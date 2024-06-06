Познавательные экскурсии на природе в Зеленоградске

Найдено 27 экскурсий в категории «Природа и пейзажи» в Зеленоградске, цены от 1 490 ₽, скидки до 45%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Куршская коса - магия дюн, ветра и сосен
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
5 часов
61 отзыв
Популярное предложение
Куршская коса: магия дюн, ветра и сосен - незабываемое приключение
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических тайн на Куршской косе. Вас ждут незабываемые впечатления
«Вы увидите, как сосны свернулись здесь в кольцо и стелятся по земле, словно змеи, и услышите версии происхождения этого природного феномена»
Сегодня в 10:00
17 июня в 10:00
94007 990 за всё до 3 чел.
Куршская коса для детей и взрослых
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
100 отзывов
Популярное предложение
Путешествие по Куршской косе: сказки, легенды и природа
Вас ждет увлекательное путешествие по Куршской косе, где каждый шаг открывает новую страницу истории и природы
Начало: ТЦ «Виктория», ул. Большая окружная
«На знаменитых природных маршрутах косы мы поговорим о языческих обычаях и приметах, связанных с деревьями, которые, если верить куршским племенам, наделены душой»
Завтра в 08:30
10 июня в 14:00
8 990 за всё до 3 чел.
Из Зеленоградска - в сказочный мир Куршской косы
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
111 отзывов
Из Зеленоградска - в сказочный мир Куршской косы
Погрузитесь в мир Куршской косы с её золотыми дюнами, морскими просторами и экомаршрутами. Узнайте историю, посетите уникальные места и насладитесь природой
Начало: В Зеленоградске
«По пути к смотровой площадке пройдем через чащу горных сосен, посадками которых руководил главный кёнигсбергский лесничий»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
14 000 за всё до 4 чел.
Удивительный Кранц-Зеленоградск и Куршская коса
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
22 отзыва
Удивительный Кранц-Зеленоградск и Куршская коса
Погрузитесь в атмосферу Зеленоградска и Куршской косы: архитектура, история и природа Балтийского моря ждут вас
«Доедем даже до озера Лебедь и его смотровой площадки — на самой границе с Литвой откроются впечатляющие пейзажи Балтийского моря»
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
9 000 за всё до 4 чел.
Волшебная Куршская коса
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
60 отзывов
Волшебная Куршская коса: от Танцующего леса до дюн Эфа
Погрузитесь в мир природных чудес Куршской косы: от загадочного Танцующего леса до величественных дюн
«И, при желании и наличии сил, отправитесь к берегам сказочного озера Лебедь»
Завтра в 11:00
12 июня в 11:00
12 500 за всё до 3 чел.
Куршская коса с гидом-писателем
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
46 отзывов
Куршская коса: путешествие с гидом-писателем по легендарным местам
Погрузитесь в мир древних легенд и неповторимой природы Куршской косы в компании автора бестселлеров
Начало: Зеленоградск, Окружная 15 (парковка у магазина «Sp...
«Вы узнаете об истории, экологии и действительно уникальных природных особенностях этой земли»
Завтра в 12:00
10 июня в 08:00
129009 675 за всё до 3 чел.
Зеленоградск: жизнь на курорте
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
41 отзыв
Зеленоградск: жизнь на курорте
Погрузитесь в атмосферу Зеленоградска, прогуливаясь по уютным улицам и наслаждаясь морским воздухом. Узнайте об истории курорта и его достопримечательностях
Начало: Недалеко от железнодорожного вокзала Зеленоградск
18 июня в 14:00
3 июля в 17:00
от 5 000 за всё до 5 чел.
Хочу всё знать! Детское путешествие по Куршской косе
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
31 отзыв
Хочу всё знать! Детское путешествие по Куршской косе
Викинги и рыцари, биостанция и военные заброшки: нескучная поездка по национальному парку
Начало: Около железнодорожного вокзала г. Зеленоградска
«Куршскую косу недаром называют «музеем природных зон»»
19 июня в 11:00
4 июля в 07:00
8 700 за всё до 4 чел.
Замуррчательный Зеленоградск
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
17 отзывов
Замуррчательный Зеленоградск
Узнать город, у которого лапки, на тематической котопрогулке
Начало: Около ж/д вокзала Зеленоградска
6 июля в 10:00
7 июля в 10:00
4 400 за всё до 8 чел.
Идиллическая Куршская коса
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
25 отзывов
Идиллическая Куршская коса: дюны, леса и панорамы Балтики
Куршская коса покорит вас песчаными дюнами, загадочными лесами и фантастическими панорамами. Узнайте больше о природе и истории этого уникального места
