читать дальше года. Здесь каждый уголок полон волшебства и магии.



За 2 часа прогулки по нему вы получите незабываемые впечатления от рассказов гида — профессионального телевизионного журналиста, — а ваш смартфон заполнится фото из красивейших локаций города.

Запах кофе, глинтвейна, уютные огни, живописные улочки со старинной атмосферой.Зеленоградск, или Кранц — городок на Балтийском побережье, словно сошедший со страниц старых немецких сказок. Этот город прекрасен в любое время