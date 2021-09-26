Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Зеленоградска

Что вас ожидает

Знакомство с балтийской природой

Вы посетите Королевский бор — место, где никогда не вырубали лес и где испокон веков охотились короли. Полюбуетесь завораживающими видами на Балтийское море и озеро Чайка с высоты Мюллера и увидите самую узкую часть косы в поселке Лесной. Погуляете по Танцующему лесу с изогнутыми соснами и подниметесь на высоту Эфа, откуда открывается потрясающая панорама песчаных дюн и Куршского залива.

Прошлое и настоящее косы

В музее Леса вы узнаете о появлении Куршской косы и живших на ней племенах курдов. А на полевой станции Фрингилла местный орнитолог расскажет, как здесь ловят и кольцуют птиц. Кроме того, мы заедем в поселок Рыбачий, где вы сможете отведать строганину из пеламиды и купить свежеприготовленную копченую рыбу. Завершающей точкой экскурсии станет поселок Морское, где вы погуляете по «скрипучему» песку и увидите озеро Лебедь.

Организационные детали