👨🏫 Опытный гид
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Что можно увидеть
- Кирха Арнау
- Кирха Хайлигенвальде
- Замок Инстербург
- Замок Георгенбург
- Замок Тапиау
- Костёл Святого Бруно
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Кирхи Арнау и Хайлигенвальде — уже в первые 40 минут экскурсии вы увидите старейшие орденские кирхи. Построенные в 14 веке, они поразят вас своей аутентичностью.
- Город Черняховск (Инстербург) — пожалуй, самый пропитанный историей город Калининградской области. Он прекрасно сохранился: здесь вы прогуляетесь по улочкам 19 века со старинными виллами. Увидите величественную кирху и действующий костёл Святого Бруно. А затем вернетесь на 6 столетий назад и побываете за стенами средневекового замка Инстербург.
- Замок Георгенбург, который также находится в Черняховске. Вы узнаете о его появлении в 1258 году и заглянете за мощные стены.
- Город Гвардейск (Тапиау): здесь мы мы осмотрим историческую часть города и остановимся у Тапиау — замка тевтонского ордена.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
Дополнительные расходы (по желанию)
- Входные билеты в замок Инстербург, кирхи Арнау и Хайлигенвальде (550 руб. с человека).
- Обед (проходит в Черняховске).
в понедельник, среду и субботу в 08:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2 150 ₽
|Дети до 18 лет
|2 090 ₽
|Пенсионеры
|2 090 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и субботу в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — Организатор в Зеленоградске
Провёл экскурсии для 76081 туриста
Работаем с 2005 года. В нашей команде 5 высококлассных гидов. Наши экскурсии не про легенды и факты из Википедии: мы расскажем о современных реалиях, жизни, достижениях и проблемах Калининградской области.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Наталья
16 июля 2024
экскурсия интересная, с большим объемом информации,осмотром множества исторических объектов. Интересно,познавательно. Спасибо за интересный тур и очень хорошую организацию. Нас забирали из Зеленоградска с началом экскурсии в Калининграде,вернули на такси в Зеленоградск. Рекомендую,так как интересно увидеть не только побережье,но и города в глубине Калининградской области
Н
Наталья
13 июля 2024
Очень интересно и познавательно.
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