Посетим музей Балтфлота;

Посмотрим на корабли и судна в морском порту;

Погуляем по пляжу Балтийска;

Посмотрим как ловят рыбу рыбаки на пирсе рядом с памятником императрицы Елизаветы Петровне (порыбачить самому);

Съездим в арт-деревню Витланд;

Перекусим в местном симпатичном кафе;

Посмотри на кладбище кораблей в Балтийске и сделаем там селфи. Продолжение нашего путешествие будет в посещении дикой Балтийской Косы. Что мы будем делать на Балтийской косе:• Прокатимся на пароме или катере до Балтийской косы и насладимся видами порта;

Посмотрим на немецкие заброшенные военные скрытые сооружения вдоль всей косы — бункеры, форты, береговые укрепления;

Съездим к маяку на места ловли рыбы местными жителями;

Доедем по старым военным дорогам до старинного военного аэродрома;

Погуляем по песчаным дюнам очень отличающимся от косы — более высокими и красиво изрезанными ландшафтами природой;

Поиграем во фрисби на холмах вдоль берега или волейбол в хорошую погоду;

Пособираем гербарий в природном дендропарке;

Побродим по останкам немецкого Западного форта;

Устроим пикник на крышах бывшего военного аэродрома Нойтиф с видом на Залив или попьем кофе;

Понаблюдаем с него за рыбаками на заливе;

Сделаем авторскую фотосессию;

Посетим один диковинный музей в духе мотоциклистов «Безумного Макса». Важная информация:• Возьмите с собой воду.

Предстоят пешие прогулки, надевайте, пожалуйста удобную обувь.

Балтийск-Пиллау — путешествие в самую западную точку России В 49 километрах от Калининграда находиться самая западная точка России – город Балтийск. Балтийск, а в прошлом Пиллау (от прусского слова «пилз» — крепость) получил толчок к развитию после мощного шторма 1510 г. Образовавшийся при этом судоходный пролив отсек Балтийскую косу от Калининградского полуострова и сделал Пиллау значимым транспортным узлом. Предлагаю Вам авторский маршрут на самый запад Балтийского моря Калининградской области на целый день. Центр города ознаменован вокзалом на пр-те Ленина. Прогуливаясь по проспекту до самой крепости «Пиллау» можно увидеть множество военных построек. Примечателен своей имитацией немецкого стиля «фахверк» корпус пехотных казарм. Здесь мы посмотрим местный штаб балтийского флота и водонапорную башню. На подходе к знаменитой цитадели Балтийска находиться затон (ранее Крепостной канал) с суровыми боевыми катерами. Посетим главную достопримечательность города — цитадель «Пиллау» по ул. Красной Армии. Шведы, захватившие город в 1626 в ходе польско-шведской войны всего за три часа, решили укрепить его. По указанию шведского короля Густава II Адольфа была построена крепость в виде пятиугольника с пятью треугольными бастионами-равелинами. Да, да, это как раз та огромная звезда, которую вы видели на карте Балтийска. Шведская крепость, как ее именуют местные, окружена широким рвом с водой. Кроме воды, цитадель окружена легендами — тут якобы находиться затерянная Янтарная комната. Сейчас же крепость «Пиллау» — это функционирующая часть Военно-морского флота, а попасть в нее можно только заранее записавшись на прогулку «Тайны Шведской крепости». Не заходя в крепость, остается любоваться главными воротами цитадели, а также треугольными бастионами. Примечательны музей Балтфлота (1903 г.) и Матросский клуб (1906 г.), которые находятся на ул. Кронштадской. Интересно! В одном из двориков музея Балтфлота стоит лодка сомалийских пиратов — трофей сторожевика «Неустрашимый». Захвачена она была в 2008 году во время службы в Аденском заливе. В 2008 году «Неустрашимый» спас от пиратов два танкера и один контейнеровоз из Голландии, Саудовской Аравии и Панамы. С любителями диковинных мест можем посетить парк им. Адмирала Головко по одноименной улице. Место необычное, не совсем ухоженное и даже дикое – искатели приключений оценят. Маршрут доведет нас до набережной Балтийска, длина которой составляет 1200 метров. Интересная особенность этого места — это огромные звездчатые валуны из бетона у пристани, и конный памятник императрице Елизавете Петровне, самый высокий памятник в мире в своем роде. Императрица встречает приплывающие в Калининград корабли. Примечательно, что именно этот небольшой город с его красивой пристанью часто запоминается туристам больше, нежели сам Кенигсберг. Что мы будет делать в Балтийске• Посмотрим на старую архитектуру Балтийска-Пиллау и фортификационные сооружения;