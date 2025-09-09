Вы услышите рассказ, как кот спасал своего хозяина еврея от задержания. Как помогал людям пережить налёты вражеской авиации. И почему немцы даже спустя 50 лет после войны поминали его добрым словом.
Зеленоградск — город кошек
Мы понаблюдаем, как живут местные коты. Один из них расскажет, как язычники, жившие 800 лет назад, вывели особый вид котов. И чем животные этого вида отличаются от обычных российских.
Доходный дом 19 века и смелый рыжий Фридрих
Мы углубимся в нетуристическую часть города — бывший рабочий квартал. Вы услышите драматичную историю семьи, которую в голодные времена выручал кот, — он охотился на ворон. Вы выясните, как бабушка Марта их готовила.
Водонапорная башня и музей кошек
Вы узнаете, как местные котики спасали жизни солдатам вермахта, а потом — и солдатам Красной армии.
В
Вероника
9 сен 2025
Одна из самых интересных экскурсий, на которых я была!!! Город глазами коренных жителей, спасибо за то, что смогли передать своё тепло, любовь к городу и желание вернуться ещё не раз!!!
Ольга
24 авг 2025
Экскурсия понравилась. Прогулялись по старым улочкам, увидели город глазами местных жителей, заглядывали в жилые дома. Котики чудесны.
А
Александра
18 авг 2025
Интересный рассказ и не только про котов. Гид ориентировался на интересы и вопросы группы, все остались довольны. Спасибо!
Е
Елена
16 авг 2025
Константин очень хороший рассказчик. Прогулка получилась интересная и познавательная. Спасибо за зкскурсию.
I
Igor
13 мая 2025
Достойная прогулка с местным жителем. Много нового и интересного узнали. Прошлись по подъездам и нетуристическим улицам. Прониклись настоящей жизнью Кранца. Всем рекомендуем
С
Светлана
17 фев 2025
Я посетила экскурсию Прусские коты в Зеленоградске. Осталась под большим впечатлением. Константин смог создать незабываемую атмосферу города. Мы гуляли по свежему снегу, по центру города, я увидела большое количество скрытых от читать дальше
обычного взгляда мелочей, заходили во дворики, когда начинался снегопад, сидели в кафешках или прятались в подъездах. Гуляли по нетуристической части города. Тихо, спокойно ни единой души. Особенно мне понравилось, что в рассказах Константина не было типичных фактов, которые взяты с Википедии с первой странички. Я услышала много интересных историй про немцев и немецких котов, особенно понравилась история про котика Фридриха, который спасал семью от города, я чуть не расплакалась. Я очень благодарна гиду Константину за его нестандартное отношение к проведению экскурсии и интересные рассказы