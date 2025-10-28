читать дальше

ходе прогулки была интересной, но немного не хватило истории.

Далее по плану была Янтарная мануфактура в п. Янтарном, вот тут было по настоящему интересно, очень много узнали про янтарь и его обработку, удалось полюбоваться изделиями из янтаря в различной обработке и купить симпотичную вещицу.

После этого был сам Янтарный, с его прекрасным парком и потрясающим пляжем) Узнали интересные факты, про растения и деревья.

Качество обслуживания и внииательность со стороны гида, было на хорошем уровне.

В целом, для тех кто первый раз в Калининграде и толькл знакомится с побережьем, экскурсия будет интересна и полезна!

Что бы я порекомендовала улучшить:

- чуть больше исторических фактов (например о домах, о периоде ВОВ)

- увеличить время свободного пребывания в Светлогорске, чтоб можно было в полной мере насладиться берегом и морем.

В целом, спасибо!