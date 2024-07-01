1 чел.
По популярности
8 часов
Групповая
Балтийск и Балтийская коса: к западной оконечности России из Зеленоградска
Побывайте в самом западном городе России, прогуляйтесь по набережной, посетите крепости и музеи, насладитесь пляжами и природой Балтийской косы
Начало: Зеленоградск, улица Ленина, 10
«Далее на пароме мы отправимся к одной из главных природных достопримечательностей Калининградской области — Балтийской косе»
Расписание: Вторник, четверг, пятница, воскресенье в 8:00
12 июля в 08:00
13 июля в 08:00
1 890₽ за человека
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Пиллау, Балтийская коса: история морских флотов и дикая красивая природа
Начало: Калининград или в Светлогорске или Зеленоградске
«Образовавшийся при этом судоходный пролив отсек Балтийскую косу от Калининградского полуострова и сделал Пиллау значимым транспортным узлом»
14 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
8 часов
Групповая
Балтийск и Балтийская коса: автобусная экскурсия из Зеленоградска
Рассмотреть памятники военно-морского города и прогуляться по заповедным пляжам Балтики
Начало: Ул. Ленина 10
«Балтийская коса, куда мы доберемся на пароме»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
12 июля в 08:00
13 июля в 08:00
20991 890₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- РРоман1 июля 2024Евгений очень эрудированный экскурсовод, рассказывает то в чем разбирается и любит, это видно. Сам город, хоть и маленький и компактный-
- ЕЕЛЕНА28 июня 2024Спасибо гиду Евгению и гиду на Балтийской косе Валерии за интересную экскурсию! Профессионалы, любящие свое дело. Много интересной и новой информации! Обед был вкусный, трансфер из Зеленоградска организован хорошо. Экскурсия понравилась!
- ИИрина22 июня 2024Очень классный, знающий досконально историю, гид-экскурсовод - Евгений. Очень много узнали нового об истории нашей Родины, особенно о военных действиях Второй Мировой войны. Экскурсия очень понравилась. Рекомендую 👍
Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Балтийская коса»
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