Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Вы увидите Зеленоградск прошлого: окунётесь в атмосферу XX века, когда город ещё назывался Кранцем; узнаете, почему он являлся жемчужиной курортов; поймёте, как отдыхали люди того времени, что любили и чем жили. 5 4 отзыва

Описание экскурсии Что вас ждёт? За время экскурсии проникнемся с вами атмосферой прусского курортного города начала XX века и поймем, почему Кранц (ныне Зеленоградск) называли жемчужиной курортов не только Восточной Пруссии, но и далеко за её пределами. Это не обзорная экскурсия по городу с указанием архитектурных доминант. Это история своими глазами, глазами путешествующего той эпохи. Узнаем, чем жили, что любили, как отдыхали. Почему вольное купание было не найти, а штрандкороба были просто незаменимы.

