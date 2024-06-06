1 чел.
По популярности
скидка
15%
Индивидуальная
5 часов
Популярное предложение
Куршская коса: магия дюн, ветра и сосен - незабываемое приключение
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических тайн на Куршской косе. Вас ждут незабываемые впечатления
«Вы увидите, как сосны свернулись здесь в кольцо и стелятся по земле, словно змеи, и услышите версии происхождения этого природного феномена»
Сегодня в 10:00
17 июня в 10:00
94007 990₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Популярное предложение
Путешествие по Куршской косе: сказки, легенды и природа
Вас ждет увлекательное путешествие по Куршской косе, где каждый шаг открывает новую страницу истории и природы
Начало: ТЦ «Виктория», ул. Большая окружная
«На знаменитых природных маршрутах косы мы поговорим о языческих обычаях и приметах, связанных с деревьями, которые, если верить куршским племенам, наделены душой»
Завтра в 08:30
10 июня в 14:00
8 990₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Из Зеленоградска - в сказочный мир Куршской косы
Погрузитесь в мир Куршской косы с её золотыми дюнами, морскими просторами и экомаршрутами. Узнайте историю, посетите уникальные места и насладитесь природой
Начало: В Зеленоградске
«По пути к смотровой площадке пройдем через чащу горных сосен, посадками которых руководил главный кёнигсбергский лесничий»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Удивительный Кранц-Зеленоградск и Куршская коса
Погрузитесь в атмосферу Зеленоградска и Куршской косы: архитектура, история и природа Балтийского моря ждут вас
«Доедем даже до озера Лебедь и его смотровой площадки — на самой границе с Литвой откроются впечатляющие пейзажи Балтийского моря»
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
9 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Волшебная Куршская коса: от Танцующего леса до дюн Эфа
Погрузитесь в мир природных чудес Куршской косы: от загадочного Танцующего леса до величественных дюн
«И, при желании и наличии сил, отправитесь к берегам сказочного озера Лебедь»
Завтра в 11:00
12 июня в 11:00
12 500₽ за всё до 3 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
Куршская коса: путешествие с гидом-писателем по легендарным местам
Погрузитесь в мир древних легенд и неповторимой природы Куршской косы в компании автора бестселлеров
Начало: Зеленоградск, Окружная 15 (парковка у магазина «Sp...
«Вы узнаете об истории, экологии и действительно уникальных природных особенностях этой земли»
Завтра в 12:00
10 июня в 08:00
129009 675₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Зеленоградск: жизнь на курорте
Погрузитесь в атмосферу Зеленоградска, прогуливаясь по уютным улицам и наслаждаясь морским воздухом. Узнайте об истории курорта и его достопримечательностях
Начало: Недалеко от железнодорожного вокзала Зеленоградск
18 июня в 14:00
3 июля в 17:00
от 5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Хочу всё знать! Детское путешествие по Куршской косе
Викинги и рыцари, биостанция и военные заброшки: нескучная поездка по национальному парку
Начало: Около железнодорожного вокзала г. Зеленоградска
«Куршскую косу недаром называют «музеем природных зон»»
19 июня в 11:00
4 июля в 07:00
8 700₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Замуррчательный Зеленоградск
Узнать город, у которого лапки, на тематической котопрогулке
Начало: Около ж/д вокзала Зеленоградска
6 июля в 10:00
7 июля в 10:00
4 400₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
6 часов
Идиллическая Куршская коса: дюны, леса и панорамы Балтики
Куршская коса покорит вас песчаными дюнами, загадочными лесами и фантастическими панорамами. Узнайте больше о природе и истории этого уникального места
«Знакомство с балтийской природой»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Групповая
6.5 часов
Куршская коса, орнитологическая станция и танцующий лес (из Зеленоградска)
Познакомиться с символами заповедника на автобусной экскурсии
Начало: На улице Ленина
«Куршская коса поражает природными загадками и аномалиями»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 10:15
10 июня в 10:15
12 июня в 10:15
16551 490₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Зеленоградск и Светлогорск: как маленькие деревеньки стали популярными курортами
Узнайте, как Зеленоградск и Светлогорск превратились из маленьких деревень в популярные курорты с богатой историей и уникальной атмосферой
«Я расскажу о городах с похожей историей, но такой разной судьбой — Зеленоградске с его быстрым ритмом жизни, музеями и фестивалями и Светлогорске с его размеренностью и единением с природой»
10 июня в 09:00
11 июня в 13:00
10 670₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
1 час
Популярное предложение
Зеленоградск - Кранц: фотоприключение в городке у моря, незабываемые моменты
Погрузитесь в атмосферу Зеленоградска с индивидуальной фотопрогулкой. Профессиональные фото, исторические анекдоты и красивейшие локации ждут вас
Начало: Зеленоградск
«Во время фотосессии мы расскажем о природе этого морского берега и истории Зеленоградска»
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
6 950₽ за всё до 4 чел.
