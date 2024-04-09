Сказочный Зеленоградск - Кранц
Отправляйтесь вместе со мной на большую авторскую фотопрогулку для влюбленных в курорты Балтики.
Я расскажу вам историю Зеленоградска-Кранца, который за сто лет из рыбацкой деревни превратился в элитный курорт.
Вы увидите известные символы курорта — курхаузы, музеи, романтические улочки, узнаете о судьбах известных жителей города.
Я расскажу вам историю Зеленоградска-Кранца, который за сто лет из рыбацкой деревни превратился в элитный курорт.
Вы увидите известные символы курорта — курхаузы, музеи, романтические улочки, узнаете о судьбах известных жителей города.
Ближайшие даты:
9
апр
апр
10
апр
апр
11
апр
апр
12
апр
апр
13
апр
апр
14
апр
апр
15
апр
апр
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Здание администрации Кранца
- Мощеные улицы, деревянная отделка курхаусов
- Главная курортная улица Кранца Кёнигсбергерштрассе: здание немецкого почтампта, музей, ратуша, церковь и т. д
- Местные музеи: исторический музей Кранца, музей Кошек и «Домик Ангелов», музей курортной моды
- Главный памятник города - нимфа Кранца
- Кирха св. Адальберта и водонапорная башня
- Район женских купален Даменбад (старинный микрорайон)
Описание
Что вас ожидает:
- Познакомимся и разберемся с архитектурными стилями места: вы научитесь отличать ганзейскую готику, фахверк, «драконий» стиль, неоклассицизм, югендстиль, барокко.
- Соберем все главные символы Зеленоградска с кошками — рисунки, муралы, кошачьи дома, керамические плитки. Я расскажу, почему именно кошки символ города.
- Заглянем в старинные каноны для отдыхающих — старые культурные правила жизни немецких туристов (или жителей места).
- Обхватим настоящий императорский дуб (сосну, бук, липу).
- Покормим местных животных — вальяжных кошек, семейство белых лебедей, стаю дружелюбных уток.
- Сделаем винтажную стилизованную фотографию с Вами в главных ролях столетней давности используя разные аксессуары и объекты истории.
- Отправим открытку самим себе с наилучшими пожеланиями из Зеленоградска.
- Исследуем историю Зеленоградска по старой немецкой столетней карте.
- Прогуляемся по извилистым тихим переулкам (улочкам) со старинной брусчаткой.
- Сравним прошлое и настоящее Кранца по архивным немецким фотографиям и открыткам.
- Отдохнем в уютным парке «Плантаж» с прудом.
- Сделаем красивую фотосессию с видами прусской курортной архитектуры в разных стилях.
- Узнаем старинную историю Кранца — место жизни рыбаков, их работы и быта (как жили раньше и что делали, чем занимаются сейчас).
- Пройдем по длинному современному променаду (пляжу) и заглянем на пирс, где находится обзорная площадка и видно всё побережье.
- Покатаемся на карусели в виде кошки.
- На обратном пути заглянем в лучшие гастро- и сувенирные лавочки. Выберем самостоятельные направления для дальнейшего исследования и прогулки и знакомства с городом.
- Вспомним исторических известных личностей, их легенды и судьбы связанные с Зеленоградском.
- Воспользуемся старинной курортной навигацией (через деревянные помосты) и увидим пляжные корзины (приспособления для жизни и отдыха), узнаем о вариантах санаторной терапии раньше (о местной минеральной воде, грязелечении, солнечных и морских ваннах).
Ежедневно по запросу
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Здание администрации Кранца
- Мощеные улицы, деревянная отделка курхаусов
- Главная курортная улица Кранца Кёнигсбергерштрассе: здание немецкого почтампта, музей, ратуша, церковь и т. д
- Местные музеи: исторический музей Кранца, музей Кошек и «Домик Ангелов», музей курортной моды
- Главный памятник города - нимфа Кранца
- Кирха св. Адальберта и водонапорная башня
- Район женских купален Даменбад (старинный микрорайон)
Что входит
- Фотосессия и много интересных рассказов и маршруты
Что не входит
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Зеленоградск, Вокзал
Завершение: Зеленоградск, Променад
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по запросу
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Зеленоградска
Похожие туры из Зеленоградска
Индивидуальная
2 часа
Зеленоградск: жизнь на курорте
Примерить на себя роль отдыхающих в атмосферном Кранце 19 и начала 20 веков
недалеко от железнодорожного вокзала Зеленоградск
11 апр
12 апр
18 апр
19 апр
от 4 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Из Зеленоградска - в сказочный мир Куршской косы
Посетить знаменитый природный заповедник на авто-пешеходной экскурсии
в Зеленоградске
15 апр
16 апр
20 апр
21 апр
8 700₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Улочки, дворы и парадные Кранца-Зеленоградска: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу старинного Зеленоградска, исследуя его улочки и дворы в компании знающего гида
на ул. Железнодорожной
13 апр
14 апр
15 апр
22 апр
3 500₽ за всё до 4 чел.