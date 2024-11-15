Куршская коса — необычное и потрясающе красивое место.
Вы полюбуетесь золотыми дюнами, погуляете по древнему лесу и оцените смотровые площадки с чудесными видами на Балтийское море и залив. Посетите орнитологическую станцию Фрингилла и подниметесь на высоты Мюллера и Эфа.
Вы полюбуетесь золотыми дюнами, погуляете по древнему лесу и оцените смотровые площадки с чудесными видами на Балтийское море и залив. Посетите орнитологическую станцию Фрингилла и подниметесь на высоты Мюллера и Эфа.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Описание экскурсии
В курортном Зеленоградске вы окунётесь в атмосферу немецкого города XX века, полюбуетесь архитектурой, пройдётесь по Курортному проспекту с чудесными сувенирными лавками, увидите старинную водонапорную башню – ныне музей и поймёте, почему бывший Кранц называют городом кошек.
Путешествие по Куршской косе
Вы побываете в знаковых местах национального парка. В программе экскурсии:
- Станция кольцевания птиц Фрингилла — основанная профессором Тинеманном в 1901 году, она действует по сей день. Вы увидите весь процесс кольцевания птиц и услышите о методах изучения их миграции.
- Танцующий лес — вы рассмотрите необычные деревья с искривленными стволами и раскроете версии их происхождения.
- Дюна Эфа — я поделюсь историей спасения поселка Морское, которым руководил дюнный инспектор Франц Эфа. А также проведу вас на смотровую площадку с фантастическими видами.
Направления по согласованию:
- Высота Мюллера — я расскажу о лесничем, который смог остановить продвижение дюны Брухберг, и покажу посвященный ему памятный камень.
- Королевский бор — мы погуляем по смешанному лесу, где с вековыми соснами и елями соседствуют растения из разных уголков мира. Вы увидите питомник туи гигантской, соколиную пустошь и призалевные луга. Пройдете по старинному почтовому тракту и рассмотрите фигуру лося из веток ивы. А также узнаете о немецком лесничестве Гренц, расположенном здесь до Второй мировой войны.
- Озеро Лебедь — вы полюбуетесь морским пляжем, Большой дюнной грядой и побережьем Куршского залива.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Nissan Tiida
- Дополнительные расходы: экологический сбор при въезде на Куршскую косу — 450 рублей за машину и гида, 300 рублей с человека, детям до 12 лет и пенсионерам бесплатно
- Экскурсию можно провести для группы до 7 человек на минивэне Mercedes-Benz Vito. Доплата за каждого последующего составит 2000 рублей
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Зеленоградске
Провёл экскурсии для 1253 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Александр, я живу в Калининградской области 16 лет, интересуюсь ее историей. С удовольствием поделюсь с вами накопленными знаниями.Задать вопрос
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