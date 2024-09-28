Куршская коса из Зеленоградска

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так хорошо было видно. Экскурсовод интересно рассказывала по дороге, много новой информации. Природа очень красивая. Первая остановка у танцующего леса, там немного времени прогулялись по экотропе, подышали чудесным воздухом. Затем поехали на Куршскую косу, там у нас было много свободного времени. Поднялись на самую высокую точку, полюбовались на дюны и лес, подышали, повстречали много котиков, перекусили угрем в брускете. Прошлись к морю и поехали назад. В общем для первого раза очень неплохо. Много информации мы получили, что заинтересовало, дополнили из недр интернета. В следующий раз можно поехать самостоятельно, просто погулять, благо транспорт ходит. Спасибо за экскурсию!