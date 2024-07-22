Путешествие к западному рубежу России предлагает уникальную возможность познакомиться с Балтийском и Балтийской косой.
Группа до 40 человек отправится на автобусе из Зеленоградска, чтобы увидеть первозданную природу, довоенную архитектуру и мощь
Группа до 40 человек отправится на автобусе из Зеленоградска, чтобы увидеть первозданную природу, довоенную архитектуру и мощь
6 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Путешествие к западному рубежу России
- 🏰 Осмотр старинных крепостей
- ⚓ Прогулка по набережной Балтийского флота
- 📸 Фотографии у действующего маяка
- 🛳️ Переправа на пароме на Балтийскую косу
- 🏖️ Свободное время на живописных пляжах
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Что можно увидеть
- Набережная Балтийского флота
- Пляж Балтийска
- Крепость Пиллау
- Памятник Елизавете Петровне
- Действующий маяк
- Улочки старого города
- Западный форт
- Музей Старый Люнет
Описание экскурсии
Останки старинных крепостей, величественные монументы, истории морских сражений, дикие пляжи и мощеные улочки — всё это вы найдете в славном Балтийске. В программе:
- Набережная Балтийского флота. Вы пройдете вдоль моря, рассматривая военные и торговые корабли, крейсеры и подводные лодки. Мы расскажем о временах, когда Балтийск был закрытым городом, и откроем страницы его военно-морской истории.
- Пляж Балтийска — один из самых живописных и чистых в Калининградской области
- Крепость Пиллау 17 века постройки, которая помнит не одно сражение (осматриваем снаружи, посещение не предусмотрено)
- Памятник Елизавете Петровне, возвышающийся над Балтийским морем
- Действующий маяк, у которого вы сделаете яркие атмосферные фотографии
- Улочки старого города, на которых вы почувствуете архитектурное влияние Швеции, Германии и России
- Балтийская коса, куда мы доберемся на пароме. Здесь вы осмотрите Западный форт, посетите удивительный музей Старый Люнет. А после у вас будет свободное время, чтобы побродить по безлюдным пляжам, наслаждаясь нетронутой природой.
Организационные детали
Дополнительно оплачивается
- Переправа на пароме и музей «Старый люнет» — 200 руб. /чел
- В период с мая по октябрь возможен выезд из Зеленоградска за доплату 150 руб. /чел. Возможность выезда необходимо уточнять заранее.
Как проходит экскурсия
- Экскурсия проходит на автобусе в группе до 40 человек
- В случае отмены паромного сообщения посещение Балтийской косы заменяется на визит в музей Балтийского флота
- Для посещения экскурсии необходимо иметь при себе паспорт
- Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1 890 ₽
|Дети до 18 лет
|1 850 ₽
|Пенсионеры
|1 850 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ул. Ленина 10
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — Организатор в Зеленоградске
Провёл экскурсии для 77301 туриста
Работаем с 2005 года. В нашей команде 5 высококлассных гидов. Наши экскурсии не про легенды и факты из Википедии: мы расскажем о современных реалиях, жизни, достижениях и проблемах Калининградской области.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
22 июл 2024
Отличные места и отличный экскурсовод, но инфраструктура это тоска: 2 кабинки туалета в городе на экскурсионный автобус в 50 человек, перенаселенный паром, в музее на косе нас вообще не стали обслуживать с комментариев «мы сейчас будем кормить группу», кафе в Балтийски сильно на троечку. В общем, пока что с сервисом не очень.
Е
Екатерина
20 июл 2024
Понравилась сама тематика: история Балтийска, его военная слава. Увлекательно и эмоционально экскурсовод в музее на косе поделилась фактами об оборонительных сооружениях! Желаем им успехов и исполнения всех задуманных планов! Главное
Е
Евгения
17 июл 2024
Спасибо огромное Наталье за шикарную экскурсию, все было очень интересно и красиво.
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