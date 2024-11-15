Куршская коса — необычное и потрясающе красивое место. Вы полюбуетесь золотыми дюнами, погуляете по древнему лесу и оцените смотровые площадки с чудесными видами на Балтийское море и залив. Посетите орнитологическую станцию Фрингилла и подниметесь на высоты Мюллера и Эфа.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Зеленоградске

Александр Ваш гид в Зеленоградске

Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Описание экскурсии

В курортном Зеленоградске вы окунётесь в атмосферу немецкого города XX века, полюбуетесь архитектурой, пройдётесь по Курортному проспекту с чудесными сувенирными лавками, увидите старинную водонапорную башню – ныне музей и поймёте, почему бывший Кранц называют городом кошек.

Путешествие по Куршской косе

Вы побываете в знаковых местах национального парка. В программе экскурсии:

Станция кольцевания птиц Фрингилла — основанная профессором Тинеманном в 1901 году, она действует по сей день. Вы увидите весь процесс кольцевания птиц и услышите о методах изучения их миграции.

Танцующий лес — вы рассмотрите необычные деревья с искривленными стволами и раскроете версии их происхождения.

Дюна Эфа — я поделюсь историей спасения поселка Морское, которым руководил дюнный инспектор Франц Эфа. А также проведу вас на смотровую площадку с фантастическими видами.

Направления по согласованию:

Высота Мюллера — я расскажу о лесничем, который смог остановить продвижение дюны Брухберг, и покажу посвященный ему памятный камень.

Королевский бор — мы погуляем по смешанному лесу, где с вековыми соснами и елями соседствуют растения из разных уголков мира. Вы увидите питомник туи гигантской, соколиную пустошь и призалевные луга. Пройдете по старинному почтовому тракту и рассмотрите фигуру лося из веток ивы. А также узнаете о немецком лесничестве Гренц, расположенном здесь до Второй мировой войны.

Озеро Лебедь — вы полюбуетесь морским пляжем, Большой дюнной грядой и побережьем Куршского залива.

Организационные детали