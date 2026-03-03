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Советск, Неман и Черняховск - тайны и легенды трёх городов (из Зеленоградска)

Насыщенное однодневное путешествие
Приглашаем вас в три города: сыра, мира и двух императоров — Наполеона и Александра I. Вы прогуляетесь по выложенным брусчаткой улицам Советска, Немана и Черняховска. Увидите Инстербургский замок и руины крепости Рагнит.

Побываете в магазине крафтовой сыроварни Deutsches Haus и оцените вкус знаменитого тильзитского сыра.
5
1 отзыв
Советск, Неман и Черняховск - тайны и легенды трёх городов (из Зеленоградска)
Советск, Неман и Черняховск - тайны и легенды трёх городов (из Зеленоградска)
Советск, Неман и Черняховск - тайны и легенды трёх городов (из Зеленоградска)

Описание экскурсии

Начнём наше путешествие в Черняховске. Вы увидите:

  • Инстербургский замок 14 века — был возведён Тевтонским орденом и пережил множество переворотов, войн и разрушений. Сегодня здесь расположен музей, в котором хранятся артефакты, связанные с историей города и орденского периода
  • памятник Барклаю-де-Толли — русскому полководцу, который принимал участие в Отечественной войне 1812 года
  • Старый город, на чьих улицах переплетены немецкая и русская культуры
  • замок Георгенбург, который является частью исторического комплекса, связанного с рыцарями Тевтонского ордена
  • По желанию — комплексный обед в кафе

Затем мы отправимся в Советск. Увидим:

  • мост королевы Луизы (1907), который соединяет берега реки Неман и является важным историческим памятником
  • скульптура лося — один из знаковых памятников города
  • памятник тильзитскому трамваю — символ транспортной истории города

Следующей остановкой станет Неман, где вас ожидают:

  • скульптура Раганиты, которая напоминает о временах, когда эти земли принадлежали литовским князьям
  • руины орденской крепости Рагнит
  • магазин местной сыроварни Deutsches Haus, где можно попробовать и приобрести несколько видов крафтового сыра

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном туристическом автобусе
  • Дополнительно оплачиваются: дегустация в сыроварне Deutsches Haus — 400 ₽ за взрослого, 300 ₽ за ребёнка, обед — 550 ₽ за чел., посещение замка Инстербург — 200 ₽
  • С вами будет гид из нашей команды

в воскресенье в 09:15

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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный3350 ₽
Дети до 18 лет3300 ₽
Дети до 7 летБесплатно
Пенсионеры3300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Окружная
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 09:15
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мадина
Мадина — Организатор в Зеленоградске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 1597 туристов
Мы — команда профессиональных гидов и организаторов с многолетним опытом, которые знают и любят этот регион. Наша цель — не просто рассказать вам историю, а создать для вас настоящее приключение!
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В каждой экскурсии — эмоции, интересные факты и атмосфера, которая погружает в эпоху Средневековья, времен Кёнигсберга и военных лет. Что делает нас особенными? Проверенные маршруты — мы собрали самые красивые и знаковые места, чтобы каждое путешествие оставалось в памяти. Комфортные условия — наши автобусы оборудованы всем необходимым, а удобные точки посадки по городу делают поездку ещё приятнее. Экскурсии на любой вкус — классические обзорные маршруты, путешествия к замкам, фортам, природным достопримечательностям и уникальные авторские туры.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод Антонина выше всяких похвал.
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