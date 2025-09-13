Мои заказы

«Северное золото Пруссии»: Балтийск, Янтарный и Светлогорск

«Северное золото Пруссии»
Мы посетим города Балтийск, Янтарный и Светлогорск и услышим их истории.

Вы поучаствуете в добыче и обработке янтаря, а еще почувствуете себя настоящим «бернштайнфишером» на центральной площади Раушена. Вы увидите пляжи, напоминающие Мальдивы, и дюны, похожие на горы.

Если позволит погода, искупаетесь в чистейшем Балтийском море, или просто пройдётесь вдоль берега, наслаждаясь свежим бризом.
5
30 отзывов
Время начала: 08:30

Описание экскурсии

За один день мы с вами проедем почти по всему побережью Земланда — приморским землям Самбийского полуострова, который раньше назывался «Северным» или «Красным» золотом Пруссии. Здесь находится 90% мировых запасов янтаря, единственный в мире Янтарный комбинат и множество производств, обрабатывающих этот минерал и превращающих невзрачный камешек в ювелирное чудо. Здесь есть места, где россыпи янтаря на берегу так и просятся вам в руку. Здесь бесследно исчезла знаменитая Янтарная комната. Таких историй из прошлого Калининградской области множество, и все их я вам расскажу. Мы посетим города Балтийск, Янтарный и Светлогорск и услышим их истории. Первым делом отправимся в Балтийск — самый западный город России. Вы узнаете историю старинной крепости Пиллау, прогуляетесь у действующего маяка и увидите огромные современные корабли. А еще мы попадем к памятнику Елизавете Петровне, прогуляемся по Русской набережной, увидим городской пляж и посмотрим через пролив на Балтийскую косу. Далее отправимся в настоящую столицу янтаря — поселок Янтарный. Вы прогуляетесь по старинному парку, увидите знаменитый пляж, отмеченный наградой «Голубой флаг». Также вас ждёт бесплатная экскурсия на небольшое янтарное производство. В заключение дня отправимся на прогулку по улочкам курортного Светлогорска. По дороге на курорт мы заедем в Филинскую бухту, откуда открываются невероятные виды. Я расскажу, как в XIX веке курорт Раушен появился на берегу Балтийского моря. Вы увидите пряничные домики и узнаете о памятнике сказочнику Гофману. В конце экскурсии у вас будет время, чтобы прогуляться на набережной и попить кофе с видом на море.

Ежедневно в 8:30

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Балтийск:
  • Шведская крепость Пиллау
  • Здание Пехотных казарм
  • Памятники Петру I и Елизавете Петровне
  • Маяк Балтийска
  • Балтийская коса
  • Русская набережная
  • Немецкое кладбище
  • Пляж Балтийска
  • Янтарный:
  • Церковь Казанской иконы Божьей матери
  • Особняк Беккера, Шлосс-отель
  • Парк Беккера
  • Променад и пляж Янтарного
  • Памятник жертвам холокоста в Пальмникене
  • Шахта Анна
  • Смотровая площадка «Янтарного комбината»
  • Янтарное производство
  • Филинская бухта
  • Светлогорск:
  • Органный зал Макарова
  • Здание водолечебницы
  • Лиственничный парк
  • Центральная площадь Раушена
  • Променад и фуникулер
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Прогулка на катере по акватории Балтийска (по желанию группы)
  • Обед
Место начала и завершения?
Окружная улица, 15
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:30
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 30 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
30
4
3
2
1
К
Козлова
13 сен 2025
Прекрасная экскурсия, отличный экскурсовод, интересные места!
К
Казанцева
29 авг 2025
Великолепно!!!
А
Александр
24 авг 2025
Интересно позновательно спасибо большое гиду! 👍
И
Ирина
11 авг 2025
Спасибо огромное Игорю за прекрасную экскурсию. Я влюбилась в этот край
Н
Николай
7 авг 2025
Нам повезло с гидом, Сергеем. Интересные истории, отличное сопровождение, деликатное отношение к туристам, пунктуальность. Экскурсия получилась на четверых. Было и свободное время в разных локациях и обзорные экскурсии. В Балтийске рекомендую не отказываться от прогулки на катере по бухте. В целом очень довольны. Сергею успехов в роли гида.
Ш
Шакуров
3 авг 2025
Впервые были в Калининграде и области. Приятно удивлены красотой этих мест. Но, более радушностью и приветливостью людей и наших гидов. Поездка к морю прошла с гидом Юрием. Его проверенный боями микроавтобус, даже усилил впечатление! С любовью к истории, земле, с уважением к туристам. Спасибо!
Л
Лариса
21 июл 2025
Прекрасная экскурсия. В ходе путешествия увидели всё - Балтийск (военные корабли на рейде, был организован выход в залив на кораблике, полюбовались морским пейзажем), Янтарный, Филинскую бухту, Светлогорск. Большое спасибо Алексею,
читать дальше

