Куршская коса из Зеленоградска

Присоединяйтесь к экскурсии на Куршскую косу из Зеленоградска! Вас ждут уникальные природные объекты и исторические достопримечательности города
Приглашаем на увлекательную экскурсию из Зеленоградска на Куршскую косу! Вы сможете прогуляться по знаменитому Танцующему лесу с его загадочными изогнутыми деревьями и подняться на смотровую площадку «Высота Эфа», откуда открываются
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потрясающие виды.

У вас будет полтора часа свободного времени, чтобы насладиться красотой Куршской косы в одиночестве или с близкими. По возвращении в Зеленоградск вас ждёт мини-экскурсия по центру города, где вы увидите кирху Св. Адальберт, бювет с минеральной водой и водонапорную башню 1904 года. Это идеальная возможность провести день на природе и узнать больше о культурном наследии региона

4.72
18 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌲 Уникальный Танцующий лес
  • 🌅 Потрясающие виды с Высоты Эфа
  • 🕒 Полтора часа свободного времени
  • 🏛️ Исторические достопримечательности Зеленоградска
  • 🚐 Комфортабельный транспорт
    • Куршская коса из Зеленоградска
    Куршская коса из Зеленоградска
    Куршская коса из Зеленоградска
    Ближайшие даты:
    Время начала: 10:45

    Что можно увидеть

  • Танцующий лес
  • Высота Эфа
  • Кирха Св. Адальберт
  • Бювет с минеральной водой
  • Водонапорная башня 1904 года

    • Описание экскурсии

    10:45 — Выезд из Зеленоградска
    11:30 — Танцующий лес
    12:30 — Подъём на смотровую площадку «Высота Эфа»
    13:30 — Свободное время на Куршской косе (1,5 часа)
    15:30 — Возвращение в Зеленоградск, мини-экскурсия по центру города. Вы увидите кирху Св. Адальберт, бювет с минеральной водой и водонапорную башню 1904 года
    16:00 — Окончание экскурсии

    Организационные детали

    • Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе: MAN, Neoplan, Volkswagen Crafter или Mercedes-Benz Sprinter
    • Экологический сбор не включён в стоимость — 300 руб. /чел. (кроме пенсионеров и детей до 18 лет)
    • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

    ежедневно в 10:45

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    Стоимость экскурсии

    Тип билетаСтоимость
    Стандартный билет1 500 ₽
    Для бронирования достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    На ул. Окружная
    Когда и сколько длится?
    Когда: ежедневно в 10:45
    Экскурсия длится около 6 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    4.8
    Основано на 18 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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    Фотографии от путешественников

    Куршская коса из Зеленоградска (Алексей)Куршская коса из Зеленоградска (Алексей)Куршская коса из Зеленоградска (Алексей)Куршская коса из Зеленоградска (Алексей)Куршская коса из Зеленоградска (Алексей)Куршская коса из Зеленоградска (Алексей)Куршская коса из Зеленоградска (Алексей)Куршская коса из Зеленоградска (Алексей)Куршская коса из Зеленоградска (Алексей)Куршская коса из Зеленоградска (Кононова)Куршская коса из Зеленоградска (Кононова)Куршская коса из Зеленоградска (Жанна)Куршская коса из Зеленоградска (Жанна)Куршская коса из Зеленоградска (Жанна)Куршская коса из Зеленоградска (Жанна)Куршская коса из Зеленоградска (Жанна)Куршская коса из Зеленоградска (Жанна)Куршская коса из Зеленоградска (Жанна)Куршская коса из Зеленоградска (Жанна)Куршская коса из Зеленоградска (Марина)Куршская коса из Зеленоградска (Марина)Куршская коса из Зеленоградска (Марина)Куршская коса из Зеленоградска (Марина)Куршская коса из Зеленоградска (Елена)Куршская коса из Зеленоградска (Елена)Куршская коса из Зеленоградска (Марина)Куршская коса из Зеленоградска (Григорий)Куршская коса из Зеленоградска (Григорий)Куршская коса из Зеленоградска (Григорий)
    А
    28 сен 2024
    Если путешествуете группой более двух человек, то дешевле взять в прокат машину.
    Если путешествуете группой более двух человек, то дешевле взять в прокат машину.Если путешествуете группой более двух человек, то дешевле взять в прокат машину.Если путешествуете группой более двух человек, то дешевле взять в прокат машину.Если путешествуете группой более двух человек, то дешевле взять в прокат машину.Если путешествуете группой более двух человек, то дешевле взять в прокат машину.Если путешествуете группой более двух человек, то дешевле взять в прокат машину.Если путешествуете группой более двух человек, то дешевле взять в прокат машину.Если путешествуете группой более двух человек, то дешевле взять в прокат машину.Если путешествуете группой более двух человек, то дешевле взять в прокат машину.
    В
    26 сен 2024
    Очень понравился гид и рассказы
    Кононова
    25 сен 2024
    Экскурсия заявлена из Зеленоградска, а по факту автобус приезжает из Калининграда забитый уже битком… время очень ограничено, всё бегом. На второй локации просто ушли сразу ходить сами, иначе бы не
    читать дальше

