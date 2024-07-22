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к чему нужно быть готовым - практически ничего не уцелело, вся история Калининградской области живёт в руинах и восстановленных картинках. Отдельная благодарность гиду Елене за элементы викторины и сопутствующие основной теме факты. Не понравилось, что тур агентства вводят в заблуждения по продолжительности экскурсии: в 8ч выехали из Зеленоградска, в 18.30 ещё в пути, т. е. закладывайте более 10ч и берите с собой перекусы!