Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Мы посетим города Балтийск, Янтарный и Светлогорск и услышим их истории.



Вы поучаствуете в добыче и обработке янтаря, а еще почувствуете себя настоящим «бернштайнфишером» на центральной площади Раушена. Вы увидите пляжи, напоминающие Мальдивы, и дюны, похожие на горы.



Если позволит погода, искупаетесь в чистейшем Балтийском море, или просто пройдётесь вдоль берега, наслаждаясь свежим бризом. 5 30 отзывов

Алексей Ваш гид в Зеленоградске Написать вопрос Групповая экскурсия Оценка и отзывы 30 отзывов Длитель­ность 9 часов Размер группы 1-8 человек Когда Ежедневно в 8:30 3800 ₽ за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 08:30

Описание экскурсии За один день мы с вами проедем почти по всему побережью Земланда — приморским землям Самбийского полуострова, который раньше назывался «Северным» или «Красным» золотом Пруссии. Здесь находится 90% мировых запасов янтаря, единственный в мире Янтарный комбинат и множество производств, обрабатывающих этот минерал и превращающих невзрачный камешек в ювелирное чудо. Здесь есть места, где россыпи янтаря на берегу так и просятся вам в руку. Здесь бесследно исчезла знаменитая Янтарная комната. Таких историй из прошлого Калининградской области множество, и все их я вам расскажу. Мы посетим города Балтийск, Янтарный и Светлогорск и услышим их истории. Первым делом отправимся в Балтийск — самый западный город России. Вы узнаете историю старинной крепости Пиллау, прогуляетесь у действующего маяка и увидите огромные современные корабли. А еще мы попадем к памятнику Елизавете Петровне, прогуляемся по Русской набережной, увидим городской пляж и посмотрим через пролив на Балтийскую косу. Далее отправимся в настоящую столицу янтаря — поселок Янтарный. Вы прогуляетесь по старинному парку, увидите знаменитый пляж, отмеченный наградой «Голубой флаг». Также вас ждёт бесплатная экскурсия на небольшое янтарное производство. В заключение дня отправимся на прогулку по улочкам курортного Светлогорска. По дороге на курорт мы заедем в Филинскую бухту, откуда открываются невероятные виды. Я расскажу, как в XIX веке курорт Раушен появился на берегу Балтийского моря. Вы увидите пряничные домики и узнаете о памятнике сказочнику Гофману. В конце экскурсии у вас будет время, чтобы прогуляться на набережной и попить кофе с видом на море.

Ежедневно в 8:30 Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Балтийск:

Шведская крепость Пиллау

Здание Пехотных казарм

Памятники Петру I и Елизавете Петровне

Маяк Балтийска

Балтийская коса

Русская набережная

Немецкое кладбище

Пляж Балтийска

Янтарный:

Церковь Казанской иконы Божьей матери

Особняк Беккера, Шлосс-отель

Парк Беккера

Променад и пляж Янтарного

Памятник жертвам холокоста в Пальмникене

Шахта Анна

Смотровая площадка «Янтарного комбината»

Янтарное производство

Филинская бухта

Светлогорск:

Органный зал Макарова

Здание водолечебницы

Лиственничный парк

Центральная площадь Раушена

Променад и фуникулер Что включено Услуги гида

Транспорт Что не входит в цену Прогулка на катере по акватории Балтийска (по желанию группы)

Обед Место начала и завершения? Окружная улица, 15 Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно в 8:30 Экскурсия длится около 9 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.