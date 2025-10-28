Вас ждет увлекательное путешествие по истории, природе и культуре балтийского побережья. Мы посетим поселок Янтарный с его реликтовым парком и побываем на производстве янтаря.
В зависимости от выбранной опции вы также побываете либо в уютном Светлогорске, либо в Балтийске — самой западной точке России с крепостью Пиллау и военными кораблями.
В зависимости от выбранной опции вы также побываете либо в уютном Светлогорске, либо в Балтийске — самой западной точке России с крепостью Пиллау и военными кораблями.
Описание экскурсииМы отправляемся в путешествие по балтийскому побережью, во время которого вы побываете в поселке Янтарный и еще одном городе области на выбор. Столица солнечного камня Вы увидите основные достопримечательности курорта Янтарный. Наша экскурсия начнется с исторического центра города, затем мы прогуляемся к морю через реликтовый парк имени Беккера, где растут необычные породы деревьев — краснолистные буки, багряник японский, лиственница, ситхинская ель, североамериканское Тюльпанное дерево и многие другие. Далее нас ждет посещение частного янтарного производства. Вы увидите полный цикл изготовления украшений — от сортировки сырья до калибровки и шлифовки, полировки и сборки готовых бус, браслетов, колье, кулонов и т. д. Приморские города На маршруте 1 мы посетим Светлогорск и осмотрим домик «Красной шапочки», архитектурную доминанту города — Водонапорную башню, здания православной капеллы. А еще обязательно прогуляемся по набережной курорта. На маршруте 2 вы, помимо Янтарного, побываете в Балтийске — самой западной точке России. Вас ждет экскурсия по историческому центру города, включающая внешний осмотр крепости Пиллау, памятника Петру I, действующего маяка знаменитого архитектора Шинкеля, а также прогулку по набережной к Елизаветинскому форту. Здесь вы увидите военные корабли, несущие службу в Балтийском море.
Каждую среду, пятницу и воскресенье в 09:15
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Маршрут 1:
- Светлогорск: Водонапорная башня, Органный зал Макарова, Янтарь Холл, променад
- Янтарный: Лютеранская кирха, парк им. Беккера, здание Шлосс-отеля, площадь Мастеров
- Маршрут 2:
- Балтийск: крепость Пиллау, памятник Петру I, маяк Шинкеля, Свято-Георгиевский морской собор, Елизаветинский форт
Что включено
- Услуги гида
- Транспортное обслуживание
- Входные билеты на Янтарную мануфактуру
Что не входит в цену
- Питание
Когда и сколько длится?
Когда: Каждую среду, пятницу и воскресенье в 09:15
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 78 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
28 окт 2025
Благодарю за отличный отдых - комфорт и много интересной информации, полезной и просто для развития. Хорошо, когда тебя проведут по местам и расскажут о них. Догуливать самостоятельно можно и потом, хотя на экскурсии для этого было немного времени. Янтарный пришёлся по душе.
И
Ирина
20 окт 2025
14 октября ездили на экскурсию по следам Янтарной комнаты. Во время экскурсии посетили комбинат по переработке янтаря. Ознакомились с процессом обработки янтаря и посмотрели готовые изделия в магазинчике при комбинате.
С
Светлана
11 окт 2025
Экскурсия очень интересная.
Л
Людмила
8 окт 2025
Автобус опоздал к месту сбора. Погода в день экскурсии была не айс, прохладная и дождливая. Некомфортно было ожидать. Водитель на месте посадки после знакомства с достопримичательствами открывал только переднюю дверь,
О
Оксана
8 окт 2025
Конечно, Янтарный и Балтийск уступают Светлогорску и Зеленоградску. Пока. Но огромное спасибо гиду - он с такой теплотой рассказывал об этих местах! Роман просто великолепен, он большой знаток истории этих
Д
Дмитрий
27 сен 2025
Дростаточно приятная прогулка по приморским городкам. Уютно, интересно, неспешно. Юлагожарю нашего экскурсовода за увлекательное погружение в историю Светлогорска и Янтарного.
Н
Надежда
15 сен 2025
Поездка, оставила приятные впечатления!
Все было комфортно)
В Светлогорске, было мало времени, к сожалению не успели спуститься на берег, поэтому на следующтй день поехали самостоятельно. В целом, информация от гида полученная в
Все было комфортно)
В Светлогорске, было мало времени, к сожалению не успели спуститься на берег, поэтому на следующтй день поехали самостоятельно. В целом, информация от гида полученная в
Л
Любовь
13 сен 2025
Максимально неинтересная экскурсия! По программе было посещение янтарного производства в Янтарном. Привезли на склад стройматериалов, в котором выделено крохотное помещение под мастерскую, снимать нельзя, фотографировать нельзя. Будто там какие-то нанотехнологии
О
Олег
8 сен 2025
Спасибо за интересную, информативную, комфортную экскурсию! Понравился Балтийск, от Янтарного ожидал меньшего, так что был приятно удивлён.
Г
Горохова
5 сен 2025
Понравилась программа экскурсии. Было свободное время в Янтарном, смогли искупаться на отличном пляже. Очень понравился грамотный экскурсовод Константин, интересно рассказывал по пути всего следования. Экскурсия строилась как диалог, иногда с юмором, очень познавательно. Понравился Балтийск. Спасибо за прекрасно проведенное время.
У
Ульяна
2 сен 2025
Нам повезло с экскурсоводом - доброжелательный, с хорошей речью, с интересным изложением по теме экскурсии. Благодаря ему места, что мы посетили, наполнились более глубоким смыслом.
Впечатлила гавань в Балтийске и очень понравилось на фабрике янтаря.
Благодарю турфирму за интересный маршрут и специалистов, которые делают поездки качественными.
Впечатлила гавань в Балтийске и очень понравилось на фабрике янтаря.
Благодарю турфирму за интересный маршрут и специалистов, которые делают поездки качественными.
М
Марина
28 авг 2025
На экскурсию ездили всей семьей-2 взрослых и 3 ребенка(8,5,5 лет). Интересно было всем!! очень интересная подача информации, экскурсовод Марина расположила к себе не только всех взрослых,но даже наши дети слушали с открытым ртом)а тут ещё постараться надо! единственное,не хватило времени погулять по Янтарному,но это уже зависит от компании-организатора
А
Анастасия
18 авг 2025
М
Марина
8 авг 2025
С
Светлана
7 авг 2025
Входит в следующие категории Зеленоградска
Похожие экскурсии из Зеленоградска
-
20%
Индивидуальная
до 5 чел.
Сердце янтарного края: Балтийск, Янтарный, Светлогорск (из Зеленоградска)
Насладиться пейзажами, узнать историю Калининградской области и увидеть, как развивается регион
Начало: На улице Окружной
Завтра в 09:00
19 ноя в 09:00
18 400 ₽
23 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Зеленоградску
Откройте для себя уникальные уголки Калининградской области: Балтийск с его военной историей, Янтарный с солнечным камнем и Светлогорск с курортной атмосферой
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
16 900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Янтарный путь: Балтийск и Светлогорск
Путешествие по Калининградской области с посещением Балтийска, Витланда и Светлогорска. Узнайте о янтаре и насладитесь природой и архитектурой
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:30
20 000 ₽ за всё до 3 чел.