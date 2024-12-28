Мои заказы

От янтаря до Балтийского моря: Янтарный и Светлогорск

Мы отправляемся изучать Калининградскую область.

Попадем в удивительный мир солнечного камня в поселке Янтарный, который известен на весь мир крупнейшим месторождением янтаря.

Во время нашего путешествия вы узнаете всё о добыче, переработке и удивительных свойствах самого солнечного камня. Также мы посетим сказочный курорт Светлогорск на берегу Балтийского моря.
4.8
34 отзыва
Описание экскурсии

Поселок Янтарный Это место, где спрятаны самые главные сокровища балтийского побережья. Именно здесь расположено крупнейшее в мире предприятие по добыче янтаря. Вы увидите, как обрабатывается наш солнечный камень на янтарном производстве. Мы прогуляемся по старинному парку, увидим дом промышленника Морица Беккера и его семьи, лютеранскую кирху конца XIX века, а также, без преувеличения, один из лучших пляжей России и Европы, обладающий престижной международной наградой Голубой Флаг. Раушен — Светлогорск Этот город покорит вас своей романтичной атмосферой: частными виллами в стиле модерн, старинными зданиями санаториев и пансионатов, узкими тихими улочками и самыми завораживающими видами крутых песчаных склонов, омываемых шумной балтийской волной. А все любители КВН смогут сделать фотографию рядом с современным театром эстрады, где теперь встречают Маслякова и его команду. Кроме того, город наполнен дендрариумными парками, что превращает его в настоящий ботанический рай.

Пт и сб в 08:30

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Янтарное производство
  • Дендрариумный парк им. Беккера
  • Лучший пляж Калининградской области
  • Светлогорск
Что включено
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Когда и сколько длится?
Когда: Пт и сб в 08:30
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 34 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
28
4
4
3
2
2
1
Е
Елена
28 дек 2024
Добрый день!
Экскурсия очень понравилась, отдельная благодарность за организацию, пунктуальность
Гид замечательный, очень интересно, нескучно было слушать
Е
Елена
2 июн 2024
Благодарю за прекрасную работу! Гиду отдельная благодарность. Интересное, нескучное повествование. После такой экскурсии хочется заглянуть в Светлогорск и Янтарный ещё раз, как минимум)
Г
Галина
22 апр 2024
Дарья - супер. Умница
О
Олеся
20 апр 2024
Экскурсия в Янтарный и Светлогорск понравилась; мы с семьёй приехали в Калининград впервые,и естественно нам хотелось узнать о городе и его окрестностях как можно больше)) Поездка с экскурсоводом Дарьей полностью удовлетворила нашу потребность. Спасибо за прекрасные впечатления ❤️
О
Орешникова
12 янв 2024
Экскурсия прошла так себе. Экскурсовод не впечатлил, часто путался, забывал фамилии знаменитостей. Речь экскурсовода оставляет желать лучшего, использовал слова типа" зашибись" и пр. Рекомендовать никому не будем.
Т
Татьяна
12 янв 2024
Экскурсия прошла так себе. Экскурсовод не впечатлил, часто путался, забывал фамилии знаменитостей. Речь экскурсовода оставляет желать лучшего, использовал слова типа" зашибись" и пр. Рекомендовать никому не будем.
В
Виктория
5 янв 2024
В Янтарном -удивительной красоты пляж,даже зимой. В кафе на берегу -очень вкусные чебуреки с морепродуктами.
В Светлогорске царит особая атмосфера курортного города,очень много деревьев. Захотелось вернуться летом. Спуск к променаду на лифте впечатляет. Очень интересная экспозиция в музее мирового океана в Янтарь-холле. В небольших ларечках на улице обязательно купите крендели.
А
Александр
4 янв 2024
Погода могла бы быть получше
Н
Наталья
15 ноя 2023
Организация хорошая, все вовремя. Места просто волшебные! Единственное омрачило впечатление: читала отзывы, где ходили и на комбинат, и к памятнику жертвам Холокоста-мы остались без этого. Зато нам повезло с гидом:
читать дальше

Людмила Николаевна умеет и рассказать и остроумно пошутить. И манера общения с туристами приятная (просто есть опыт, что со взрослым контингентом разговаривали как с детьми, это раздражает). В целом все понравилось, спасибо!

А
Анастасия
15 ноя 2023
Отличная экскурсия, а экскурсовод,а сожалению не запомнилась зовут, просто влюбляется в себя с первых минут. Приятная грамотная речь. Янтарный поразил своими пляжами,даже удалось найти янтарь,Светлогорск своими постройками и маштабностью стоящейся набережной. Янтарь холл… … красота и грация.
Спасибо огромное за экскурсию и трансфер.
А
АНАСТАСИЯ
15 ноя 2023
Отличная экскурсия, а экскурсовод,а сожалению не запомнилась зовут, просто влюбляется в себя с первых минут. Приятная грамотная речь. Янтарный поразил своими пляжами,даже удалось найти янтарь,Светлогорск своими постройками и маштабностью стоящейся набережной. Янтарь холл… … красота и грация.
Спасибо огромное за экскурсию и трансфер.
Л
Лилия
29 окт 2023
Это была незабываемая экскурсия. Узнали очень много о янтаре и его производстве. Светлогорск не большой город - очень уютный, тихий и в тоже время очень интересный. Снова вернёмся туда!
G
Galinа
8 окт 2023
Очень понравилась экскурсия! Светлогорск красивый, тихий город. Отмечу отдельно профессиональную работу гида Надежды, очень интересно рассказывала. Впечатления супер. рекомендую!!
А
Андрей
15 сен 2023
Отличная экскурсия! Было интересно в янтарном побывать на небольшом производстве и на местном пляже. Так же понравился Солнечногорск. Отдельная благодарность нашему гиду Ирине, которая рассказала множество интересных фактов не только по экскурсии, но и по истории края.
Л
Людмила
12 сен 2023
Комфортный автобус, удобное место сбора и количество людей относительно нормальное - нас было 26 человек. Экскурсовод Ирина очень интересно рассказывала и по пути к достопримечательностям и на обратном в город. Рассказывала спокойно, грамотно. Впечатления самые приятные.

