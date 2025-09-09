Квест-экскурсия в Зеленоградске предлагает уникальную возможность узнать город через истории прусских котов. Участники услышат легенды о котах, которые спасали людей во время войны, и узнают, как появился деликатес «солёная ворона». Прогулка по старинным улочкам и дворам подарит незабываемые впечатления. Это мероприятие заинтересует как взрослых, так и детей, предлагая театрализованное представление и увлекательные рассказы о жизни города и его обитателей

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание квеста

Доходный дом фармацевта и его котик Флаум

Вы услышите рассказ, как кот спасал своего хозяина еврея от задержания. Как помогал людям пережить налёты вражеской авиации. И почему немцы даже спустя 50 лет после войны поминали его добрым словом.

Зеленоградск — город кошек

Мы понаблюдаем, как живут местные коты. Один из них расскажет, как язычники, жившие 800 лет назад, вывели особый вид котов. И чем животные этого вида отличаются от обычных российских.

Доходный дом 19 века и смелый рыжий Фридрих

Мы углубимся в нетуристическую часть города — бывший рабочий квартал. Вы услышите драматичную историю семьи, которую в голодные времена выручал кот, — он охотился на ворон. Вы выясните, как бабушка Марта их готовила.

Водонапорная башня и музей кошек

Вы узнаете, как местные котики спасали жизни солдатам вермахта, а потом — и солдатам Красной армии.

Организационные детали

Театрализованную экскурсию-квест для вас проведу я или другой гид из нашей команды.