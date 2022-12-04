Приглашаю вас в путешествие во времени по истории Калининграда. Ни для кого не секрет, Калининград раньше был немецким и носил название Кёнигсберг. В городе сохранилось множество напоминаний о немецких временах.
Мы побываем на острове Канта и узнаем историю жизни философа, прогуляемся по средневековому кольцу города и заглянем в Рыбную деревню.
Описание экскурсииЧто вас ждет Что ж, нам пора в путь, остановимся у мостика, перекинутого из Кенигсберга в Калининград. Мы начнём нашу экскурсию с острова Канта, где полюбуемся величием Кафедрального собора, поговорим о великом философе Иимануиле Канте и последнем магистре тевтонского ордена герцоге Альбрехте. Пройдемся по медовому мосту и узнаем как жил старый город Кнайпхоф. Обязательно остановимся у самого удивительного здания в городе Дом Советов, где я расскажу историю возникновения крепости Кёнигсберг, о том, как развивался город и что случилось во время ВОВ, после которой он стал Калининградом. Далее отправимся по кольцу средневекового города, где по пути нам повстречаются ворота Кёнигсберга, прекрасно сохранившиеся до наших дней. Далее вас ждет посещение одного из самых популярных районов города — аутентичного Амалиенау. Фешенебельный Амалиенау один из самых старых в Калининграде. Несмотря на многочисленные городские разрушения во время Второй мировой войны, практически не пострадал. Мы прогуляемся вдоль старинных немецких особняков и погрузимся в атмосферу прошлого. Кроме того, увидите порт и оцените потрясающие здания элеваторов. Во время поездки вдоль Калининградского судоходного канала узнаете о появлении и развитии важнейшей транспортной магистрали — Прегеля. Заглянем в музей марципана, и мастерскую хомлинов. После экскурсии Вы сможете посетить концерт органной музыки, прокатиться на катере по реке и выпить чашечку кофе или горячего шоколада в одном из уютных кафешек Рыбной деревни. Важная информация: Стоимость посещения форта оплачивается отдельно
с 10, 11, 12, 13
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кафедральный собор и Медовый мост
- Дом советов и Дровяной мост
- Район вилл Амолиенау и Калининградский судоходный канал
- Кирха Адальберта
- Королевские ворота
- Росгартенские ворота и Башня Дона
- Астрономический бастион и мастерская хомлинов
- Здание рыбной биржи
- Закхаймские ворота
- Казармы Кронпринц
- Бастионы Грольман и Обертайх
- Крепость Фридрихсбург и Двухъярусный мост
- Бранденбургские ворота
- Форт 11 или 5 (по желанию за доплату)
Что включено
- Транспортно - экскурсионное сопровождение
Что не входит в цену
- Стоимость входа в музеи и ворота оплата отдельно
Место начала и завершения?
Ваш адрес проживания
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3.7
К
Кармен
4 дек 2022
Итак) по впечатлениям. Экскурсовод приехал другой, рассказал, что экскурсия так себе и он ее проведет по другому и расскажет по другому. Объяснил, что за четыре часа ничего не посмотреть. Много
H
Honda-70
29 сен 2022
Нам очень понравилась экскурсия и сам гид-Дмитрий. Познавательно,в интересной форме и с хорошим настроением проходило наше знакомство с Калининградом! Дмитрий отвечал на наши многочисленные вопросы обстоятельно,со знанием дела!
Будем советовать Вас и,конкретно,гида-Дмитрия нашим друзьям!
Процветания и счастья Вашему городу и его жителям!!!
К
Ксения
16 сен 2022
Мы ездили на обзорную экскурсию с гидом Дмитрием. Путешествие по городу было комфортным, интересным и познавательным, полностью соответствовало заявленной программе.
