Благодаря раннему выезду, мы минуем пробки и большой туристический поток, а значит, сможем больше времени посвятить национальному парку «Куршская коса».
Мы проведем целый день на территории этого уникального заповедного места: посетим загадочный танцующий лес, пройдем по экологической тропе и познаем все его тайны, а также остановимся на площадке «Высота Эфа».
Описание экскурсииСначала мы отправимся на первую в мире орнитологическую станцию кольцевания птиц института РАН, открытую более 120 лет назад. Там в компании опытного орнитолога узнаем о миграции птиц и о том, чем для них так примечателен этот уголок земли. После мы посетим загадочный Танцующий лес, пройдем по экологической тропе и познаем все его тайны. Заключительной остановкой в нашем маршруте станет самая высокая дюна на российской части Куршской косы, где находится смотровая площадка «Высота Эфа». Мы поднимемся на самый верх, откуда откроется потрясающий панорамный вид на дюны и Куршский залив. Здесь у гостей будет возможность перекусить и спуститься к морю (предусмотрено свободное время 1,5 ч). Важная информация: Основная точка сбора: ул. Окружная, 3. Но вы можете присоединиться к группе в более удобном месте. Список точек вы получите в письме после бронирования.
Что можно увидеть на экскурсии?
- Танцующий лес
- Смотровая площадка «Высота Эфа»
- Орнитологическая станция кольцевания птиц
- Дюны и Куршский залив
Что включено
- Профессиональный гид
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Экологический сбор - 400 руб. /чел. (кроме пенсионеров и детей до 18 лет)
- Входной билет на орнитологическую станцию:/n взрослые - 400 руб. /чел., /n студенты, курсанты - 250р. руб. /чел. /n пенсионеры по возрасту - 200 руб. /чел. /n дети до 16 лет - 150 руб. /чел. /n дети дошкольного возраста - бесплатно
Ул. Окружная, 3
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
4.7
Основано на последних 30 из 130 отзывов
Анна
20 окт 2025
Замечательная экскурсия, хороший экскурсовод, комфортабельный автобус. Всем рекомендую посещение куршской косы только с орнитологической станцией.
Екатерина
27 сен 2025
Шикарно. Здорово. Хочется поехать ещё.
Очень приятная гид Ольга,которая любит свою работу и делает её интересной. Вся группа получила много информации о таком уникальном месте.
Очень здорово,что ранний выезд и мы реально
Карина
26 сен 2025
Необыкновенно красивая природа. Интересная беседа с работником на орнитологической станции. Экскурсией поездку назвать сложно, тк экскурсии как таковой не было, в основном рассказы из жизни экскурсовода Марины Ядовой, реклама каких-то
Ирина
25 сен 2025
Великолепная экскурсия. Гид Валентина интересно рассказывала о Куршской косе. Было познавательно. Плюс, что дали свободное время, полюбоваться видами. Спасибо за экскурсию
Екатерина
15 сен 2025
Отлично всё организовано! Экскурсовод очень знающая и позитивная. Все локации произвели впечатление, несмотря на дождь)
Фарида
15 сен 2025
очень понравился как на орнитологической станции нам рассказывал их сотрудник Александр. Он просто вытянул эту экскурсию. Было весело, познавательно и запоминающе.
Светлана
11 сен 2025
Автобус отличный, новый, удобный, очень чистый. Водитель молодец, вёл аккуратно. Экскурсовод что-то рассказывала, вроде интересно, но прям супер вау эффекта не было, нормально.
Миронова
1 сен 2025
Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод Ксения-больший профессионал!
Галина
28 авг 2025
Экскурсия на Куршскую косу очень понравилась! Яна -наш замечательный гид, рассказала много интересного! Фотографии получились замечательные! Большое спасибо!
Лариса
25 авг 2025
Мне очень понравилось! Прекрасный лес! Впервые посетила орнитологическую станцию и теперь мечтаю посетить ее еще раз. Спасибо всем большое!
Екатерина
21 авг 2025
Были вчера на экскурсии, прекрасный гид - Марина Ядова, очень вежливая, образованная, так приятно было, всех собрала, рассказала, сориентировала. Ещё ожидала огромный автобус с кучей людей, где все ждут кого-то вечно, а приехал новенький минивэн и где-то 15 чел нас было. Это очень порадовало. Все интересно было, безумно красиво. Хотелось бы больше времени на высоте Эфа и в танцующем лесу.
Михаил
20 авг 2025
В целом все понравилось. Но на финальной точке экскурсии предлагается самостоятельно осмотреть высоту эфа и отличный пляж на противоположной стороне шоссе. На это даётся 1,5 часа. Это очень мало. Нужно все делать бегом
Ольга
19 авг 2025
Программа экскурсии хорошая. Понравилась орнитологическая станция -интересно рассказали и показали отлов птиц и их кольцевание. Мало времени на следующих двух остановках - танцующий лес и высота Эфа.
Анастасия
18 авг 2025
Хорошая экскурсия. Красивая природа. Всем рекомендую.
Наталья
17 авг 2025
Отличная экскурсия. Все комфортно, очень интересно. Времени только маловато на свободное посещение
