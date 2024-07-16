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читать дальше о Тевтонском ордене и прусской архитектуре.



Прогулка по улочкам 19 века, посещение замка Инстербург и костёла Святого Бруно оставят незабываемые впечатления. В Черняховске также заглянете за стены замка Георгенбург, а в Гвардейске осмотрите замок Тапиау.



Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе, гид из нашей команды расскажет множество интересных фактов

Вас ждет увлекательное путешествие во времени на автобусе в группе до 40 человек. В компании увлеченного гида вы посетите Черняховск и Гвардейск, где увидите замки и кирхи 14 века. Узнаете