Добро пожаловать в самый западный город 🏙️ России! Балтийск — одна из ключевых баз военно-морского флота. Ещё совсем недавно он был закрыт для туристов, а сегодня это одно из основных мест притяжения для гостей Калининградской области. И причин этому сразу несколько.

Что вас ждёт

В ходе экскурсии 🧭 с гидом мы прогуляемся по потрясающей набережной вдоль множества военных и торговых кораблей, крейсеров и подводных лодок. Надышимся морским воздухом и прогуляемся вдоль одного из лучших пляжей Калининградской области. Увидим крепость Пиллау XVII века постройки, величественный памятник Елизавете Петровне, сделаем яркие фото возле одного из маяков.

Прогуляемся по колоритным улочкам старого города, на архитектуру которого повлияла историческая принадлежность города Швеции, Германии и России. Далее на пароме мы отправимся к одной из главных природных достопримечательностей 🏛️ Калининградской области — Балтийской косе. Осмотрим Западный форт, услышим историю 📖 военных и оборонительных укреплений, посетим удивительный музей 🖼 Старый Люнет и побродим по безлюдным пляжам, наслаждаясь нетронутой природой этих мест силы.

Важная информация

В случае отмены паромного сообщения по причине непогоды, посещение Балтийской косы заменяется на посещение Музея Балтийского флота.