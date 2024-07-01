Экскурсии на Балтийскую косу из Зеленоградска

Найдено 3 экскурсии в категории «Балтийская коса» в Зеленоградске, цены от 1 890 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Балтийск и Балтийская коса: к западной точке России из Зеленоградска
На автобусе
88 отзывов
8 часов
Групповая
Балтийск и Балтийская коса: к западной оконечности России из Зеленоградска
Побывайте в самом западном городе России, прогуляйтесь по набережной, посетите крепости и музеи, насладитесь пляжами и природой Балтийской косы
Начало: Зеленоградск, улица Ленина, 10
«Далее на пароме мы отправимся к одной из главных природных достопримечательностей Калининградской области — Балтийской косе»
Расписание: Вторник, четверг, пятница, воскресенье в 8:00
12 июля в 08:00
13 июля в 08:00
1 890 за человека
Пиллау, Балтийская коса: история морских флотов и дикая красивая природа
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Пиллау, Балтийская коса: история морских флотов и дикая красивая природа
Начало: Калининград или в Светлогорске или Зеленоградске
«Образовавшийся при этом судоходный пролив отсек Балтийскую косу от Калининградского полуострова и сделал Пиллау значимым транспортным узлом»
14 000 за всё до 4 чел.
Балтийск и Балтийская коса: автобусная экскурсия из Зеленоградска
На автобусе
скидка
10%
8 часов
Групповая
Балтийск и Балтийская коса: автобусная экскурсия из Зеленоградска
Рассмотреть памятники военно-морского города и прогуляться по заповедным пляжам Балтики
Начало: Ул. Ленина 10
«Балтийская коса, куда мы доберемся на пароме»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
12 июля в 08:00
13 июля в 08:00
20991 890 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Роман
    1 июля 2024
    Балтийск и Балтийская коса: к западной точке России из Зеленоградска
    Евгений очень эрудированный экскурсовод, рассказывает то в чем разбирается и любит, это видно. Сам город, хоть и маленький и компактный-
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    содержит в себе очень много всего, туда можно приехать на целый день, и всё равно не успеть всё посмотреть. Старый Люнет-это просто космос, успехов и процветания вам!

  • Е
    ЕЛЕНА
    28 июня 2024
    Балтийск и Балтийская коса: к западной точке России из Зеленоградска
    Спасибо гиду Евгению и гиду на Балтийской косе Валерии за интересную экскурсию! Профессионалы, любящие свое дело. Много интересной и новой информации! Обед был вкусный, трансфер из Зеленоградска организован хорошо. Экскурсия понравилась!
  • И
    Ирина
    22 июня 2024
    Балтийск и Балтийская коса: к западной точке России из Зеленоградска
    Очень классный, знающий досконально историю, гид-экскурсовод - Евгений. Очень много узнали нового об истории нашей Родины, особенно о военных действиях Второй Мировой войны. Экскурсия очень понравилась. Рекомендую 👍

Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Балтийская коса»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Зеленоградске
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Балтийск и Балтийская коса: к западной точке России из Зеленоградска
  2. Пиллау, Балтийская коса: история морских флотов и дикая красивая природа
  3. Балтийск и Балтийская коса: автобусная экскурсия из Зеленоградска
Какие места ещё посмотреть в Зеленоградске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Балтийское море
  4. Танцующий лес
  5. Набережная
  6. Водонапорная башня
  7. Кирха Святой Барбары
  8. Кирха Шаакена
  9. Станция Фрингилла
  10. Замок Нессельбек
Сколько стоит экскурсия по Зеленоградску в июле 2024
Сейчас в Зеленоградске в категории "Балтийская коса" можно забронировать 3 экскурсии от 1 890 до 14 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 88 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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