«Знакомство с балтийской природой»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
Куршская коса, орнитологическая станция и танцующий лес (из Зеленоградска)
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
6.5 часов
9 отзывов
Куршская коса, орнитологическая станция и танцующий лес (из Зеленоградска)
Познакомиться с символами заповедника на автобусной экскурсии
Начало: На улице Ленина
«Куршская коса поражает природными загадками и аномалиями»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 10:15
10 июня в 10:15
12 июня в 10:15
16551 490 за человека
Зеленоградск и Светлогорск: как маленькие деревеньки стали популярными курортами
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Зеленоградск и Светлогорск: как маленькие деревеньки стали популярными курортами
Узнайте, как Зеленоградск и Светлогорск превратились из маленьких деревень в популярные курорты с богатой историей и уникальной атмосферой
«Я расскажу о городах с похожей историей, но такой разной судьбой — Зеленоградске с его быстрым ритмом жизни, музеями и фестивалями и Светлогорске с его размеренностью и единением с природой»
10 июня в 09:00
11 июня в 13:00
10 670 за всё до 4 чел.
Зеленоградск - Кранц: фотоприключение в городке у моря
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
8 отзывов
Популярное предложение
Зеленоградск - Кранц: фотоприключение в городке у моря, незабываемые моменты
Погрузитесь в атмосферу Зеленоградска с индивидуальной фотопрогулкой. Профессиональные фото, исторические анекдоты и красивейшие локации ждут вас
Начало: Зеленоградск
«Во время фотосессии мы расскажем о природе этого морского берега и истории Зеленоградска»
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
6 950 за всё до 4 чел.
Куршская коса + немецкий форт: в мини-группе из Зеленоградска
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
45%
Мини-группа
7 часов
2 отзыва
Куршская коса + немецкий форт: в мини-группе из Зеленоградска
Комфортное путешествие по Куршской косе и немецкому форту №1. Увидите уникальные природные и исторические места Калининградской области
Начало: На ул. Окружная, 15
«Как экологическая катастрофа могла повлиять на местную природу»
Расписание: в среду, пятницу и субботу в 09:45
Сегодня в 09:45
12 июня в 09:45
60003 300 за человека
3 в 1: Зеленоградск, Светлогорск и Филинская бухта
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
10 отзывов
3 в 1: Зеленоградск, Светлогорск и Филинская бухта
Исследовать старинные города-курорты и насладиться завораживающими морскими видами
Начало: Зеленоградск
«Природа, архитектура идиллические панорамы»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.
Экскурсия-трансфер в Зеленоградске: от аэропорта до курорта
🚗 На машине
🛫 Полеты на самолетах
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Индивидуальный трансфер и экскурсия по Зеленоградску: от аэропорта до курорта
Встреча в аэропорту, комфортный трансфер и увлекательная экскурсия по Зеленоградску. Начните свой отдых с приятных впечатлений
Начало: В аэропорту Храброво
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 6 000 за всё до 7 чел.
Велопрогулка по Куршской косе с историком
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
4 часа
7 отзывов
Велопрогулка по Куршской косе: погружение в историю и природу Зеленоградска
Отправьтесь в захватывающее путешествие по Куршской косе на велосипеде в компании опытного историка
Начало: В Зеленоградске
«Вы не только насладитесь движением, свежим воздухом и роскошной природой Куршской косы, но и узнаете о сакральном Нерейском лесе, охотничьих угодьях пруссов и оригинальном быте местных жителей»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
8 800 за всё до 10 чел.
Авто-путешествие в Балтийск, Янтарный, Светлогорск и Филинскую бухту
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
15 отзывов
Путешествие по жемчужинам Балтийского побережья: от Зеленоградска до Филинской бухты
Погрузитесь в уникальное путешествие по Балтийскому побережью, где каждый город расскажет свою уникальную историю
Начало: Зеленоградск, Окружная 15, парковка у магазина «Sp...
«В Филинской бухте вас ждут завораживающие пейзажные виды северного побережья области, с которыми может сравниться разве что Куршская коса»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
24 900 за всё до 3 чел.
Сёрфинг в Зеленоградске: покоряем волны Балтики
Сёрфинг
Индивидуальная
3.5 часа
2 отзыва
Сёрфинг в Зеленоградске: покоряем волны Балтики
Освойте сёрфинг на Балтийском море с профессиональными инструкторами. Индивидуальная экскурсия включает тренировку на сёрф-тренажерах и практику на воде
Начало: В Малиновке
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 700 за человека
Куршская коса. Природа и история
Индивидуальная
5 часов
76 отзывов
