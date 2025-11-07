Запах кофе, глинтвейна, уютные огни, живописные улочки со старинной атмосферой.
Зеленоградск, или Кранц — городок на Балтийском побережье, словно сошедший со страниц старых немецких сказок. Этот город прекрасен в любое время
Описание экскурсииЧто вас ждёт? Вы узнаете мифическую и реальную историю города, увидите «тайные знаки», найдёте скрытых драконов, зарядитесь теплотой и удивитесь странным курортным правилам прошлого. Обещаем, что, перебирая фото из этого путешествия, вы воскликнете: «Это же настоящая европейская сказка!» Маршрут подойдёт для небольших компаний, для семей с детьми, а также для путешественников, которые в городе проездом на пару дней и хотят познакомиться с историей этого уютного городка. Важная информация:
- Одевайтесь тепло, балтийская погода непредсказуема.
- По пути, по вашему желанию, мы можем зайти в кафе или сувенирные лавки, поэтому, пожалуйста, захватите наличные или карту.
Ежедневно в 16:30 согласно календарю.
Что можно увидеть на экскурсии?
- «Пряничная» вилла Мака Крелля
- Сказочный Курортный проспект
- Дом сестёр Шульц
- Балтийское море
- Самая старая гостиница города
- Необычный памятник Ленину
- Котосквер
- Скандинавские драконы
- Водонапорная башня
- Самый красивый Храм города (бывшая лютеранская кирха)
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билет на смотровую площадку Водонапорной башни - 300 руб. /чел. (по желанию)
- Кафе и сувениры (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Вокзальная, 2
Завершение: Ул. Московская 40 а (здание Храма)
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
