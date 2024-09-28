Куршская коса из Зеленоградска

Приглашаем на увлекательную экскурсию из Зеленоградска на Куршскую косу! Вы сможете прогуляться по знаменитому Танцующему лесу с его загадочными изогнутыми деревьями и подняться на смотровую площадку «Высота Эфа», откуда открываются
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Ближайшие даты:
Время начала: 10:45
Что можно увидеть
Описание экскурсии
10:45 — Выезд из Зеленоградска
11:30 — Танцующий лес
12:30 — Подъём на смотровую площадку «Высота Эфа»
13:30 — Свободное время на Куршской косе (1,5 часа)
15:30 — Возвращение в Зеленоградск, мини-экскурсия по центру города. Вы увидите кирху Св. Адальберт, бювет с минеральной водой и водонапорную башню 1904 года
16:00 — Окончание экскурсии
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе: MAN, Neoplan, Volkswagen Crafter или Mercedes-Benz Sprinter
- Экологический сбор не включён в стоимость — 300 руб. /чел. (кроме пенсионеров и детей до 18 лет)
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
ежедневно в 10:45
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Окружная
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:45
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Зеленоградске
Провела экскурсии для 41924 туристов
За 12 активных лет наша туристическая фирма добилась значительных успехов в сфере автотранспортных услуг и с 2016 г. подключила к ним экскурсионные. Главное достижение — это наши клиенты. Мы стараемся сделать их пребывание в регионе комфортным и интересным. За время работы мы получили множество благодарных отзывов и писем. Присоединяйтесь и вы к числу довольных путешественников, записавшись на ближайшую экскурсию! 😊Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 18 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
А
Алексей
28 сен 2024
Если путешествуете группой более двух человек, то дешевле взять в прокат машину.
В
Влад
26 сен 2024
Очень понравился гид и рассказы
Кононова
25 сен 2024
Экскурсия заявлена из Зеленоградска, а по факту автобус приезжает из Калининграда забитый уже битком… время очень ограничено, всё бегом. На второй локации просто ушли сразу ходить сами, иначе бы не
Анна
Ответ организатора:
Добрый день! Ваша экскурсия пешеходная, а автобус является трансфером от места к месту. Благодарим вас за отзыв! Нам жаль, что вы остались не всем довольны, и приносим свои извинения за неудобства.
Жанна
24 сен 2024
Экскурсия понравилась. Комфортабельный двухэтажный автобус, удобный, но поскольку мы садились в Зеленоградске, все лучшие места, впереди на втором этаже были ожидаемо заняты, но никто особо не расстроился, в окно и
А
Андрей
18 сен 2024
17.09.24 посетили Куршскую косу из Зеленоградска. Не скажу, что сильно понравилось. Начало экскурсии должно было быть в 10:45. Пришли заранее в 10:30. В итоге, автобус подъехал только в 10:55. Автобус
Анна
Ответ организатора:
Благодарим вас за обратную связь и приносим свои извинения за разочарование. Уже работаем над исправлением ситуации!
Е
Елена
17 сен 2024
Организовано все очень хорошо, за час до экскурсии позвонили, уточнили номер автобуса и локацию. Автобус удобный. Однако нужно иметь ввиду, что экскурсия проходит в быстром темпе и если вы не можете быстро ходить, лучше выбрать индивидуальный вариант.
М
Марина
16 сен 2024
Очень здорово, но очень быстро:)
Поездка скорее ознакомительная, хотя рассказ очень подробный и интересный. Отдельное спасибо за детали об орнитологической станции и кольцевании птиц (туда не ездили, но было очень интересно
Поездка скорее ознакомительная, хотя рассказ очень подробный и интересный. Отдельное спасибо за детали об орнитологической станции и кольцевании птиц (туда не ездили, но было очень интересно
Ольга
15 сен 2024
Экскурсия 🙌 супер, красота необыкновенная, вернусь назад, смотреть можно бесконечно!!! Я влюблена в этот город, супруг сказал переезжаем 😀🧡🧡🧡🧡 по экскурсии гид отличная женщина! Интересно все!!!
Елена
9 сен 2024
Очень понравилась экскурсия, не устаешь, интересный рассказ экскурсовода Елены.
К
Краузе
5 сен 2024
Отличная экскурсовод Людмила, рассказывала все очень интересно и с юморком) В целом, вообще очень крутая экскурсия, единственное, хотелось бы больше свободного времени на косе, пляжа нам прям не хватило(
Н
Наталья
4 сен 2024
Для ознакомления приятная экскурсия. Не сильно перегружена, все как нужно)
М
Марина
1 сен 2024
Очень интересная экскурсия с равномерным распределением времени. Экскурсовод Елена очень подробно и легко рассказывала про местные достопримечательности. Нам очень понравилось, однозначная рекомендация для путешественников!
В
Виталий
30 авг 2024
Экскурсовод очень понравился. Красивая грамотная речь, приятно слушать и интересно. Все организовано отлично.
А
Александра
30 авг 2024
Спасибо за столь интересный тур,будем рекомендовать вас нашим землякам.
Е
Екатерина
30 авг 2024
Нам экскурсия понравилась
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