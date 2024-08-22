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подстраивается под желания и предлагает места для посещения по ходу. А ещё он оказался единственным, кто предложил именно такой вариант экскурсии с тремя местами, по моему субъективному мнению - самый сбалансированный. Другие организаторы предлагали либо больше мест (заезд в Янтарный, Балтийск и пр.), либо без посещения Филинской бухты. Большое спасибо за всё!)