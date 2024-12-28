Е Елена Добрый день!

Экскурсия очень понравилась, отдельная благодарность за организацию, пунктуальность

Гид замечательный, очень интересно, нескучно было слушать

Е Елена Благодарю за прекрасную работу! Гиду отдельная благодарность. Интересное, нескучное повествование. После такой экскурсии хочется заглянуть в Светлогорск и Янтарный ещё раз, как минимум)

Г Галина Дарья - супер. Умница

О Олеся Экскурсия в Янтарный и Светлогорск понравилась; мы с семьёй приехали в Калининград впервые,и естественно нам хотелось узнать о городе и его окрестностях как можно больше)) Поездка с экскурсоводом Дарьей полностью удовлетворила нашу потребность. Спасибо за прекрасные впечатления ❤️

О Орешникова Экскурсия прошла так себе. Экскурсовод не впечатлил, часто путался, забывал фамилии знаменитостей. Речь экскурсовода оставляет желать лучшего, использовал слова типа" зашибись" и пр. Рекомендовать никому не будем.

Т Татьяна Экскурсия прошла так себе. Экскурсовод не впечатлил, часто путался, забывал фамилии знаменитостей. Речь экскурсовода оставляет желать лучшего, использовал слова типа" зашибись" и пр. Рекомендовать никому не будем.

В Виктория В Янтарном -удивительной красоты пляж,даже зимой. В кафе на берегу -очень вкусные чебуреки с морепродуктами.

В Светлогорске царит особая атмосфера курортного города,очень много деревьев. Захотелось вернуться летом. Спуск к променаду на лифте впечатляет. Очень интересная экспозиция в музее мирового океана в Янтарь-холле. В небольших ларечках на улице обязательно купите крендели.

А Александр Погода могла бы быть получше

Н Наталья читать дальше Людмила Николаевна умеет и рассказать и остроумно пошутить. И манера общения с туристами приятная (просто есть опыт, что со взрослым контингентом разговаривали как с детьми, это раздражает). В целом все понравилось, спасибо! Организация хорошая, все вовремя. Места просто волшебные! Единственное омрачило впечатление: читала отзывы, где ходили и на комбинат, и к памятнику жертвам Холокоста-мы остались без этого. Зато нам повезло с гидом:

А Анастасия Отличная экскурсия, а экскурсовод,а сожалению не запомнилась зовут, просто влюбляется в себя с первых минут. Приятная грамотная речь. Янтарный поразил своими пляжами,даже удалось найти янтарь,Светлогорск своими постройками и маштабностью стоящейся набережной. Янтарь холл… … красота и грация.

Спасибо огромное за экскурсию и трансфер.

А АНАСТАСИЯ Отличная экскурсия, а экскурсовод,а сожалению не запомнилась зовут, просто влюбляется в себя с первых минут. Приятная грамотная речь. Янтарный поразил своими пляжами,даже удалось найти янтарь,Светлогорск своими постройками и маштабностью стоящейся набережной. Янтарь холл… … красота и грация.

Спасибо огромное за экскурсию и трансфер.

Л Лилия Это была незабываемая экскурсия. Узнали очень много о янтаре и его производстве. Светлогорск не большой город - очень уютный, тихий и в тоже время очень интересный. Снова вернёмся туда!

G Galinа Очень понравилась экскурсия! Светлогорск красивый, тихий город. Отмечу отдельно профессиональную работу гида Надежды, очень интересно рассказывала. Впечатления супер. рекомендую!!

А Андрей Отличная экскурсия! Было интересно в янтарном побывать на небольшом производстве и на местном пляже. Так же понравился Солнечногорск. Отдельная благодарность нашему гиду Ирине, которая рассказала множество интересных фактов не только по экскурсии, но и по истории края.