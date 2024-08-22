Экскурсии по Старому городу в Зеленоградске

Найдено 3 экскурсии в категории «Старый город» в Зеленоградске, цены от 1 020 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
3 в 1: Зеленоградск, Светлогорск и Филинская бухта
На машине
11 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
3 в 1: Зеленоградск, Светлогорск и Филинская бухта
Исследовать старинные города-курорты и насладиться завораживающими морскими видами
Начало: Зеленоградск
Завтра в 08:00
1 дек в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.
Сказка старого города. Путешествие по Зеленоградску
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Сказка старого города. Путешествие по Зеленоградску
Начало: Ул. Вокзальная, 2
1 дек в 16:30
2 дек в 16:30
5 500 за всё до 5 чел.
Рождество в Кранце
Пешая
скидка
15%
1.5 часа
Аудиогид
Рождество в Кранце
Волшебный аудиоспектакль на праздничных улицах старинного города
Начало: Возле ж/д вокзала
Расписание: ежедневно в 16:00
2 дек в 16:00
3 дек в 16:00
12001 020 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Роман
    22 августа 2024
    3 в 1: Зеленоградск, Светлогорск и Филинская бухта
    Идеальный вариант экскурсии по Калиниградской области: два самых известных города и прекрасная живописная бухта) Савва очень интересно рассказывает материал экскурсии,
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    подстраивается под желания и предлагает места для посещения по ходу. А ещё он оказался единственным, кто предложил именно такой вариант экскурсии с тремя местами, по моему субъективному мнению - самый сбалансированный. Другие организаторы предлагали либо больше мест (заезд в Янтарный, Балтийск и пр.), либо без посещения Филинской бухты. Большое спасибо за всё!)

    Идеальный вариант экскурсии по Калиниградской области: два самых известных города и прекрасная живописная бухта) Савва оченьИдеальный вариант экскурсии по Калиниградской области: два самых известных города и прекрасная живописная бухта) Савва оченьИдеальный вариант экскурсии по Калиниградской области: два самых известных города и прекрасная живописная бухта) Савва оченьИдеальный вариант экскурсии по Калиниградской области: два самых известных города и прекрасная живописная бухта) Савва оченьИдеальный вариант экскурсии по Калиниградской области: два самых известных города и прекрасная живописная бухта) Савва оченьИдеальный вариант экскурсии по Калиниградской области: два самых известных города и прекрасная живописная бухта) Савва очень
  • Д
    Диана
    5 октября 2023
    3 в 1: Зеленоградск, Светлогорск и Филинская бухта
    Все просто замечательно! Экскурсия была очень увлекательной. Савва вежливый, внимательный и интересный человек. Учел все пожелания и сделал экскурсию очень комфортной. Спасибо, всем рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Старый город»

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Какие места ещё посмотреть в Зеленоградске
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  2. Балтийское море
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  6. Набережная
  7. Водонапорная башня
  8. Высота Мюллера
  9. Замок Шаакен
  10. Спасо-Преображенский собор
Сколько стоит экскурсия по Зеленоградску в ноябре 2024
Сейчас в Зеленоградске в категории "Старый город" можно забронировать 3 экскурсии от 1 020 до 12 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
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