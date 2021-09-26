Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Зеленоградска

Идиллическая Куршская коса

Посетить самые живописные места природного заповедника и узнать его историю

5
15 отзывов
Куршская коса покорит вас песчаными дюнами, загадочными лесами, колоритными поселками и фантастическими панорамами.

Вы увидите двухсотлетнюю тую, подниметесь на высоты Мюллера и Эфа, насладитесь Балтийским морем и заливом.

А если пожелаете, заедете в музей Леса и на орнитологическую станцию Фрингилла.
Идиллическая Куршская коса
Идиллическая Куршская коса
Идиллическая Куршская коса
Идиллическая Куршская коса
Идиллическая Куршская коса
Идиллическая Куршская коса
Идиллическая Куршская коса
Идиллическая Куршская коса
Идиллическая Куршская коса
Идиллическая Куршская коса
Идиллическая Куршская коса
Идиллическая Куршская коса

Что вас ожидает

Знакомство с балтийской природой

Вы посетите Королевский бор — место, где никогда не вырубали лес и где испокон веков охотились короли. Полюбуетесь завораживающими видами на Балтийское море и озеро Чайка с высоты Мюллера и увидите самую узкую часть косы в поселке Лесной. Погуляете по Танцующему лесу с изогнутыми соснами и подниметесь на высоту Эфа, откуда открывается потрясающая панорама песчаных дюн и Куршского залива.

Прошлое и настоящее косы

В музее Леса вы узнаете о появлении Куршской косы и живших на ней племенах курдов. А на полевой станции Фрингилла местный орнитолог расскажет, как здесь ловят и кольцуют птиц. Кроме того, мы заедем в поселок Рыбачий, где вы сможете отведать строганину из пеламиды и купить свежеприготовленную копченую рыбу. Завершающей точкой экскурсии станет поселок Морское, где вы погуляете по «скрипучему» песку и увидите озеро Лебедь.

Организационные детали

  • Экологический сбор при въезде в парк не включен в стоимость — 450 р. с машины и 300 р. с человека, пенсионеры и дети до 12 бесплатно
  • Посещение музея Леса и орнитологической станции по желанию и оплачивается отдельно
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Наталья
Наталья
Здравствуйте, дорогие путешественники. Меня зовут Наталья, я живу в Калининградской области. Я не профессиональный гид, но очень люблю природу и часто бываю на Куршской косе. С радостью покажу вам ее самые красивые места и расскажу о них интересные факты!
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15 реальных отзывов от туристов

Владимир
26 сен 2021
Отличная экскурсия, отличный экскурсовод! В оговоренное время забрали из отеля, и сразу же началось ознакомление с историей региона и Косы. Посещение объектов на Косе без спешки, и конечно же с познавательными рассказами из прошлого и настоящего. Легко и непринужденно отвечает на любые вопросы по теме экскурсии, региона, а так же не скупится на советы относительно, что ещё посетить и, где лучше купить. В целом очень позитивный человек.
О
23 сен 2021
Спасибо Татьяне за интересную экскурсию! Она легко подстроилась под наши непростые условия (ребенок 6 лет, которого укачивает в машине, и бабушка, которая быстро не ходит). Мы делали небольшие остановки, быстро переезжали. Даже когда наше время вышло, она нас не бросила посреди заповедника, но накормила и довезла до дома))) Рассказ про заповедник был исчерпывающим) к сожалению, не все осмотрели, но есть повод вернуться!
Виктория
5 сен 2021
Большое спасибо Наталье за экскурсию по Куршской косе. Мы были с трёхлетним ребёнком, и очень важно было подстроиться под него. Наталья идеально с этим справилась: она очень гибко перестраивала маршрут под нас; никуда не гнала, развлекала нашего ребёнка, чтобы мы смогли спокойно пофотографировать красоты Куршской косы; предложила на выбор несколько вариантов перекуса. Тот, что мы выбрали, был просто идеален - свежая рыбка, которая подошла и нам и ребенку. А ещё мы попробовали вкусное латвийское мороженое! Наталья очень интересно все рассказала, не только про места, которые мы посетили, но и про повседневную жизнь обитателей косы и балтийского региона. Очень рекомендуем!
М
28 авг 2021
Прекрасная экскурсия. Без беготни, спокойно и понятно
Mikhail
16 авг 2021
Наталья, человек, знающий и любящий свой родной край. Экскурсия была крайне интересной, разговор получался ненавязчивым и информативным. А сколько советов Наталья дала, как туристам - не счесть, и все "в кассу". Нам понравилось, понравится и Вам:)
М
16 авг 2021
Спасибо большое! Экскурсия была интересная и познавательная. Дюны великолепны! Природа восхитительна!
Т
15 авг 2021
Хорошая Погода, с экскурсоводом Натальей было очень комфортно) Море, дюны, сосны, чистый воздух, -незабываемо! Спасибо!
О
14 авг 2021
Отличная экскурсия. Очень понравилась. Прекрасный гид. Рекомендую.
О
8 авг 2021
Наталья коренная жительница Зеленоградска, хорошо знающая и чувствующая природу родного края. Помимо интересного рассказа о природе, мы узнали много интересного о жизни в Зеленоградске, взгляд изнутри. Приехала вовремя, гибкий подход к нашим пожеланиям, показала все значимые локации заповедника.
Л
31 июля 2021
Спасибо Наталье за чудесный день на Куршской косе!
Маршрут составлен очень грамотно, удобный выезд на экскурсию, спокойный темп осмотра.
Рассказ подробный, но не перегружен ненужными деталями. Хорошо подобраны локации для фото. И «вишенка на торте» - рекомендованный Натальей заезд на орнитологическую станцию Фрингилла. Неожиданное соприкосновение с увлекательной наукой на отдыхе!
Идиллическая экскурсия заставила нас забыть об установленном лимите времени!
А
31 июля 2021
Отличная экскурсия от Натальи! Удобный формат прездки плюс интересные места. Посещение орнитологической станции привело в восхищение. А "секретное" место с чебуреками из судака - просто восторг!
Д
26 июля 2021
Все, отлично, комфортно и не утомительно… Чебуреки супер!!! большое спасибо 🤣👏👏👏🌊☀️
А
24 июля 2021
Экскурсия прошла очень комфортно: спокойно, без спешки и без задержек. Спасибо Наталье за прекрасную организацию поездки
Е
22 июля 2021
Спокойная, умиротворяющая экскурсии. Без спешки, по нашим пожеланиям составили маршрут… Покормили лисичек, поплавали на косе…. Рекомендую предварительно созвониться с Натальей для инструктажа по форме одежды…. Обязательно взять спрей от коморов! Огромное спасибо Наталья за провенное время на Косе… Удачи Вам!
Е
19 июля 2021
Ездили на экскурсию семьей, дети взрослые. Маршрут был составлен по нашему пожеланию. Орнитологическая станция нам показалась, это самое интересное. Попался чудесный гид Леонид. Остальное- это наслаждении природой и видами. На любителя. Гид Наталья сделала все, чтобы нам было комфортно, не торопила нас. Подсказала, где вкусно перекусить, и ответила на все вопросы. Шесть часов пролетели не заметно, хотя мы не фанаты хождения по природе. Наталья заранее предупредила о жидкости от комаров, это нам помогло. Все прошло замечательно.

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