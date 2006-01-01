Путешествие в Кранц - пешеходная экскурсия по Зеленоградску

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Путешествие в Кранц - пешеходная экскурсия по Зеленоградску
Путешествие в Кранц - пешеходная экскурсия по Зеленоградску
Путешествие в Кранц - пешеходная экскурсия по Зеленоградску
Путешествие в Кранц - пешеходная экскурсия по Зеленоградску
Путешествие в Кранц - пешеходная экскурсия по Зеленоградску
Путешествие в Кранц - пешеходная экскурсия по Зеленоградску

Что вас ожидает 🤩

  • Кранц (Зеленоградск)
  • Памятник коту
  • Парк
  • Прогулка по променаду
  • Бювет с минеральной водой
  • Центральная площадь
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Путешествие в один из старейших курортов на побережье Балтийского моря — г. Зеленоградск. История Зеленоградска (в прошлом Кранца) берет свое начало с трактира «Крантакруг» (от прусского слова «крантас» — обрывистый берег) и насчитывает более двух столетий. Многочисленные пансионаты, санатории, красивые отели и модные частные дома менее чем за полвека украсили побережье Кранца.
Во время экскурсии по Зеленоградску мы увидим довольно хорошо сохранившийся с немецких времён архитектурный облик города. В 1885г. построена железная дорога, связавшая морской курорт с Кёнигсбергом. Всё способствовало тому, что немецкий Кранц стал излюбленным местом отдыха. Путешествуя по историческому центру бывшего немецкого курорта, вы увидите бывшую фешенебельную гостиницу «Балтийское море», где останавливался Столыпин с женой и дочерью во время своего визита в Кранц. В честь этого факта на историческом здании была установлена мемориальная доска.
Самой знаменитой женщиной Восточной Пруссии по праву считается королева Луиза. Народ ее почитал, любил и называл своей духовной наставницей. В Кранце в честь королевы Луизы был построен отель – «Королева Луиза». Сегодня это единственный отель, носящий свое историческое название. В 2006 году на променаде был открыт бювет королевы Луизы с источником минеральной воды «Зеленоградская».

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Где начинаем и завершаем?
Начало: г. Зеленоградск, ул. Ленина, 10
Завершение: Зеленоградск, ул. Ленина,10
Когда и сколько длится?
Когда: по четвергам и воскресеньям в 14:15
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Обратите внимание
  • Что доплату за экскурсию необходимо произвести в офисе компании (см."Как вас найти"). Пожалуйста
  • Приходите заранее!
У нас ещё много экскурсий в Зеленоградске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
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