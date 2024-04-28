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Все так! Маршрут построен идеально - несколько связанных мест и рядом друг с другом, и Кирха, И замок, и сыроварня, и пивоварня) был дождь, погода пасмурная, но с Маргаритой на это и не обращалось внимания) После экскурсии на душе восторг) очень все понравилось. Сразу себе пометочку сделал в голове, что в следующий раз к ней же хочу) рекомендую! Маргарита, спасибо Вам ещё раз) Вы покорили наши Питерские сердца)