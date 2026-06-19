Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Зеленоградска

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Идиллическая Куршская коса

Куршская коса покорит вас песчаными дюнами, загадочными лесами и фантастическими панорамами. Узнайте больше о природе и истории этого уникального места
Погружение в историю Куршской косы начнется в музее Леса, где вы узнаете о древних племенах курдов. Орнитологическая станция Фрингилла раскроет секреты ловли и кольцевания птиц. В поселке Рыбачий вас порадует
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строганина из пеламиды и свежеприготовленная копченая рыба. Завершит экскурсию прогулка по «скрипучему» песку в поселке Морское и вид на озеро Лебедь.

Помните, что экологический сбор и посещение музея Леса и орнитологической станции оплачиваются отдельно

5
58 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌲 Королевский бор
  • 🏞️ Высоты Мюллера и Эфа
  • 🌳 Танцующий лес
  • 🐦 Орнитологическая станция Фрингилла
  • 🐟 Свежая копченая рыба в Рыбачьем
  • 🏖️ Озеро Лебедь и «скрипучий» песок

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
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Лучшие месяцы для посещения Куршской косы - июнь, июль и август. В это время года погода наиболее комфортная для прогулок на свежем воздухе, а природа радует яркими красками. Весной, в мае, также можно насладиться красотой природы, но погода может быть менее предсказуемой. В сентябре начинается бархатный сезон, когда туристов меньше, а погода всё ещё остаётся приятной, однако следует быть готовым к возможным дождям.
Сейчас август — это идеальное время.
Идиллическая Куршская коса
Идиллическая Куршская коса
Идиллическая Куршская коса

Что можно увидеть

  • Королевский бор
  • Высота Мюллера
  • Высота Эфа
  • Танцующий лес
  • Музей Леса
  • Орнитологическая станция Фрингилла
  • Поселок Рыбачий
  • Поселок Морское
  • Озеро Лебедь

Описание экскурсии

Знакомство с балтийской природой

Вы посетите Королевский бор — место, где никогда не вырубали лес и где испокон веков охотились короли. Полюбуетесь завораживающими видами на Балтийское море и озеро Чайка с высоты Мюллера и увидите самую узкую часть косы в поселке Лесной. Погуляете по Танцующему лесу с изогнутыми соснами и подниметесь на высоту Эфа, откуда открывается потрясающая панорама песчаных дюн и Куршского залива.

Прошлое и настоящее косы

В музее Леса вы узнаете о появлении Куршской косы и живших на ней племенах курдов. А на полевой станции Фрингилла местный орнитолог расскажет, как здесь ловят и кольцуют птиц. Кроме того, мы заедем в поселок Рыбачий, где вы сможете отведать строганину из пеламиды и купить свежеприготовленную копченую рыбу. Завершающей точкой экскурсии станет поселок Морское, где вы погуляете по «скрипучему» песку и увидите озеро Лебедь.

Организационные детали

  • Экологический сбор при въезде в парк не включен в стоимость — 150 р. с машины и 300 р. с человека, пенсионеры и дети до 12 бесплатно
  • Посещение музея Леса и орнитологической станции по желанию и оплачивается отдельно

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваш гид в Зеленоградске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 474 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники. Меня зовут Наталья, я живу в Калининградской области. Я не профессиональный гид, но очень люблю природу и часто бываю на Куршской косе. С радостью покажу вам ее самые красивые места и расскажу о них интересные факты!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 58 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
56
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А
Дата посещения: 19 июн 2026
Экскурсия прошла отлично! Большое спасибо экскурсоводу Наталье. Получили очень интересную информацию по истории и природных особенностях Калининградской обл. и Куршской косы. Замечательно провели время.
Экскурсия прошла отлично! Большое спасибо экскурсоводу Наталье. Получили очень интересную информацию по истории и природных особенностях
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В
Дата посещения: 8 июн 2026
Занимательно . Очень красиво . Рекомендую
Занимательно . Очень красиво . Рекомендую
Занимательно . Очень красиво . Рекомендую
Занимательно . Очень красиво . Рекомендую
Занимательно . Очень красиво . Рекомендую
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Ирина
Индивидуальная экскурсия всегда имеет ряд преимуществ, но если главная составляющая такой экскурсии, гид, будет некомпетентен, то все, ваш день испорчен. В нашем же случае получилось попадание в яблочко 🎯: 100
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из 100! Наталья отлично знает свое дело, рассказывает интересно, при этом ведет автомобиль уверенно. Были учтены все наши пожелания))) Мы получили ответы на все заданные и не заданные вопросы. Однозначно, будем рекомендовать своим знакомым и друзьям совершить прогулки по Калининградской области в сопровождении Натальи! 🪻

Индивидуальная экскурсия всегда имеет ряд преимуществ, но если главная составляющая такой экскурсии, гид, будет некомпетентен, то
Индивидуальная экскурсия всегда имеет ряд преимуществ, но если главная составляющая такой экскурсии, гид, будет некомпетентен, то
Индивидуальная экскурсия всегда имеет ряд преимуществ, но если главная составляющая такой экскурсии, гид, будет некомпетентен, то
Индивидуальная экскурсия всегда имеет ряд преимуществ, но если главная составляющая такой экскурсии, гид, будет некомпетентен, то
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Т
посетили Куршскую косу с Натальей, очень понравилось, что успели до больших экскурсионных групп, Наталья все время рассказывала нам об истории Косы, поделкой, о животных, нашла подход к моим трем детям подросткам, останавливала нас у магазинов по желанию, все прошло прекрасно, нам очень повезло с погодой! рекомендую индивидуальную экскурсию с Натальей!
посетили Куршскую косу с Натальей, очень понравилось, что успели до больших экскурсионных групп, Наталья все время
посетили Куршскую косу с Натальей, очень понравилось, что успели до больших экскурсионных групп, Наталья все время
посетили Куршскую косу с Натальей, очень понравилось, что успели до больших экскурсионных групп, Наталья все время
посетили Куршскую косу с Натальей, очень понравилось, что успели до больших экскурсионных групп, Наталья все время
посетили Куршскую косу с Натальей, очень понравилось, что успели до больших экскурсионных групп, Наталья все время
посетили Куршскую косу с Натальей, очень понравилось, что успели до больших экскурсионных групп, Наталья все время
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Д
Спасибо Наталье за прекрасную экскурсию по Куршской косе. Хочется отметить профессионализм, любовь к своему делу и доброжелательность нашего гида. Ещё нам повезло с погодой и яркими встречами с представителями здешней фауны: лисицами, серой цаплей, аистами и другими
Спасибо Наталье за прекрасную экскурсию по Куршской косе. Хочется отметить профессионализм, любовь к своему делу и
Спасибо Наталье за прекрасную экскурсию по Куршской косе. Хочется отметить профессионализм, любовь к своему делу и
Спасибо Наталье за прекрасную экскурсию по Куршской косе. Хочется отметить профессионализм, любовь к своему делу и
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Наталья
очень комфортно и интересно
очень комфортно и интересно
очень комфортно и интересно
очень комфортно и интересно
очень комфортно и интересно
очень комфортно и интересно
очень комфортно и интересно
очень комфортно и интересно
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