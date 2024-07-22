Балтийск и Балтийская коса: автобусная экскурсия из Зеленоградска

Отправляйтесь в Балтийск и на Балтийскую косу! Групповая экскурсия из Зеленоградска познакомит вас с историей и природой западного рубежа России
Путешествие к западному рубежу России предлагает уникальную возможность познакомиться с Балтийском и Балтийской косой.

Группа до 40 человек отправится на автобусе из Зеленоградска, чтобы увидеть первозданную природу, довоенную архитектуру и мощь
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Балтийского флота.

В Балтийске вы прогуляетесь по набережной, осмотрите крепость Пиллау и сделаете фотографии у действующего маяка. Затем на пароме отправитесь на Балтийскую косу, где вас ждут Западный форт и музей Старый Люнет. Свободное время позволит насладиться безлюдными пляжами и нетронутой природой

4.67
3 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  1. 🌊 Путешествие к западному рубежу России
  2. 🏰 Осмотр старинных крепостей
  3. ⚓ Прогулка по набережной Балтийского флота
  4. 📸 Фотографии у действующего маяка
  5. 🛳️ Переправа на пароме на Балтийскую косу
  6. 🏖️ Свободное время на живописных пляжах
Балтийск и Балтийская коса: автобусная экскурсия из Зеленоградска
Балтийск и Балтийская коса: автобусная экскурсия из Зеленоградска
Балтийск и Балтийская коса: автобусная экскурсия из Зеленоградска
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Что можно увидеть

  • Набережная Балтийского флота
  • Пляж Балтийска
  • Крепость Пиллау
  • Памятник Елизавете Петровне
  • Действующий маяк
  • Улочки старого города
  • Западный форт
  • Музей Старый Люнет

Описание экскурсии

Останки старинных крепостей, величественные монументы, истории морских сражений, дикие пляжи и мощеные улочки — всё это вы найдете в славном Балтийске. В программе:

  • Набережная Балтийского флота. Вы пройдете вдоль моря, рассматривая военные и торговые корабли, крейсеры и подводные лодки. Мы расскажем о временах, когда Балтийск был закрытым городом, и откроем страницы его военно-морской истории.
  • Пляж Балтийска — один из самых живописных и чистых в Калининградской области
  • Крепость Пиллау 17 века постройки, которая помнит не одно сражение (осматриваем снаружи, посещение не предусмотрено)
  • Памятник Елизавете Петровне, возвышающийся над Балтийским морем
  • Действующий маяк, у которого вы сделаете яркие атмосферные фотографии
  • Улочки старого города, на которых вы почувствуете архитектурное влияние Швеции, Германии и России
  • Балтийская коса, куда мы доберемся на пароме. Здесь вы осмотрите Западный форт, посетите удивительный музей Старый Люнет. А после у вас будет свободное время, чтобы побродить по безлюдным пляжам, наслаждаясь нетронутой природой.

Организационные детали

Дополнительно оплачивается

  • Переправа на пароме и музей «Старый люнет» — 200 руб. /чел
  • В период с мая по октябрь возможен выезд из Зеленоградска за доплату 150 руб. /чел. Возможность выезда необходимо уточнять заранее.

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия проходит на автобусе в группе до 40 человек
  • В случае отмены паромного сообщения посещение Балтийской косы заменяется на визит в музей Балтийского флота
  • Для посещения экскурсии необходимо иметь при себе паспорт
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1 890 ₽
Дети до 18 лет1 850 ₽
Пенсионеры1 850 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Ул. Ленина 10
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
О
22 июл 2024
Отличные места и отличный экскурсовод, но инфраструктура это тоска: 2 кабинки туалета в городе на экскурсионный автобус в 50 человек, перенаселенный паром, в музее на косе нас вообще не стали обслуживать с комментариев «мы сейчас будем кормить группу», кафе в Балтийски сильно на троечку. В общем, пока что с сервисом не очень.
Е
20 июл 2024
Понравилась сама тематика: история Балтийска, его военная слава. Увлекательно и эмоционально экскурсовод в музее на косе поделилась фактами об оборонительных сооружениях! Желаем им успехов и исполнения всех задуманных планов! Главное
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к чему нужно быть готовым - практически ничего не уцелело, вся история Калининградской области живёт в руинах и восстановленных картинках. Отдельная благодарность гиду Елене за элементы викторины и сопутствующие основной теме факты. Не понравилось, что тур агентства вводят в заблуждения по продолжительности экскурсии: в 8ч выехали из Зеленоградска, в 18.30 ещё в пути, т. е. закладывайте более 10ч и берите с собой перекусы!

Е
17 июл 2024
Спасибо огромное Наталье за шикарную экскурсию, все было очень интересно и красиво.

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