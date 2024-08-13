Балтийская коса и Балтийск-Пиллау — история морских флотов, дикая красивая природа и ландшафты Балтики в индивидуальной прогулке на машине.
План путешествия: увидеть крепость «Пиллау», старинные здания в стиле «файхверка», корабли и красивую набережную.
План путешествия: увидеть крепость «Пиллау», старинные здания в стиле «файхверка», корабли и красивую набережную.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
Описание экскурсии
Балтийск-Пиллау — путешествие в самую западную точку России В 49 километрах от Калининграда находиться самая западная точка России – город Балтийск. Балтийск, а в прошлом Пиллау (от прусского слова «пилз» — крепость) получил толчок к развитию после мощного шторма 1510 г. Образовавшийся при этом судоходный пролив отсек Балтийскую косу от Калининградского полуострова и сделал Пиллау значимым транспортным узлом. Предлагаю Вам авторский маршрут на самый запад Балтийского моря Калининградской области на целый день. Центр города ознаменован вокзалом на пр-те Ленина. Прогуливаясь по проспекту до самой крепости «Пиллау» можно увидеть множество военных построек. Примечателен своей имитацией немецкого стиля «фахверк» корпус пехотных казарм. Здесь мы посмотрим местный штаб балтийского флота и водонапорную башню. На подходе к знаменитой цитадели Балтийска находиться затон (ранее Крепостной канал) с суровыми боевыми катерами. Посетим главную достопримечательность города — цитадель «Пиллау» по ул. Красной Армии. Шведы, захватившие город в 1626 в ходе польско-шведской войны всего за три часа, решили укрепить его. По указанию шведского короля Густава II Адольфа была построена крепость в виде пятиугольника с пятью треугольными бастионами-равелинами. Да, да, это как раз та огромная звезда, которую вы видели на карте Балтийска. Шведская крепость, как ее именуют местные, окружена широким рвом с водой. Кроме воды, цитадель окружена легендами — тут якобы находиться затерянная Янтарная комната. Сейчас же крепость «Пиллау» — это функционирующая часть Военно-морского флота, а попасть в нее можно только заранее записавшись на прогулку «Тайны Шведской крепости». Не заходя в крепость, остается любоваться главными воротами цитадели, а также треугольными бастионами. Примечательны музей Балтфлота (1903 г.) и Матросский клуб (1906 г.), которые находятся на ул. Кронштадской. Интересно! В одном из двориков музея Балтфлота стоит лодка сомалийских пиратов — трофей сторожевика «Неустрашимый». Захвачена она была в 2008 году во время службы в Аденском заливе. В 2008 году «Неустрашимый» спас от пиратов два танкера и один контейнеровоз из Голландии, Саудовской Аравии и Панамы. С любителями диковинных мест можем посетить парк им. Адмирала Головко по одноименной улице. Место необычное, не совсем ухоженное и даже дикое – искатели приключений оценят. Маршрут доведет нас до набережной Балтийска, длина которой составляет 1200 метров. Интересная особенность этого места — это огромные звездчатые валуны из бетона у пристани, и конный памятник императрице Елизавете Петровне, самый высокий памятник в мире в своем роде. Императрица встречает приплывающие в Калининград корабли. Примечательно, что именно этот небольшой город с его красивой пристанью часто запоминается туристам больше, нежели сам Кенигсберг. Что мы будет делать в Балтийске• Посмотрим на старую архитектуру Балтийска-Пиллау и фортификационные сооружения;
- Посетим музей Балтфлота;
- Посмотрим на корабли и судна в морском порту;
- Погуляем по пляжу Балтийска;
- Посмотрим как ловят рыбу рыбаки на пирсе рядом с памятником императрицы Елизаветы Петровне (порыбачить самому);
- Съездим в арт-деревню Витланд;
- Перекусим в местном симпатичном кафе;
- Посмотри на кладбище кораблей в Балтийске и сделаем там селфи. Продолжение нашего путешествие будет в посещении дикой Балтийской Косы. Что мы будем делать на Балтийской косе:• Прокатимся на пароме или катере до Балтийской косы и насладимся видами порта;
- Посмотрим на немецкие заброшенные военные скрытые сооружения вдоль всей косы — бункеры, форты, береговые укрепления;
- Съездим к маяку на места ловли рыбы местными жителями;
- Доедем по старым военным дорогам до старинного военного аэродрома;
- Погуляем по песчаным дюнам очень отличающимся от косы — более высокими и красиво изрезанными ландшафтами природой;
- Поиграем во фрисби на холмах вдоль берега или волейбол в хорошую погоду;
- Пособираем гербарий в природном дендропарке;
- Побродим по останкам немецкого Западного форта;
- Устроим пикник на крышах бывшего военного аэродрома Нойтиф с видом на Залив или попьем кофе;
- Понаблюдаем с него за рыбаками на заливе;
- Сделаем авторскую фотосессию;
- Посетим один диковинный музей в духе мотоциклистов «Безумного Макса». Важная информация:• Возьмите с собой воду.
- Предстоят пешие прогулки, надевайте, пожалуйста удобную обувь.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Крепость «Пиллау»
- Штаб балтийского флота
- Водонапорная башня
- Проспект Ленина
- Музей Балтфлота
- Матросский клуб
- Парк им. Адмирала Головко (по желанию)
- Набережная Балтийска
- Памятник императрицы Елизаветы Петровны
- Арт-деревня Витланд
Что включено
- Транспорт
- Профессиональная фотосессия
- Увлекательный маршрут и много интересных рассказов и впечатлений
Что не входит в цену
- Обед и личные расходы
Место начала и завершения?
Калининград или в Светлогорске или Зеленоградске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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