Отправляйтесь вместе со мной на большую авторскую фотопрогулку для влюбленных в курорты Балтики.



Я расскажу вам историю Зеленоградска-Кранца, который за сто лет из рыбацкой деревни превратился в элитный курорт.



Вы увидите известные символы курорта — курхаузы, музеи, романтические улочки, узнаете о судьбах известных жителей города.