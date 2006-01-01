Путешествие в один из старейших курортов на побережье Балтийского моря — г. Зеленоградск. История Зеленоградска (в прошлом Кранца) берет свое начало с трактира «Крантакруг» (от прусского слова «крантас» — обрывистый берег) и насчитывает более двух столетий. Многочисленные пансионаты, санатории, красивые отели и модные частные дома менее чем за полвека украсили побережье Кранца.

Во время экскурсии по Зеленоградску мы увидим довольно хорошо сохранившийся с немецких времён архитектурный облик города. В 1885г. построена железная дорога, связавшая морской курорт с Кёнигсбергом. Всё способствовало тому, что немецкий Кранц стал излюбленным местом отдыха. Путешествуя по историческому центру бывшего немецкого курорта, вы увидите бывшую фешенебельную гостиницу «Балтийское море», где останавливался Столыпин с женой и дочерью во время своего визита в Кранц. В честь этого факта на историческом здании была установлена мемориальная доска.

Самой знаменитой женщиной Восточной Пруссии по праву считается королева Луиза. Народ ее почитал, любил и называл своей духовной наставницей. В Кранце в честь королевы Луизы был построен отель – «Королева Луиза». Сегодня это единственный отель, носящий свое историческое название. В 2006 году на променаде был открыт бювет королевы Луизы с источником минеральной воды «Зеленоградская».