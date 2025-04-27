Вы увидите Зеленоградск прошлого: окунётесь в атмосферу XX века, когда город ещё назывался Кранцем; узнаете, почему он являлся жемчужиной курортов; поймёте, как отдыхали люди того времени, что любили и чем жили.
Описание экскурсииЧто вас ждёт? За время экскурсии проникнемся с вами атмосферой прусского курортного города начала XX века и поймем, почему Кранц (ныне Зеленоградск) называли жемчужиной курортов не только Восточной Пруссии, но и далеко за её пределами. Это не обзорная экскурсия по городу с указанием архитектурных доминант. Это история своими глазами, глазами путешествующего той эпохи. Узнаем, чем жили, что любили, как отдыхали. Почему вольное купание было не найти, а штрандкороба были просто незаменимы.
Ежедневно.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Тургенева 1Б
Завершение: Ул. Пугачева, 1
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 27 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
27 апр 2025
У нас была экскурсовод Ольга.
Очень много познавательной информации.
Весь материал очень интересный.
Очень приятно, что во время экскурсии были «подвешены» интриги для личного посещения и ознакомления.
Огромное спасибо за проведенное вместе время!
Е
Елена
15 апр 2025
Все интересно, отлично, Ольга рассказывает все очень интересно и без лишней воды
Н
Наталья
24 дек 2024
Была с подругой и ее дочкой на индивидуальной экскурсии по Зеленоградску. Ольга отлично провела экскурсию для нас. Показала все самые значимые и интересные места города, рассказала исторические факты, рассказала что
К
Кирилл
9 ноя 2024
Добрый день! Очень понравилась экскурсия с Ольгой. Много интересной и увлекательной информации. Очень рекомендую!
