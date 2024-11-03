Нацпарк «Куршская коса» - уникальный природный уголок, включённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Здесь вы прогуляетесь по таинственному танцующему лесу, подниметесь на поющую дюну Эфа и посетите орнитологическую станцию Фрингилла.
Узнаете, как
Здесь вы прогуляетесь по таинственному танцующему лесу, подниметесь на поющую дюну Эфа и посетите орнитологическую станцию Фрингилла.
Узнаете, как
5 причин купить эту экскурсию
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Орнитологическую станцию «Фрингилла» (закрыта в зимний период) или Музейный комплекс Куршской косы
- Танцующий лес
- Самую высокую дюну косы «Высота Эфа»
А также изучите растительный мир Куршской косы, на 90% состоящий из растений-индуцентов, которые десятилетиями собирались по всему миру.
Вы узнаете:
- Как пустыня, поглотившая немало поселений, замков и человеческих жизней, превратилась в роскошный лес, в котором сосуществуют растения со всех концов света
- Как хрупка красота природы и как человек может легко её разрушить
- Какую тайну хранит танцующий лес
- Как происходит кольцевание птиц
- Как поют дюны
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер, услуги гида, экологический сбор, посещение орнитологической станции. Отдельно по желанию оплачивается обед
- «Фрингилла» закрывается для посетителей 25 октября и возобновляет свою работу в апреле-мае (точные даты нужно уточнять). Вместо станции предлагаем посещение Музейного комплекса Куршской косы
- Поедем на автобусе туристического класса Mercedes. Дорога в одну сторону займёт 20 минут
- Оплата остатка стоимости производится на посадке по QR коду, который будет у гида
- Программа будет интересна взрослым и детям с 7 лет
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|2 000 ₽
|Дети до 14 лет
|1 900 ₽
|Пенсионеры
|1 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Окружная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислава — Организатор в Зеленоградске
Провела экскурсии для 185 туристов
Мы — ваш проводник в старый и новый Кёнигсберг, к морским берегам и местам, хранящим удивительную историю самого западного региона нашей огромной страны! Наша компания существует более 10 лет, мы знаем лучшие места нашей родной Калининградской области и хотим поделиться ими с вами.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
3 ноя 2024
заявленной орнитологической станции не было. В остальном все неплохо, организационный процесс отличный, гид интересно рассказывает
Маргарита
27 авг 2024
Мы видели как научный работник орнитологической станции нам показательно окольцовывал птицу!!!
Оказывается Куршская коса - это "мост" для перелётных птиц!
И танцующий лес что-то фантастически невообразимо: там действительно надо кино снимать!!!
И дюны
Оказывается Куршская коса - это "мост" для перелётных птиц!
И танцующий лес что-то фантастически невообразимо: там действительно надо кино снимать!!!
И дюны
Входит в следующие категории Зеленоградска
Похожие экскурсии из Зеленоградска
скидка
10%
6.5 часов
Групповая
Утренняя Куршская коса из Зеленоградска на автобусе
Побывать в красивейших точках национального парка на утренней групповой экскурсии
Начало: На ул. Ленина
Расписание: ежедневно в 09:30 и 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:30
16551 490₽ за человека
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Загадочная Куршская коса из Зеленоградска
Погрузитесь в мир Куршской косы, где дюны и леса скрывают тайны. Узнайте историю, полюбуйтесь видами и откройте для себя Зеленоградск
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 000₽ за всё до 3 чел.
6 часов
Групповая
Групповая экскурсия по Зеленоградску
Присоединяйтесь к экскурсии на Куршскую косу из Зеленоградска! Вас ждут уникальные природные объекты и исторические достопримечательности города
Начало: На ул. Окружная
Расписание: ежедневно в 10:45
Сегодня в 10:45
Завтра в 10:45
1 500₽ за человека