Сказка старого города: путешествие по Зеленоградску

Сказка старого города
Запах кофе, глинтвейна, уютные огни, живописные улочки со старинной атмосферой.

Зеленоградск, или Кранц — городок на Балтийском побережье, словно сошедший со страниц старых немецких сказок. Этот город прекрасен в любое время
читать дальше

года. Здесь каждый уголок полон волшебства и магии.

За 2 часа прогулки по нему вы получите незабываемые впечатления от рассказов гида — профессионального телевизионного журналиста, — а ваш смартфон заполнится фото из красивейших локаций города.

Ближайшие даты:
21
окт22
окт23
окт24
окт1
ноя2
ноя3
ноя
Время начала: 16:30

Описание экскурсии

Что вас ждёт? Вы узнаете мифическую и реальную историю города, увидите «тайные знаки», найдёте скрытых драконов, зарядитесь теплотой и удивитесь странным курортным правилам прошлого. Обещаем, что, перебирая фото из этого путешествия, вы воскликнете: «Это же настоящая европейская сказка!» Маршрут подойдёт для небольших компаний, для семей с детьми, а также для путешественников, которые в городе проездом на пару дней и хотят познакомиться с историей этого уютного городка. Важная информация:
  • Одевайтесь тепло, балтийская погода непредсказуема.
  • По пути, по вашему желанию, мы можем зайти в кафе или сувенирные лавки, поэтому, пожалуйста, захватите наличные или карту.

Ежедневно в 16:30 согласно календарю.

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • «Пряничная» вилла Мака Крелля
  • Сказочный Курортный проспект
  • Дом сестёр Шульц
  • Балтийское море
  • Самая старая гостиница города
  • Необычный памятник Ленину
  • Котосквер
  • Скандинавские драконы
  • Водонапорная башня
  • Самый красивый Храм города (бывшая лютеранская кирха)
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Билет на смотровую площадку Водонапорной башни - 300 руб. /чел. (по желанию)
  • Кафе и сувениры (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Вокзальная, 2
Завершение: Ул. Московская 40 а (здание Храма)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 16:30 согласно календарю.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Одевайтесь тепло, балтийская погода непредсказуема
  • По пути, по вашему желанию, мы можем зайти в кафе или сувенирные лавки, поэтому, пожалуйста, захватите наличные или карту
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