Куршская коса в Зеленоградске: Уникальное природное явление
Погрузитесь в мир девственной природы и исторических загадок на экскурсии по Куршской косе
Начало: Встреча по месту вашего пребывания в Зеленоградске
«Куршская коса — поистине удивительное природное явление»
11 июня в 14:00
13 июня в 08:00
от 5 900 за всё до 4 чел.
Куршская коса - история, природа, ландшафты
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
Куршская коса - история, природа, ландшафты
Начало: По договорённости
«Моя экскурсия даст Вам возможность познакомиться с историей этих мест и насладиться красотой уникальной природы и ландшафтов национального парка «Куршская коса»»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
10 000 за всё до 4 чел.
Экскурсия из Зеленоградска на Виштынецкое озеро
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
1 отзыв
Экскурсия из Зеленоградска на Виштынецкое озеро
Начало: Зеленоградск, ул. Ленина, 10
«Кроме Виштынецкого озера мы посетим и его «младшего брата» — озеро Мариново, уникальное своей природой и богатой историей»
Расписание: по субботам в 08:00
12 июня в 08:00
19 июня в 08:00
2 700 за человека
Куршская коса - уникальное явление природы
Индивидуальная
6 часов
25 отзывов
Куршская коса - уникальное явление природы
Начало: Зеленоградск, улица Вокзальная, 3
«Так же вы можете увидеть Королевский бор, Орнитологическая станция, Высота Эфа, озеро Лебедь, Визит-центр, Довоенное кладбище,Кирхи»
Расписание: Ежедневно в 8:00/ по договоренности
19 июня в 08:00
1 июля в 08:00
8 700 за всё до 4 чел.
Дух старого Кранца: большая экскурсия по Зеленоградску
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
46 отзывов
Дух старого Кранца: большая экскурсия по Зеленоградску
Прогулка по Зеленоградску перенесет вас на сто лет назад: осмотрите старинные виллы, насладитесь морским воздухом и узнайте о быте курортного города
Начало: У ж/д вокзала Зеленоградска
от 4 550 за всё до 5 чел.
Фотоколлаж Зеленоградска
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
14 отзывов
Фотоколлаж Зеленоградска: историческая прогулка с профессиональными фото
Погрузитесь в атмосферу Зеленоградска: откройте для себя его историю, встретьте местных котиков и запечатлейте моменты на профессиональные фото
Начало: На привокзальной площади
«Вы полюбуетесь живописными виллами 19-20 веков»
Расписание: ежедневно в 09:00 и 13:00
1 500 за человека
Самобытная Прибалтика: Георгенсвальде, Раушен, Кранц
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Самобытная Прибалтика: от Георгенсвальда до Кранца - путешествие по истории
Погрузитесь в мир архитектуры, искусства и природы, путешествуя по Зеленоградску и его окрестностям
Начало: от места вашего проживания
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
6 600 за всё до 4 чел.
Утренняя Куршская коса из Зеленоградска на автобусе
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
6.5 часов
Утренняя Куршская коса из Зеленоградска на автобусе
Побывать в красивейших точках национального парка на утренней групповой экскурсии
Начало: На ул. Ленина
«А ранний старт позволит рассмотреть балтийские пейзажи в тишине, не отвлекаясь на другие туристические группы»
Расписание: ежедневно в 08:30, 09:30 и 10:30
27 июня в 08:30
16 авг в 10:30
16551 490 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    6 июня 2024
    Зеленоградск: жизнь на курорте
    Прекрасная девушка Дина, вытерпела нас с тремя совсем маленькими детьми! И рассказала про необыкновенный Зеленоградск. Любим еще с большей силой уютный и милый городок. Спасибо большое за отличную экскурсию! 🌷🌷🌷
    Прекрасная девушка Дина, вытерпела нас с тремя совсем маленькими детьми! И рассказала про необыкновенный Зеленоградск. ЛюбимПрекрасная девушка Дина, вытерпела нас с тремя совсем маленькими детьми! И рассказала про необыкновенный Зеленоградск. ЛюбимПрекрасная девушка Дина, вытерпела нас с тремя совсем маленькими детьми! И рассказала про необыкновенный Зеленоградск. ЛюбимПрекрасная девушка Дина, вытерпела нас с тремя совсем маленькими детьми! И рассказала про необыкновенный Зеленоградск. ЛюбимПрекрасная девушка Дина, вытерпела нас с тремя совсем маленькими детьми! И рассказала про необыкновенный Зеленоградск. Любим
  • Т
    Татьяна
    6 июня 2024
    Куршская коса для детей и взрослых
    Экскурсия проводилась Надеждой для троих человек, в тч двух подростков. Очень познавательно, детям было интересно, что важно было для меня. Также хочу
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    отметить, дорога была не утомительна, не люблю долго трястись в транспорте) Большим плюсом было то, что экскурсию мы начали в 8 утра, пока на объектах туристов не накопилось несчетное количество)), и не было изнуряющей жары. В общем, прогулка удалась!

