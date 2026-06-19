Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Зеленоградска

Погружение в историю Куршской косы начнется в музее Леса, где вы узнаете о древних племенах курдов. Орнитологическая станция Фрингилла раскроет секреты ловли и кольцевания птиц. В поселке Рыбачий вас порадует

строганина из пеламиды и свежеприготовленная копченая рыба. Завершит экскурсию прогулка по «скрипучему» песку в поселке Морское и вид на озеро Лебедь. Помните, что экологический сбор и посещение музея Леса и орнитологической станции оплачиваются отдельно

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для посещения Куршской косы - июнь, июль и август. В это время года погода наиболее комфортная для прогулок на свежем воздухе, а природа радует яркими красками. Весной, в мае, также можно насладиться красотой природы, но погода может быть менее предсказуемой. В сентябре начинается бархатный сезон, когда туристов меньше, а погода всё ещё остаётся приятной, однако следует быть готовым к возможным дождям.

Сейчас август — это идеальное время.