Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Зеленоградска

Куршская коса покорит вас песчаными дюнами, загадочными лесами и фантастическими панорамами. Узнайте больше о природе и истории этого уникального места
Погружение в историю Куршской косы начнется в музее Леса, где вы узнаете о древних племенах курдов. Орнитологическая станция Фрингилла раскроет секреты ловли и кольцевания птиц. В поселке Рыбачий вас порадует читать дальшеуменьшить
строганина из пеламиды и свежеприготовленная копченая рыба. Завершит экскурсию прогулка по «скрипучему» песку в поселке Морское и вид на озеро Лебедь.
Помните, что экологический сбор и посещение музея Леса и орнитологической станции оплачиваются отдельно
Лучшие месяцы для посещения Куршской косы - июнь, июль и август. В это время года погода наиболее комфортная для прогулок на свежем воздухе, а природа радует яркими красками. Весной, в мае, также можно насладиться красотой природы, но погода может быть менее предсказуемой. В сентябре начинается бархатный сезон, когда туристов меньше, а погода всё ещё остаётся приятной, однако следует быть готовым к возможным дождям.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Королевский бор
Высота Мюллера
Высота Эфа
Танцующий лес
Музей Леса
Орнитологическая станция Фрингилла
Поселок Рыбачий
Поселок Морское
Озеро Лебедь
Описание экскурсии
Знакомство с балтийской природой
Вы посетите Королевский бор — место, где никогда не вырубали лес и где испокон веков охотились короли. Полюбуетесь завораживающими видами на Балтийское море и озеро Чайка с высоты Мюллера и увидите самую узкую часть косы в поселке Лесной. Погуляете по Танцующему лесу с изогнутыми соснами и подниметесь на высоту Эфа, откуда открывается потрясающая панорама песчаных дюн и Куршского залива.
Прошлое и настоящее косы
В музее Леса вы узнаете о появлении Куршской косы и живших на ней племенах курдов. А на полевой станции Фрингилла местный орнитолог расскажет, как здесь ловят и кольцуют птиц. Кроме того, мы заедем в поселок Рыбачий, где вы сможете отведать строганину из пеламиды и купить свежеприготовленную копченую рыбу. Завершающей точкой экскурсии станет поселок Морское, где вы погуляете по «скрипучему» песку и увидите озеро Лебедь.
Организационные детали
Экологический сбор при въезде в парк не включен в стоимость — 150 р. с машины и 300 р. с человека, пенсионеры и дети до 12 бесплатно
Посещение музея Леса и орнитологической станции по желанию и оплачивается отдельно
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Зеленоградске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 474 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники. Меня зовут Наталья, я живу в Калининградской области. Я не профессиональный гид, но очень люблю природу и часто бываю на Куршской косе. С радостью покажу вам ее самые красивые места и расскажу о них интересные факты!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 58 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Андрей
Дата посещения: 19 июн 2026
Экскурсия прошла отлично! Большое спасибо экскурсоводу Наталье. Получили очень интересную информацию по истории и природных особенностях Калининградской обл. и Куршской косы. Замечательно провели время.
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В
Великанова
Дата посещения: 8 июн 2026
Занимательно . Очень красиво . Рекомендую
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Ирина
Индивидуальная экскурсия всегда имеет ряд преимуществ, но если главная составляющая такой экскурсии, гид, будет некомпетентен, то все, ваш день испорчен. В нашем же случае получилось попадание в яблочко 🎯: 100 читать дальшеуменьшить
из 100! Наталья отлично знает свое дело, рассказывает интересно, при этом ведет автомобиль уверенно. Были учтены все наши пожелания))) Мы получили ответы на все заданные и не заданные вопросы. Однозначно, будем рекомендовать своим знакомым и друзьям совершить прогулки по Калининградской области в сопровождении Натальи! 🪻
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Т
Татьяна
посетили Куршскую косу с Натальей, очень понравилось, что успели до больших экскурсионных групп, Наталья все время рассказывала нам об истории Косы, поделкой, о животных, нашла подход к моим трем детям подросткам, останавливала нас у магазинов по желанию, все прошло прекрасно, нам очень повезло с погодой! рекомендую индивидуальную экскурсию с Натальей!
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Д
Дмитрий
Спасибо Наталье за прекрасную экскурсию по Куршской косе. Хочется отметить профессионализм, любовь к своему делу и доброжелательность нашего гида. Ещё нам повезло с погодой и яркими встречами с представителями здешней фауны: лисицами, серой цаплей, аистами и другими