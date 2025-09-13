Мы посетим города Балтийск, Янтарный и Светлогорск и услышим их истории.
Вы поучаствуете в добыче и обработке янтаря, а еще почувствуете себя настоящим «бернштайнфишером» на центральной площади Раушена. Вы увидите пляжи, напоминающие Мальдивы, и дюны, похожие на горы.
Если позволит погода, искупаетесь в чистейшем Балтийском море, или просто пройдётесь вдоль берега, наслаждаясь свежим бризом.
Описание экскурсииЗа один день мы с вами проедем почти по всему побережью Земланда — приморским землям Самбийского полуострова, который раньше назывался «Северным» или «Красным» золотом Пруссии. Здесь находится 90% мировых запасов янтаря, единственный в мире Янтарный комбинат и множество производств, обрабатывающих этот минерал и превращающих невзрачный камешек в ювелирное чудо. Здесь есть места, где россыпи янтаря на берегу так и просятся вам в руку. Здесь бесследно исчезла знаменитая Янтарная комната. Таких историй из прошлого Калининградской области множество, и все их я вам расскажу. Мы посетим города Балтийск, Янтарный и Светлогорск и услышим их истории. Первым делом отправимся в Балтийск — самый западный город России. Вы узнаете историю старинной крепости Пиллау, прогуляетесь у действующего маяка и увидите огромные современные корабли. А еще мы попадем к памятнику Елизавете Петровне, прогуляемся по Русской набережной, увидим городской пляж и посмотрим через пролив на Балтийскую косу. Далее отправимся в настоящую столицу янтаря — поселок Янтарный. Вы прогуляетесь по старинному парку, увидите знаменитый пляж, отмеченный наградой «Голубой флаг». Также вас ждёт бесплатная экскурсия на небольшое янтарное производство. В заключение дня отправимся на прогулку по улочкам курортного Светлогорска. По дороге на курорт мы заедем в Филинскую бухту, откуда открываются невероятные виды. Я расскажу, как в XIX веке курорт Раушен появился на берегу Балтийского моря. Вы увидите пряничные домики и узнаете о памятнике сказочнику Гофману. В конце экскурсии у вас будет время, чтобы прогуляться на набережной и попить кофе с видом на море.
Ежедневно в 8:30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Балтийск:
- Шведская крепость Пиллау
- Здание Пехотных казарм
- Памятники Петру I и Елизавете Петровне
- Маяк Балтийска
- Балтийская коса
- Русская набережная
- Немецкое кладбище
- Пляж Балтийска
- Янтарный:
- Церковь Казанской иконы Божьей матери
- Особняк Беккера, Шлосс-отель
- Парк Беккера
- Променад и пляж Янтарного
- Памятник жертвам холокоста в Пальмникене
- Шахта Анна
- Смотровая площадка «Янтарного комбината»
- Янтарное производство
- Филинская бухта
- Светлогорск:
- Органный зал Макарова
- Здание водолечебницы
- Лиственничный парк
- Центральная площадь Раушена
- Променад и фуникулер
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Прогулка на катере по акватории Балтийска (по желанию группы)
- Обед
Место начала и завершения?
Окружная улица, 15
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:30
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 30 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Козлова
13 сен 2025
Прекрасная экскурсия, отличный экскурсовод, интересные места!
К
Казанцева
29 авг 2025
Великолепно!!!
А
Александр
24 авг 2025
Интересно позновательно спасибо большое гиду! 👍
И
Ирина
11 авг 2025
Спасибо огромное Игорю за прекрасную экскурсию. Я влюбилась в этот край
Н
Николай
7 авг 2025
Нам повезло с гидом, Сергеем. Интересные истории, отличное сопровождение, деликатное отношение к туристам, пунктуальность. Экскурсия получилась на четверых. Было и свободное время в разных локациях и обзорные экскурсии. В Балтийске рекомендую не отказываться от прогулки на катере по бухте. В целом очень довольны. Сергею успехов в роли гида.
Ш
Шакуров
3 авг 2025
Впервые были в Калининграде и области. Приятно удивлены красотой этих мест. Но, более радушностью и приветливостью людей и наших гидов. Поездка к морю прошла с гидом Юрием. Его проверенный боями микроавтобус, даже усилил впечатление! С любовью к истории, земле, с уважением к туристам. Спасибо!
Л
Лариса
21 июл 2025
Прекрасная экскурсия. В ходе путешествия увидели всё - Балтийск (военные корабли на рейде, был организован выход в залив на кораблике, полюбовались морским пейзажем), Янтарный, Филинскую бухту, Светлогорск. Большое спасибо Алексею,
O
Olya.kuz
9 июн 2025
Огромное спасибо за экскурсию, которую провел нам Алексей, всё прошло на одном дыхании, Алексей всё приятно рассказал, показал, чувствуется человек любит и знает свой край, была ещё допэккурсия на катере по морю, тоже очень интересно. День провели прекрасно,весело, с юмором, погода нам сопутствовала!!!! В такой приятной, дружеской атмосфере, приятно знакомиться с городом, обязательно приедит ещё раз!!!!!
Ю
Юлия
7 июн 2025
Экскурсия понравилась, гид Сергей интересно и позитивно рассказывает, увидели все что было заявлено. В машине нас было 7 человек(вместе с гидом). Рекомендую взять дополнительную экскурсию на катер, нам удалось увидеть подводную лодку
о
оксана
3 июн 2025
Замечательная экскурсия. Очень насыщенная. Гиду отдельное спасибо. Все было отлично!)
С
Светлана
23 мая 2025
Водитель - гид Андрей на высоте, знание вопроса, интересный рассказ, а "добил" чтением поэтической поэмы по теме. Браво!!!! Парк в Янтарном просто сказка, но хорошую погоду просите у Бога, не хотелось парк покидать. Краснолистные буки посажены еще немцами, красотища. Приятной неожиданностью для меня стал выход в акваторию порта на катере в Балтийске. Рекомендую.
В
Вера
22 мая 2025
Судьбе было угодно, чтобы на экскурсию нас повез Михаил. Из 6 человек изначально, на этапе собирания группы "отвалилось" 3 человека, по совершенно дурацким причинам, независящим от нас и гида, поэтому
О
Ольга
10 мая 2025
Отличная экскурсия, очень информативная и насыщенная. У нас был гид Александр, хорошо рассказывает, все понятно и не скучно. Рекомендую.
А
АЛЕКСАНДРА
8 мая 2025
Очень содержательная экскурсия. Гид Алексей рассказал много интересного о Калининграде и области. Посетили точки, которые самостоятельно, возможно, пришлось бы искать. По дороге Алексей рассказывал исторические факты о посещаемых объектах. За день объяли необъятное) Спасибо за чудесную экскурсию!
Н
Никита
5 мая 2025
Начнем с того, что гид Михаил накануне позвонил и обговорил все нюансы(место, время, как лучше добраться до сбора и т. п.). Всё прошло по плану. Все увидели и посмотрели. Очень замечательный гид, с отменным чувством юмора. В машине чисто. Порекомендовал места, где "покушать". Спасибо за уделённое время. Я знаю, что Михаил читает, а значит зашло;)
