Балтийск и Балтийская коса. К самому западу России из Зеленоградска

Бюро П.
Бюро П. – Гид из Зеленоградска
На экскурсии 🧭 вы полюбуетесь на невероятную природу, на один из самых живописных пляжей Балтийского моря 🌊, на сочетание природных красот с довоенной архитектурой исторической части города.

Прочувствуете мощь многочисленных кораблей Балтийского флота с останками старинных крепостей, величественных монументов и современных храмов.

И конечно же, изюминка Калининградской области — Балтийская коса, где нас ждёт увлекательная экскурсия ⛳ с гидом (местным жителем) и большое количество свободного времени для наслаждения практически первозданной природой этого уникального места.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 👣Пешеходная
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 7.5 часов
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • 1 490 ₽ за человека

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Балтийск и Балтийская коса. К самому западу России из Зеленоградска
Балтийск и Балтийская коса. К самому западу России из Зеленоградска

Что вы увидите

  • Балтийск
  • Балтийская коса
  • Западный форт
  • Крепость Пиллау
Добро пожаловать в самый западный город 🏙️ России! Балтийск — одна из ключевых баз военно-морского флота. Ещё совсем недавно он был закрыт для туристов, а сегодня это одно из основных мест притяжения для гостей Калининградской области. И причин этому сразу несколько.
Что вас ждёт
В ходе экскурсии 🧭 с гидом мы прогуляемся по потрясающей набережной вдоль множества военных и торговых кораблей, крейсеров и подводных лодок. Надышимся морским воздухом и прогуляемся вдоль одного из лучших пляжей Калининградской области. Увидим крепость Пиллау XVII века постройки, величественный памятник Елизавете Петровне, сделаем яркие фото возле одного из маяков.
Прогуляемся по колоритным улочкам старого города, на архитектуру которого повлияла историческая принадлежность города Швеции, Германии и России. Далее на пароме мы отправимся к одной из главных природных достопримечательностей 🏛️ Калининградской области — Балтийской косе. Осмотрим Западный форт, услышим историю 📖 военных и оборонительных укреплений, посетим удивительный музей 🖼 Старый Люнет и побродим по безлюдным пляжам, наслаждаясь нетронутой природой этих мест силы.
Важная информация
В случае отмены паромного сообщения по причине непогоды, посещение Балтийской косы заменяется на посещение Музея Балтийского флота.
Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • обед во время экскурсии (по желанию)
Начало и место завершения
🚩 ул. Ленина, 10.
Балтийск и Балтийская коса. К самому западу России из Зеленоградска
Балтийск и Балтийская коса. К самому западу России из Зеленоградска
Балтийск и Балтийская коса. К самому западу России из Зеленоградска
Балтийск и Балтийская коса. К самому западу России из Зеленоградска

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Бюро П.
Бюро П.
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