  • О
    Ольга
    6 июня 2024
    Зеленоградск: жизнь на курорте
    Интересная и содержательная пешеходная экскурсия по городу Зеленоградску. Дина рассказала и показала нам старинные дома, особняки, здания, которые были построены
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    в этом маленьком курортном городке еще в 19 веке. Поведала о жизни на курорте в те далекие времена и сейчас. Для сравнения и удобства восприятия были представлены фотография «До и после». Во время своего путешествия узнали много новых фактов. А милые котики (символ настоящего города) сопровождали нас повсюду.

    Интересная и содержательная пешеходная экскурсия по городу Зеленоградску. Дина рассказала и показала нам старинные дома, особнякиИнтересная и содержательная пешеходная экскурсия по городу Зеленоградску. Дина рассказала и показала нам старинные дома, особнякиИнтересная и содержательная пешеходная экскурсия по городу Зеленоградску. Дина рассказала и показала нам старинные дома, особнякиИнтересная и содержательная пешеходная экскурсия по городу Зеленоградску. Дина рассказала и показала нам старинные дома, особнякиИнтересная и содержательная пешеходная экскурсия по городу Зеленоградску. Дина рассказала и показала нам старинные дома, особнякиИнтересная и содержательная пешеходная экскурсия по городу Зеленоградску. Дина рассказала и показала нам старинные дома, особнякиИнтересная и содержательная пешеходная экскурсия по городу Зеленоградску. Дина рассказала и показала нам старинные дома, особнякиИнтересная и содержательная пешеходная экскурсия по городу Зеленоградску. Дина рассказала и показала нам старинные дома, особнякиИнтересная и содержательная пешеходная экскурсия по городу Зеленоградску. Дина рассказала и показала нам старинные дома, особнякиИнтересная и содержательная пешеходная экскурсия по городу Зеленоградску. Дина рассказала и показала нам старинные дома, особняки
  • Е
    Елена
    6 июня 2024
    Удивительный Кранц-Зеленоградск и Куршская коса
    Очень понравился предложенный маршрут на Куршской косе, особенно Лебединое озеро.
  • А
    Алексей
    5 июня 2024
    Куршская коса с гидом-писателем
    Игорь - действительно чудесный рассказчик! Чувствуется, что он любит свой край и рассказывает про него с большой любовью! Знаний тоже
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    предостаточно. Огромное преимущество Игоря как опытного гида в понимании того, когда где сколько посетителей - обязательно соглашайтесь на ранний выезд: посетить почти безлюдную Куршскую косу - особенное удовольствие!

  • В
    Валентина
    4 июня 2024
    Зеленоградск - Кранц: фотоприключение в городке у моря
    Благодарим Юлию и Юрия за прекрасную фотопрогулку. Были на экскурсии 25 мая. Была прекрасная погода. Во время встретились в назначенном
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    месте и сразу преступили к делу. Ребята ловко сменяют друг друга в рассказе и в фотографирование. Или фотографируют одновременно но с разных ракурсов, искусно ловят моменты. Мы получили прекрасные живые фотографии и незабываемые ощущения, а ещё очень хорошо провели время. Было ощущение, что гуляешь с давними знакомыми.