нашему гиду. Великолепно провел экскурсию, чувствуется, что он любит свой край, постоянно совершенствуется, отлично знает историю. Куча информации, преподносит легко, с юмором. Проявлял заботу о каждом туристе. Поездка идеально организована и запланирована по времени. Желаем всего самого наилучшего Алексею, реализации новых планов и процветания!

O
Olya.kuz
9 июн 2025
Огромное спасибо за экскурсию, которую провел нам Алексей, всё прошло на одном дыхании, Алексей всё приятно рассказал, показал, чувствуется человек любит и знает свой край, была ещё допэккурсия на катере по морю, тоже очень интересно. День провели прекрасно,весело, с юмором, погода нам сопутствовала!!!! В такой приятной, дружеской атмосфере, приятно знакомиться с городом, обязательно приедит ещё раз!!!!!
Ю
Юлия
7 июн 2025
Экскурсия понравилась, гид Сергей интересно и позитивно рассказывает, увидели все что было заявлено. В машине нас было 7 человек(вместе с гидом). Рекомендую взять дополнительную экскурсию на катер, нам удалось увидеть подводную лодку
о
оксана
3 июн 2025
Замечательная экскурсия. Очень насыщенная. Гиду отдельное спасибо. Все было отлично!)
С
Светлана
23 мая 2025
Водитель - гид Андрей на высоте, знание вопроса, интересный рассказ, а "добил" чтением поэтической поэмы по теме. Браво!!!! Парк в Янтарном просто сказка, но хорошую погоду просите у Бога, не хотелось парк покидать. Краснолистные буки посажены еще немцами, красотища. Приятной неожиданностью для меня стал выход в акваторию порта на катере в Балтийске. Рекомендую.
В
Вера
22 мая 2025
Судьбе было угодно, чтобы на экскурсию нас повез Михаил. Из 6 человек изначально, на этапе собирания группы "отвалилось" 3 человека, по совершенно дурацким причинам, независящим от нас и гида, поэтому
читать дальше

по итогу, экскурсия была практически индивидуальной! Шикарной! Познавательной! Увлекательной! Обзорной! Михаил проводил нас козьими тропами, гонял нас по лестницам😜, подсказывал самые удачные ракурсы для фотографий, кормил чебуреками и поил глинтвейном, водил по чудесным пляжам, и рассказывал, рассказывал! Несмотря на прохладный ветерок, мы прокатились на катере вдоль Балтийской косы, практически искупались на пляже в Янтарном, прошлись по променаду в Светлогорске. Мы очень благодарны гиду Михаилу за проведенное время, полученный объем информации, незабываемые впечатления! На всё хватило время, везде побывали, не торопясь, где хотели, останавливались, пили кофе. Из необходимых вещей, которые надо взять с собой, это: удобная разношенная обувь, бутылочка с водой, деньги наличка, или, на крайний случай, возможность перевести, и хорошее настроение!!! Спасибо вам за прекрасную экскурсию!

О
Ольга
10 мая 2025
Отличная экскурсия, очень информативная и насыщенная. У нас был гид Александр, хорошо рассказывает, все понятно и не скучно. Рекомендую.
А
АЛЕКСАНДРА
8 мая 2025
Очень содержательная экскурсия. Гид Алексей рассказал много интересного о Калининграде и области. Посетили точки, которые самостоятельно, возможно, пришлось бы искать. По дороге Алексей рассказывал исторические факты о посещаемых объектах. За день объяли необъятное) Спасибо за чудесную экскурсию!
Н
Никита
5 мая 2025
Начнем с того, что гид Михаил накануне позвонил и обговорил все нюансы(место, время, как лучше добраться до сбора и т. п.). Всё прошло по плану. Все увидели и посмотрели. Очень замечательный гид, с отменным чувством юмора. В машине чисто. Порекомендовал места, где "покушать". Спасибо за уделённое время. Я знаю, что Михаил читает, а значит зашло;)

