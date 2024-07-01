читать дальше содержит в себе очень много всего, туда можно приехать на целый день, и всё равно не успеть всё посмотреть. Старый Люнет-это просто космос, успехов и процветания вам!

Евгений очень эрудированный экскурсовод, рассказывает то в чем разбирается и любит, это видно. Сам город, хоть и маленький и компактный-