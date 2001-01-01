Еще несколько необычных экскурсий в Зеленоградске

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Королевский Кранц

Познакомиться с одним из самых красивых и уютных городков Балтийского побережья

Юлия
Юлия – Гид из Зеленоградска
Маленький Кранц проделал интересный путь от рыбацкой деревушки до первого курорта Земландии.

Мы перенесемся в золотую эпоху города: изучим вековые виллы и извилистые переулки, брусчатые мостовые, променад и зеленый парк 🌳.

За пару часов вы осмотрите самые лакомые уголки Кранца, и, как и отдыхающие начала 20 века, будете им абсолютно очарованы.
Задать вопросОбычно отвечает за 6 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 3 500 ₽ за экскурсию

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Королевский Кранц
Королевский Кранц

Что вас ожидает

Очарование курортных улочек
Ориентируясь по старой немецкой карте, мы перенесемся на сотню лет назад и пройдем по самым значимым местам уютного городка.

  • На торговой улице Кёнигсбергерштрассе осмотрим сохранившиеся виллы, отели, почтамт, булочную и даже «Дом звездного неба». В переулках вас будут приветствовать необычные пожарные гидранты, а на фасадах зданий — барельефы и резные драконы.
  • Все дороги Кранца ведут к морю! Вот и мы по мощеной улице выйдем на побережье в районе женских купален Даменбад, чтобы насладиться свежим морским воздухом.
  • Затем окажемся в парке 🌳 Плантаже: покормим уток на пруду Шторхтайх, если повезет, увидим семейство лебедей или «сторожа» моста Вздохов. А еще обхватим настоящий императорский дуб и вспомним королеву Луизу.
  • На обратном пути полюбуемся кирхой св. Адальберта и водонапорной башней, которых видно с любого конца города. А в заключении пройдем по бывшей Корсо: вы увидите здание администрации Кранца, представите, каким это место было столетие назад, а в теплое время сможете попробовать минеральную воду из бювета Луизы.

Хроники Кранца
Прогуливаясь по колоритным улицам и паркам, вы узнаете о быте и досуге довоенного города, а свод правил для отдыхающих вас сильно удивит. Я расскажу о местной минеральной воде и грязелечении, покажу архивные фотографии 📸 курорта и познакомлю вас с его архитектурными стилями: вы научитесь отличать фахверк, «драконий» стиль, неоклассицизм и югендстиль. И конечно, с удовольствием отвечу на ваши вопросы о современной жизни Зеленоградска.

Организационные детали

  • Экскурсию можно провести и для большей группы (максимально 6 участников). Если вас больше 3 человек, доплата за каждого последующего участника составит 500 рублей.
  • Это насыщенная пешеходная экскурсия: пожалуйста, одевайтесь по погоде и выбирайте удобную обувь.
Начало и место завершения
🚩 у ж/д вокзала Зеленоградска
Королевский Кранц
Королевский Кранц
Королевский Кранц
Королевский Кранц
Королевский Кранц
Королевский Кранц
Королевский Кранц
Королевский Кранц
Королевский Кранц
Королевский Кранц

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Юлия
Юлия
Моими первыми экскурсиями на Трипстер были прогулки по сохранившимся районам Кёнигсберга — Амалиенау и Хуфен. Очень рада, что они внесли существенный вклад в популяризацию этих маршрутов в городе. Как и прежде, считаю, что душа Кёнигсберга живёт именно там. Я же стала дважды мамой... и переехала с семьей на побережье в Зеленоградск. Этот маленький город влюбляет в себя с первого взгляда, а вернее, с первого вдоха — такой здесь вкусный воздух! Нравятся его цветущие каштаны, низкое небо, море, дома с историей и брусчатые улочки. Город стоит того, чтобы посвятить ему отдельную экскурсию, почувствовать дух старого курорта, его уникальную атмосферу. Я люблю Зеленоградск и хочу поделиться этим чувством с вами!
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