    успели ничего посмотреть, много разговоров на отвлеченные темы - где какие пирожки и украшения купить. Качество автобуса не очень высокое, хорошо что длительность поездки была маленькой. Оставшиеся места в самом хвосте автобуса были с запотевшими стеклами, т. к. сам стеклопакет был внутри заполнен водой, итог - в окна не видно НИЧЕГО…"хорошая" такая обзорная экскурсия….

    Экскурсия заявлена из Зеленоградска, а по факту автобус приезжает из Калининграда забитый уже битком… время оченьЭкскурсия заявлена из Зеленоградска, а по факту автобус приезжает из Калининграда забитый уже битком… время очень
    Анна
    Анна
    Ответ организатора:
    Добрый день! Ваша экскурсия пешеходная, а автобус является трансфером от места к месту. Благодарим вас за отзыв! Нам жаль, что вы остались не всем довольны, и приносим свои извинения за неудобства.
    Жанна
    24 сен 2024
    Экскурсия понравилась. Комфортабельный двухэтажный автобус, удобный, но поскольку мы садились в Зеленоградске, все лучшие места, впереди на втором этаже были ожидаемо заняты, но никто особо не расстроился, в окно и
    читать дальше

    так хорошо было видно. Экскурсовод интересно рассказывала по дороге, много новой информации. Природа очень красивая. Первая остановка у танцующего леса, там немного времени прогулялись по экотропе, подышали чудесным воздухом. Затем поехали на Куршскую косу, там у нас было много свободного времени. Поднялись на самую высокую точку, полюбовались на дюны и лес, подышали, повстречали много котиков, перекусили угрем в брускете. Прошлись к морю и поехали назад. В общем для первого раза очень неплохо. Много информации мы получили, что заинтересовало, дополнили из недр интернета. В следующий раз можно поехать самостоятельно, просто погулять, благо транспорт ходит. Спасибо за экскурсию!

    Экскурсия понравилась. Комфортабельный двухэтажный автобус, удобный, но поскольку мы садились в Зеленоградске, все лучшие места, впередиЭкскурсия понравилась. Комфортабельный двухэтажный автобус, удобный, но поскольку мы садились в Зеленоградске, все лучшие места, впередиЭкскурсия понравилась. Комфортабельный двухэтажный автобус, удобный, но поскольку мы садились в Зеленоградске, все лучшие места, впередиЭкскурсия понравилась. Комфортабельный двухэтажный автобус, удобный, но поскольку мы садились в Зеленоградске, все лучшие места, впередиЭкскурсия понравилась. Комфортабельный двухэтажный автобус, удобный, но поскольку мы садились в Зеленоградске, все лучшие места, впередиЭкскурсия понравилась. Комфортабельный двухэтажный автобус, удобный, но поскольку мы садились в Зеленоградске, все лучшие места, впередиЭкскурсия понравилась. Комфортабельный двухэтажный автобус, удобный, но поскольку мы садились в Зеленоградске, все лучшие места, впередиЭкскурсия понравилась. Комфортабельный двухэтажный автобус, удобный, но поскольку мы садились в Зеленоградске, все лучшие места, впереди
    А
    18 сен 2024
    17.09.24 посетили Куршскую косу из Зеленоградска. Не скажу, что сильно понравилось. Начало экскурсии должно было быть в 10:45. Пришли заранее в 10:30. В итоге, автобус подъехал только в 10:55. Автобус
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    очень старый. Многое не работало. На моем сиденье, как и на нескольких других была сломана спинка (она не поднималась) пришлось ехать всю дорогу в полу лежачем положении. Хорошо хоть кондиционер работал.