    Благодарим Юлию и Юрия за прекрасную фотопрогулку. Были на экскурсии 25 мая. Была прекрасная погода. ВоБлагодарим Юлию и Юрия за прекрасную фотопрогулку. Были на экскурсии 25 мая. Была прекрасная погода. ВоБлагодарим Юлию и Юрия за прекрасную фотопрогулку. Были на экскурсии 25 мая. Была прекрасная погода. Во
  • Е
    Евгений
    4 июня 2024
    Куршская коса, орнитологическая станция и танцующий лес (из Зеленоградска)
    На экскурсию ездили 31 мая. Было очень любопытно посетить и орнитологическую станцию, и прогуляться по тропам "танцующего" леса, а вот
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    высота Эфа совсем не впечатлила - довольно пустынный и грустный пейзаж. Гид много и интересно рассказывала, было достаточно и свободного времени. Понравилась организация экскурсии - накануне прислали всю необходимую информацию, время, номер автобуса и телефон гида.

  • П
    Полина
    3 июня 2024
    Куршская коса, орнитологическая станция и танцующий лес (из Зеленоградска)
    Экскурсия неплохая, но думаю лучше ехать своим ходом, времени маловато, не успели насладиться локациями. Было указано, что экскурсия до 5,
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    но в Зеленоградск мы вернулись в 15.35. Очень повезло с погодой, было тепло и солнечно, места очень красивые! Хотели бы вернуться ещё))

    Экскурсия неплохая, но думаю лучше ехать своим ходом, времени маловато, не успели насладиться локациями. Было указаноЭкскурсия неплохая, но думаю лучше ехать своим ходом, времени маловато, не успели насладиться локациями. Было указано
  • О
    Ольга
    2 июня 2024
    Идиллическая Куршская коса
    Всем здравствуйте) В конце мая побывали на замечательной экскурсии с Натальей. Очень много информации получили о Куршской косе, природе, животном
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    мире, да и вообще о Калининградской области. Всё это рассказывалось в процессе комфортной поездки на машине и неспешной прогулки от одной локации до другой. Посетили саму Куршскую косу, с поднятием на высоту Эфа (я дошла до самой высокой смотровой площадки, а Наталья с моей мамой остановились чуть ниже), увидели причудливые изгибы танцующего леса, добралась я и до второй высоты, Мюллера. Везде красота необыкновенная, вековые деревья, воздух вкусный) Я так и сказала нашему гиду, что ее экскурсии ещё и имеют физиотерапевтический эффект!) Наталья предложила на выбор, где можно пообедать и мы выбрали кафе, где уха и жареная балтийская корюшка-всё было наисвежайщим и ооочень вкусным! В общем время пролетело незаметно, интересно, комфортно, душевно. Спасибо большое Наталье за профессионализм и индивидуальный подход к каждому человеку!!! Рекомендую экскурсию к посещению!

    Всем здравствуйте) В конце мая побывали на замечательной экскурсии с Натальей. Очень много информации получили оВсем здравствуйте) В конце мая побывали на замечательной экскурсии с Натальей. Очень много информации получили оВсем здравствуйте) В конце мая побывали на замечательной экскурсии с Натальей. Очень много информации получили оВсем здравствуйте) В конце мая побывали на замечательной экскурсии с Натальей. Очень много информации получили оВсем здравствуйте) В конце мая побывали на замечательной экскурсии с Натальей. Очень много информации получили оВсем здравствуйте) В конце мая побывали на замечательной экскурсии с Натальей. Очень много информации получили оВсем здравствуйте) В конце мая побывали на замечательной экскурсии с Натальей. Очень много информации получили оВсем здравствуйте) В конце мая побывали на замечательной экскурсии с Натальей. Очень много информации получили оВсем здравствуйте) В конце мая побывали на замечательной экскурсии с Натальей. Очень много информации получили оВсем здравствуйте) В конце мая побывали на замечательной экскурсии с Натальей. Очень много информации получили о
  • В
    Валентина
    1 июня 2024
    Удивительный Кранц-Зеленоградск и Куршская коса
    Большое спасибо Сергею за прекрасное путешествие и интересный рассказ! Остались очень довольны, замечательно провели день!

Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Природа и пейзажи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Зеленоградске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 27
  1. Куршская коса - магия дюн, ветра и сосен
  2. Куршская коса для детей и взрослых
  3. Из Зеленоградска - в сказочный мир Куршской косы
  4. Удивительный Кранц-Зеленоградск и Куршская коса
  5. Волшебная Куршская коса
Какие места ещё посмотреть в Зеленоградске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Балтийское море
  4. Танцующий лес
  5. Набережная
  6. Водонапорная башня
  7. Кирха Святой Барбары
  8. Кирха Шаакена
  9. Станция Фрингилла
  10. Замок Нессельбек
Сколько стоит экскурсия по Зеленоградску в июне 2024
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