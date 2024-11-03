Царство моря, дюн и птичьих голосов: экскурсия на Куршскую косу

Погрузитесь в мир природы на Куршской косе. Увидите танцующий лес, дюну Эфа и орнитологическую станцию. Уникальная экскурсия для всей семьи
Нацпарк «Куршская коса» - уникальный природный уголок, включённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Здесь вы прогуляетесь по таинственному танцующему лесу, подниметесь на поющую дюну Эфа и посетите орнитологическую станцию Фрингилла.

Узнаете, как
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пустыня превратилась в роскошный лес, как хрупка красота природы и как человек может её разрушить. Экскурсия включает трансфер, услуги гида, экологический сбор и посещение орнитологической станции. Программа интересна взрослым и детям с 7 лет

4.5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Уникальная природа
  • 🌲 Танцующий лес
  • 🦜 Орнитологическая станция
  • 🏞 Высота Эфа
  • 🚍 Комфортный трансфер
    • Царство моря, дюн и птичьих голосов: экскурсия на Куршскую косу
    Царство моря, дюн и птичьих голосов: экскурсия на Куршскую косу
    Царство моря, дюн и птичьих голосов: экскурсия на Куршскую косу
    Ближайшие даты:
    Время начала: 09:30

    Что можно увидеть

  • Орнитологическая станция «Фрингилла»
  • Танцующий лес
  • Высота Эфа

    • Описание экскурсии

    Вы увидите:

    • Орнитологическую станцию «Фрингилла» (закрыта в зимний период) или Музейный комплекс Куршской косы
    • Танцующий лес
    • Самую высокую дюну косы «Высота Эфа»

    А также изучите растительный мир Куршской косы, на 90% состоящий из растений-индуцентов, которые десятилетиями собирались по всему миру.

    Вы узнаете:

    • Как пустыня, поглотившая немало поселений, замков и человеческих жизней, превратилась в роскошный лес, в котором сосуществуют растения со всех концов света
    • Как хрупка красота природы и как человек может легко её разрушить
    • Какую тайну хранит танцующий лес
    • Как происходит кольцевание птиц
    • Как поют дюны

    Организационные детали

    • В стоимость включено: трансфер, услуги гида, экологический сбор, посещение орнитологической станции. Отдельно по желанию оплачивается обед
    • «Фрингилла» закрывается для посетителей 25 октября и возобновляет свою работу в апреле-мае (точные даты нужно уточнять). Вместо станции предлагаем посещение Музейного комплекса Куршской косы
    • Поедем на автобусе туристического класса Mercedes. Дорога в одну сторону займёт 20 минут
    • Оплата остатка стоимости производится на посадке по QR коду, который будет у гида
    • Программа будет интересна взрослым и детям с 7 лет
    • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Стоимость экскурсии

    Тип билетаСтоимость
    Взрослый2 000 ₽
    Дети до 14 лет1 900 ₽
    Пенсионеры1 900 ₽
    Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    На улице Окружная
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 7 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    4.5
    Основано на 2 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    1
    4
    1
    3
    2
    1
    Е
    3 ноя 2024
    заявленной орнитологической станции не было. В остальном все неплохо, организационный процесс отличный, гид интересно рассказывает
    Маргарита
    27 авг 2024
    Мы видели как научный работник орнитологической станции нам показательно окольцовывал птицу!!!
    Оказывается Куршская коса - это "мост" для перелётных птиц!
    И танцующий лес что-то фантастически невообразимо: там действительно надо кино снимать!!!
    И дюны
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    - это более красиво и романтично, чем мы запомнили по советскому сериалу "Долгая дорога в дюнах"!
    И время нам дали и на пообедать и на искупаться в Балтийском море!!!
    В следующий приезд повторим эту экскурсию обязательно!

    Мы видели как научный работник орнитологической станции нам показательно окольцовывал птицу!!!Мы видели как научный работник орнитологической станции нам показательно окольцовывал птицу!!!

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