скидка
45%
Мини-группа
7 часов
Куршская коса + немецкий форт: в мини-группе из Зеленоградска
Комфортное путешествие по Куршской косе и немецкому форту №1. Увидите уникальные природные и исторические места Калининградской области
Начало: На ул. Окружная, 15
«Как экологическая катастрофа могла повлиять на местную природу»
Расписание: в среду, пятницу и субботу в 09:45
Сегодня в 09:45
12 июня в 09:45
60003 300₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
3 в 1: Зеленоградск, Светлогорск и Филинская бухта
Исследовать старинные города-курорты и насладиться завораживающими морскими видами
Начало: Зеленоградск
«Природа, архитектура идиллические панорамы»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальный трансфер и экскурсия по Зеленоградску: от аэропорта до курорта
Встреча в аэропорту, комфортный трансфер и увлекательная экскурсия по Зеленоградску. Начните свой отдых с приятных впечатлений
Начало: В аэропорту Храброво
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 6 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4 часа
Велопрогулка по Куршской косе: погружение в историю и природу Зеленоградска
Отправьтесь в захватывающее путешествие по Куршской косе на велосипеде в компании опытного историка
Начало: В Зеленоградске
«Вы не только насладитесь движением, свежим воздухом и роскошной природой Куршской косы, но и узнаете о сакральном Нерейском лесе, охотничьих угодьях пруссов и оригинальном быте местных жителей»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
8 800₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие по жемчужинам Балтийского побережья: от Зеленоградска до Филинской бухты
Погрузитесь в уникальное путешествие по Балтийскому побережью, где каждый город расскажет свою уникальную историю
Начало: Зеленоградск, Окружная 15, парковка у магазина «Sp...
