Янтарный и Светлогорск + Филинская бухта из Зеленоградска

4.2
6 отзывов
Бюро П.
Бюро П. – Гид из Зеленоградска
Балтийское море 🌊 холодное, но всё-таки море 🌊. На побережье расположились несколько курортов. Самые известные — Светлогорск и Янтарный. Их мы и посетим. Вы узнаете, как появились курорты и что происходит с рынком янтаря. Вы прогуляетесь 👣 по уютным улочкам и насладитесь хвойным ароматом. Приятным дополнением станет самая инстаграмная локация — Филинская бухта с обрывистым берегом!
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Экскурсия

1 490 ₽ за человека

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Янтарный и Светлогорск + Филинская бухта из Зеленоградска
Янтарный и Светлогорск + Филинская бухта из Зеленоградска

Что вы увидите

  • Янтарный:
  • первый в России пляж Голубой флаг
  • парк Беккера
  • Казанская церковь
  • Шлосс отель
  • Площадь мастеров
  • Светлогорск:
  • центральный парк
  • Янтарь Холл
  • смотровая площадка
  • променад
  • солнечные часы
  • статуя Нимфа
  • водонапорная башня
  • Филинская бухта
Самый очаровательный курорт нашего побережья
Первым делом мы отправляемся в посёлок с говорящим названием — Янтарный. В пути расскажем, чем живёт этот уникальный посёлок, поговорим не только об истории 📖 курорта и добыче янтаря, но и о современном положении дел, развитии туризма, рынке янтаря. У нас много действительно поражающих фактов, о которых не прочесть в Интернете. По приезду нас ждёт прогулка 👣 по главным местам притяжения Янтарного: первый в России пляж 🏖️, удостоенный премии Голубой флаг, инстаграмный Парк 🌳 Беккера и особняк отеля Шлосс, красивейшая Казанская церковь ⛪ и Площадь мастеров. По желанию Вы сможете посетить смотровую площадку карьера единственного в Мире Янтарного комбината.
Популярный и невероятно живописный курорт на побережье
После мы отправимся в Светлогорск. Обалденные виды на Балтийское море 🌊, уютные улочки и манящий хвойный воздух. Нас ждёт пешеходная прогулка 👣 по центральному парку, сногсшибательным смотровым площадкам, променаду, где увидим знаменитые солнечные часы, скульптуру «Нимфа» Германа Брахерта и знаменитый отель 🏨 Гран Палас. После чего поднимемся на центральную улицу Светлогорска и сделаем ярчайшие фото у визитной карточки города — водонапорной Башни 1907 года. Там же у вас будет предостаточно свободного времени, чтобы пообедать в одном из заведений города и прогуляться 👣 по его колоритным улочкам.
Самая инстаграмная локация — Филинская бухта
По пути от Светлогорска к Янтарному мы посетим одно из красивейших мест Калининградской области — Филинскую бухту. Наш автобус сделает остановку у импровизированной смотровой площадки, откуда открывается захватывающий вид на Балтийское море 🌊 и его обрывистое побережье.
+Что входит
  • транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • обед во время экскурсии (по желанию)
  • посещение смотровой площадки карьера Янтарного комбината 350 руб. (по желанию).
Начало и место завершения
🚩 ул. Ленина, 10, Зеленоградск
Янтарный и Светлогорск + Филинская бухта из Зеленоградска
Янтарный и Светлогорск + Филинская бухта из Зеленоградска
Янтарный и Светлогорск + Филинская бухта из Зеленоградска
Янтарный и Светлогорск + Филинская бухта из Зеленоградска

Экскурсия проводится Понедельник, вторник, среда, пятницы в 08:20

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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