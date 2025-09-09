Мои заказы

Зеленоградск глазами прусских котов

Увлекательная квест-экскурсия по Зеленоградску с местными котами, которые расскажут о жизни города и его тайнах. Подходит для всей семьи
Квест-экскурсия в Зеленоградске предлагает уникальную возможность узнать город через истории прусских котов.

Участники услышат легенды о котах, которые спасали людей во время войны, и узнают, как появился деликатес «солёная ворона». Прогулка по старинным улочкам и дворам подарит незабываемые впечатления.

Это мероприятие заинтересует как взрослых, так и детей, предлагая театрализованное представление и увлекательные рассказы о жизни города и его обитателей
5
6 отзывов

5 причин купить этот квест

  • 🐾 Уникальные истории о котах
  • 🏛 Прогулка по старинным улочкам
  • 🎭 Театрализованное представление
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
  • 📜 Легенды и исторические факты
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 11:00

Что можно увидеть

  • Доходный дом фармацевта
  • Водонапорная башня
  • Музей кошек

Описание квеста

Доходный дом фармацевта и его котик Флаум

Вы услышите рассказ, как кот спасал своего хозяина еврея от задержания. Как помогал людям пережить налёты вражеской авиации. И почему немцы даже спустя 50 лет после войны поминали его добрым словом.

Зеленоградск — город кошек

Мы понаблюдаем, как живут местные коты. Один из них расскажет, как язычники, жившие 800 лет назад, вывели особый вид котов. И чем животные этого вида отличаются от обычных российских.

Доходный дом 19 века и смелый рыжий Фридрих

Мы углубимся в нетуристическую часть города — бывший рабочий квартал. Вы услышите драматичную историю семьи, которую в голодные времена выручал кот, — он охотился на ворон. Вы выясните, как бабушка Марта их готовила.

Водонапорная башня и музей кошек

Вы узнаете, как местные котики спасали жизни солдатам вермахта, а потом — и солдатам Красной армии.

Организационные детали

Театрализованную экскурсию-квест для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

ежедневно в 11:00

Стоимость квеста

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3000 ₽
Дети до 16 лет1125 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У здания ж/д вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Василий
Василий — ваша команда гидов в Зеленоградске
Провели экскурсии для 5075 туристов
Мы — команда гидов, где каждый специализируется на своей теме. Василий — бывший журналист, специалист по демонологии, славянскому и германскому язычеству. Показывает мистику и паранормальные явления. Константин — студент-архитектор, специалист
по подземельям, фортам и мрачным районам Кёнигсберга и истории Второй Мировой войны. Максим — писатель, журналист и переводчик, с 2001 года интервьюировавший российских ветеранов Великой Отечественной и Холодной войн, переводивший книги их оппонентов. Олег — копатель и кладоискатель с большим опытом, специалист по подземельям и фортам Кёнигсберга.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
В
Вероника
9 сен 2025
Одна из самых интересных экскурсий, на которых я была!!! Город глазами коренных жителей, спасибо за то, что смогли передать своё тепло, любовь к городу и желание вернуться ещё не раз!!!
Ольга
Ольга
24 авг 2025
Экскурсия понравилась. Прогулялись по старым улочкам, увидели город глазами местных жителей, заглядывали в жилые дома. Котики чудесны.
А
Александра
18 авг 2025
Интересный рассказ и не только про котов. Гид ориентировался на интересы и вопросы группы, все остались довольны. Спасибо!
Е
Елена
16 авг 2025
Константин очень хороший рассказчик. Прогулка получилась интересная и познавательная. Спасибо за зкскурсию.
I
Igor
13 мая 2025
Достойная прогулка с местным жителем. Много нового и интересного узнали. Прошлись по подъездам и нетуристическим улицам. Прониклись настоящей жизнью Кранца. Всем рекомендуем
С
Светлана
17 фев 2025
Я посетила экскурсию Прусские коты
в Зеленоградске. Осталась под большим впечатлением. Константин смог создать незабываемую атмосферу города. Мы гуляли по свежему снегу, по центру города, я увидела большое количество скрытых от
обычного взгляда мелочей, заходили во дворики, когда начинался снегопад, сидели в кафешках или прятались в подъездах. Гуляли по нетуристической части города. Тихо, спокойно ни единой души. Особенно мне понравилось, что в рассказах Константина не было типичных фактов, которые взяты с Википедии с первой странички. Я услышала много интересных историй про немцев и немецких котов, особенно понравилась история про котика Фридриха, который спасал семью от города, я чуть не расплакалась.
Я очень благодарна гиду Константину за его нестандартное отношение к проведению экскурсии и интересные рассказы

