Приглашаем вас в три города: сыра, мира и двух императоров — Наполеона и Александра I. Вы прогуляетесь по выложенным брусчаткой улицам Советска, Немана и Черняховска. Увидите Инстербургский замок и руины крепости Рагнит.
Побываете в магазине крафтовой сыроварни Deutsches Haus и оцените вкус знаменитого тильзитского сыра.
Побываете в магазине крафтовой сыроварни Deutsches Haus и оцените вкус знаменитого тильзитского сыра.
Описание экскурсии
Начнём наше путешествие в Черняховске. Вы увидите:
- Инстербургский замок 14 века — был возведён Тевтонским орденом и пережил множество переворотов, войн и разрушений. Сегодня здесь расположен музей, в котором хранятся артефакты, связанные с историей города и орденского периода
- памятник Барклаю-де-Толли — русскому полководцу, который принимал участие в Отечественной войне 1812 года
- Старый город, на чьих улицах переплетены немецкая и русская культуры
- замок Георгенбург, который является частью исторического комплекса, связанного с рыцарями Тевтонского ордена
- По желанию — комплексный обед в кафе
Затем мы отправимся в Советск. Увидим:
- мост королевы Луизы (1907), который соединяет берега реки Неман и является важным историческим памятником
- скульптура лося — один из знаковых памятников города
- памятник тильзитскому трамваю — символ транспортной истории города
Следующей остановкой станет Неман, где вас ожидают:
- скульптура Раганиты, которая напоминает о временах, когда эти земли принадлежали литовским князьям
- руины орденской крепости Рагнит
- магазин местной сыроварни Deutsches Haus, где можно попробовать и приобрести несколько видов крафтового сыра
Организационные детали
- Едем на комфортабельном туристическом автобусе
- Дополнительно оплачиваются: дегустация в сыроварне Deutsches Haus — 400 ₽ за взрослого, 300 ₽ за ребёнка, обед — 550 ₽ за чел., посещение замка Инстербург — 200 ₽
- С вами будет гид из нашей команды
в воскресенье в 09:15
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|3350 ₽
|Дети до 18 лет
|3300 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
|Пенсионеры
|3300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Окружная
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 09:15
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мадина — Организатор в Зеленоградске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 1597 туристов
Мы — команда профессиональных гидов и организаторов с многолетним опытом, которые знают и любят этот регион. Наша цель — не просто рассказать вам историю, а создать для вас настоящее приключение!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
T
Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод Антонина выше всяких похвал.
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