    Из интересного: понравился танцующий лес. Там приятно дышится и хочется остаться подольше, чтобы погулять. Жаль, что мы сделали там небольшую остановочку (30 мин.) и уехали так быстро.

    Сама гид (Елена) хорошо владела информацией, но хотелось бы услышать побольше интересных фактов или легенд.

    Анна
    Анна
    Ответ организатора:
    Благодарим вас за обратную связь и приносим свои извинения за разочарование. Уже работаем над исправлением ситуации!
    Е
    17 сен 2024
    Организовано все очень хорошо, за час до экскурсии позвонили, уточнили номер автобуса и локацию. Автобус удобный. Однако нужно иметь ввиду, что экскурсия проходит в быстром темпе и если вы не можете быстро ходить, лучше выбрать индивидуальный вариант.
    М
    16 сен 2024
    Очень здорово, но очень быстро:)
    Поездка скорее ознакомительная, хотя рассказ очень подробный и интересный. Отдельное спасибо за детали об орнитологической станции и кольцевании птиц (туда не ездили, но было очень интересно
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    послушать).
    Нам не хватило времени на главной точке маршрута - высоте Эфа, перемещались очень быстро, так как времени нам дали чуть больше часа на все, в конце пришлось выбирать между тем, чтобы перекусить или увидеть белоснежный берег Балтийского моря. Выбрали второе:) но хотелось бы чуть побольше времени (хотя бы минут на 30), чтобы ознакомиться с окрестностями в более расслабленном режиме. Но для первого знакомства с Куршской косой экскурсия отличная!

    Очень здорово, но очень быстро:)Очень здорово, но очень быстро:)Очень здорово, но очень быстро:)Очень здорово, но очень быстро:)
    Ольга
    15 сен 2024
    Экскурсия 🙌 супер, красота необыкновенная, вернусь назад, смотреть можно бесконечно!!! Я влюблена в этот город, супруг сказал переезжаем 😀🧡🧡🧡🧡 по экскурсии гид отличная женщина! Интересно все!!!
    Елена
    9 сен 2024
    Очень понравилась экскурсия, не устаешь, интересный рассказ экскурсовода Елены.
    Очень понравилась экскурсия, не устаешь, интересный рассказ экскурсовода Елены.Очень понравилась экскурсия, не устаешь, интересный рассказ экскурсовода Елены.
    К
    5 сен 2024
    Отличная экскурсовод Людмила, рассказывала все очень интересно и с юморком) В целом, вообще очень крутая экскурсия, единственное, хотелось бы больше свободного времени на косе, пляжа нам прям не хватило(
    Н
    4 сен 2024
    Для ознакомления приятная экскурсия. Не сильно перегружена, все как нужно)
    М
    1 сен 2024
    Очень интересная экскурсия с равномерным распределением времени. Экскурсовод Елена очень подробно и легко рассказывала про местные достопримечательности. Нам очень понравилось, однозначная рекомендация для путешественников!
    Очень интересная экскурсия с равномерным распределением времени. Экскурсовод Елена очень подробно и легко рассказывала про местные
    В
    30 авг 2024
    Экскурсовод очень понравился. Красивая грамотная речь, приятно слушать и интересно. Все организовано отлично.
    А
    30 авг 2024
    Спасибо за столь интересный тур,будем рекомендовать вас нашим землякам.
    Е
    30 авг 2024
    Нам экскурсия понравилась

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