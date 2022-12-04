Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Приглашаю вас в путешествие во времени по истории Калининграда. Ни для кого не секрет, Калининград раньше был немецким и носил название Кёнигсберг. В городе сохранилось множество напоминаний о немецких временах.



Мы побываем на острове Канта и узнаем историю жизни философа, прогуляемся по средневековому кольцу города и заглянем в Рыбную деревню. 3.67 3 отзыва

Описание экскурсии Что вас ждет Что ж, нам пора в путь, остановимся у мостика, перекинутого из Кенигсберга в Калининград. Мы начнём нашу экскурсию с острова Канта, где полюбуемся величием Кафедрального собора, поговорим о великом философе Иимануиле Канте и последнем магистре тевтонского ордена герцоге Альбрехте. Пройдемся по медовому мосту и узнаем как жил старый город Кнайпхоф. Обязательно остановимся у самого удивительного здания в городе Дом Советов, где я расскажу историю возникновения крепости Кёнигсберг, о том, как развивался город и что случилось во время ВОВ, после которой он стал Калининградом. Далее отправимся по кольцу средневекового города, где по пути нам повстречаются ворота Кёнигсберга, прекрасно сохранившиеся до наших дней. Далее вас ждет посещение одного из самых популярных районов города — аутентичного Амалиенау. Фешенебельный Амалиенау один из самых старых в Калининграде. Несмотря на многочисленные городские разрушения во время Второй мировой войны, практически не пострадал. Мы прогуляемся вдоль старинных немецких особняков и погрузимся в атмосферу прошлого. Кроме того, увидите порт и оцените потрясающие здания элеваторов. Во время поездки вдоль Калининградского судоходного канала узнаете о появлении и развитии важнейшей транспортной магистрали — Прегеля. Заглянем в музей марципана, и мастерскую хомлинов. После экскурсии Вы сможете посетить концерт органной музыки, прокатиться на катере по реке и выпить чашечку кофе или горячего шоколада в одном из уютных кафешек Рыбной деревни. Важная информация: Стоимость посещения форта оплачивается отдельно

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Кафедральный собор и Медовый мост

Дом советов и Дровяной мост

Район вилл Амолиенау и Калининградский судоходный канал

Кирха Адальберта

Королевские ворота

Росгартенские ворота и Башня Дона

Астрономический бастион и мастерская хомлинов

Здание рыбной биржи

Закхаймские ворота

Казармы Кронпринц

Бастионы Грольман и Обертайх

Крепость Фридрихсбург и Двухъярусный мост

Бранденбургские ворота

Что включено Транспортно - экскурсионное сопровождение Что не входит в цену Стоимость входа в музеи и ворота оплата отдельно Место начала и завершения? Ваш адрес проживания Когда и сколько длится? Когда: с 10, 11, 12, 13 Экскурсия длится около 5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел. Важная информация Стоимость посещения форта оплачивается отдельно