«В Филинской бухте вас ждут завораживающие пейзажные виды северного побережья области, с которыми может сравниться разве что Куршская коса»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
24 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Сёрфинг в Зеленоградске: покоряем волны Балтики
Освойте сёрфинг на Балтийском море с профессиональными инструкторами. Индивидуальная экскурсия включает тренировку на сёрф-тренажерах и практику на воде
Начало: В Малиновке
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 700₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Куршская коса в Зеленоградске: Уникальное природное явление
Погрузитесь в мир девственной природы и исторических загадок на экскурсии по Куршской косе
Начало: Встреча по месту вашего пребывания в Зеленоградске
«Куршская коса — поистине удивительное природное явление»
11 июня в 14:00
13 июня в 08:00
от 5 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Куршская коса - история, природа, ландшафты
Начало: По договорённости
«Моя экскурсия даст Вам возможность познакомиться с историей этих мест и насладиться красотой уникальной природы и ландшафтов национального парка «Куршская коса»»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
14 часов
Экскурсия из Зеленоградска на Виштынецкое озеро
Начало: Зеленоградск, ул. Ленина, 10
«Кроме Виштынецкого озера мы посетим и его «младшего брата» — озеро Мариново, уникальное своей природой и богатой историей»
Расписание: по субботам в 08:00
12 июня в 08:00
19 июня в 08:00
2 700₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Куршская коса - уникальное явление природы
Начало: Зеленоградск, улица Вокзальная, 3
«Так же вы можете увидеть Королевский бор, Орнитологическая станция, Высота Эфа, озеро Лебедь, Визит-центр, Довоенное кладбище,Кирхи»
Расписание: Ежедневно в 8:00/ по договоренности
19 июня в 08:00
1 июля в 08:00
8 700₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Дух старого Кранца: большая экскурсия по Зеленоградску
Прогулка по Зеленоградску перенесет вас на сто лет назад: осмотрите старинные виллы, насладитесь морским воздухом и узнайте о быте курортного города
Начало: У ж/д вокзала Зеленоградска
от 4 550₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Фотоколлаж Зеленоградска: историческая прогулка с профессиональными фото
Погрузитесь в атмосферу Зеленоградска: откройте для себя его историю, встретьте местных котиков и запечатлейте моменты на профессиональные фото
Начало: На привокзальной площади
«Вы полюбуетесь живописными виллами 19-20 веков»
Расписание: ежедневно в 09:00 и 13:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Самобытная Прибалтика: от Георгенсвальда до Кранца - путешествие по истории
Погрузитесь в мир архитектуры, искусства и природы, путешествуя по Зеленоградску и его окрестностям
Начало: от места вашего проживания
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
6 600₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Групповая
6.5 часов
Утренняя Куршская коса из Зеленоградска на автобусе
Побывать в красивейших точках национального парка на утренней групповой экскурсии
Начало: На ул. Ленина
«А ранний старт позволит рассмотреть балтийские пейзажи в тишине, не отвлекаясь на другие туристические группы»
Расписание: ежедневно в 08:30, 09:30 и 10:30
27 июня в 08:30
16 авг в 10:30
16551 490₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья6 июня 2024Прекрасная девушка Дина, вытерпела нас с тремя совсем маленькими детьми! И рассказала про необыкновенный Зеленоградск. Любим еще с большей силой уютный и милый городок. Спасибо большое за отличную экскурсию! 🌷🌷🌷
- ТТатьяна6 июня 2024Экскурсия проводилась Надеждой для троих человек, в тч двух подростков. Очень познавательно, детям было интересно, что важно было для меня. Также хочу
- ООльга6 июня 2024Интересная и содержательная пешеходная экскурсия по городу Зеленоградску. Дина рассказала и показала нам старинные дома, особняки, здания, которые были построены
- ЕЕлена6 июня 2024Очень понравился предложенный маршрут на Куршской косе, особенно Лебединое озеро.
- ААлексей5 июня 2024Игорь - действительно чудесный рассказчик! Чувствуется, что он любит свой край и рассказывает про него с большой любовью! Знаний тоже
- ВВалентина4 июня 2024Благодарим Юлию и Юрия за прекрасную фотопрогулку. Были на экскурсии 25 мая. Была прекрасная погода. Во время встретились в назначенном
- ЕЕвгений4 июня 2024На экскурсию ездили 31 мая. Было очень любопытно посетить и орнитологическую станцию, и прогуляться по тропам "танцующего" леса, а вот
- ППолина3 июня 2024Экскурсия неплохая, но думаю лучше ехать своим ходом, времени маловато, не успели насладиться локациями. Было указано, что экскурсия до 5,
- ООльга2 июня 2024Всем здравствуйте) В конце мая побывали на замечательной экскурсии с Натальей. Очень много информации получили о Куршской косе, природе, животном
- ВВалентина1 июня 2024Большое спасибо Сергею за прекрасное путешествие и интересный рассказ! Остались очень довольны, замечательно провели день!
Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Природа и пейзажи»
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