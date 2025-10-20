тут молодой человек, работник этой станции, вёл экскурсию, и было интересно, прикольно, смешно, доступно, короче - молодец. Это наверное, самая интересная часть всей поездки.

Далее была остановка на "танцующем лесе". И началось. Всё быстрее, давайте быстрее. Три минуты туда, 7 минут сюда, всё бегом.

Мы с мужем любим ходить, любим двигаться, в том числе быстро. Но здесь не тот случай. Просто бегом. Иногда прям с угрозой, что уедем без вас (ну тех, кто задержится). Промчались вокруг огороженных деревьев и бегом в автобус.

На последней остановке Высота Эфа, дали 1,5 часа. Но имейте ввиду, что это 1,5 км в одну сторону по куче лестниц вверх, и потом 1,5 км обратно. Тихонько пройти не получится, темп должен быть быстрый. Если хотите ещё зайти в кафе взять кофе и сувениры, или посмотреть на море (это перейти на другую сторону дороги), то темп вашего бега- прогулки должен быть ещё быстрее.

Раз 15 экскурсовод сказала про то, что тут "реверсное движение" и они обязаны уехать в определённое время.

Итак, вроде всё что обещали - выполнили, свозили, показала, Что-то рассказали. Но по хорошему, надо бы накинуть ещё минут 30 на лес и час на высоту Эфа, иначе от такой прогулки удовольствие сомнительнре.