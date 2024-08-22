5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
3 в 1: Зеленоградск, Светлогорск и Филинская бухта
Исследовать старинные города-курорты и насладиться завораживающими морскими видами
Начало: Зеленоградск
Завтра в 08:00
1 дек в 08:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Сказка старого города. Путешествие по Зеленоградску
Начало: Ул. Вокзальная, 2
1 дек в 16:30
2 дек в 16:30
5 500₽ за всё до 5 чел.
скидка
15%
1.5 часа
Аудиогид
Рождество в Кранце
Волшебный аудиоспектакль на праздничных улицах старинного города
Начало: Возле ж/д вокзала
Расписание: ежедневно в 16:00
2 дек в 16:00
3 дек в 16:00
12001 020₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- РРоман22 августа 2024Идеальный вариант экскурсии по Калиниградской области: два самых известных города и прекрасная живописная бухта) Савва очень интересно рассказывает материал экскурсии,
- ДДиана5 октября 2023Все просто замечательно! Экскурсия была очень увлекательной. Савва вежливый, внимательный и интересный человек. Учел все пожелания и сделал экскурсию очень комфортной. Спасибо, всем рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Старый город»
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