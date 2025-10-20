Вас ждет интереснейшая прогулка по Зеленоградску — уютному городу на берегу Балтийского моря с уникальной архитектурой и историей более 700 лет. Мы посетим знаменитые достопримечательности, такие как «Бегущая по волнам», Курортный проспект и таинственную виллу М. Крелля, окунувшись в атмосферу курортной жизни XIX–XX веков.
Прогулка подарит вам новые знания, вдохновение и незабываемые впечатления от зелёного и романтичного Зеленоградска!
Описание экскурсии
Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по маленькому, но уютному городу Зеленоградску в Калининградской области — месту, где морской воздух наполняется криками чаек, а чарующий пляж тянется вдоль побережья Балтийского моря. Маршрут и история:Мы отправимся в путешествие по главным улицам города, который бережно хранит более чем 700-летнюю историю. В ходе прогулки вы узнаете о событиях, происходивших здесь задолго до появления города Зеленоградска, окунетесь в атмосферу курортной жизни XIX и XX веков, а также узнаете, что делает этот город таким красивым и неповторимым. Знаковые места:• мы увидим памятник «Бегущая по волнам» — самый романтичный символ города, погружающий в мир фантазии;
- на Курортном проспекте мы познакомимся с историей знаменитых доходных домов, украшенных изысканными фасадами. Здесь же откроется история Кранца — места, известного еще в XIX веке;
- заглянем в таинственную виллу М. Крелля и услышим легенды, окутывающие её стены;
- мы посетим очаровательную Кирху, где царит атмосфера спокойствия, и прогуляемся по парку Плантаже, среди вековых деревьев и впечатляющих скульптур;
- на «Мостике вздохов» мы вспомним стихи великого Адама Мицкевича. Курортная атмосфера и архитектура:• путешествие наполнится историей о людях, живших здесь столетия назад, и об их судьбах.
увидим гостиницу «Логерхауз», магазин «Звёздного неба», дом «Гном» и Курхаус — архитектурные жемчужины города. Эта экскурсия — возможность неспешно прогуляться, открывая для себя новый и старый Зеленоградск. Давайте вместе насладимся атмосферой этого удивительного города, пронзенного морскими бризами, утопающего в зелени парка и чарующего своими тайнами. Ждем вас на экскурсию, которая оставит незабываемые впечатления и подарит вам новые знания и приятные воспоминания о городе Зеленоградске! Важная информация:.
Экскурсанты должны быть одеты по погоде, иметь соответствующую обувь и бутылочку воды.
Вторник, суббота 12-00, воскресенье в 12:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Памятник «Бегущая по волнам»
- Гостиница «Логерхауз»
- Древние каменные архитектурные экспонаты
- Вилла М. Крелля
- Курортный проспект
- Часть доходных домов, построенных в 19-20 веках
- Очаровательная Кирха и прекрасный парк с удивительными деревьями
- Мостик «Вздохов» мы сможем вздохнуть и вспомнить стихи А. Мицкевича
- Доходный дом сестер Шутц
- Магазин «Звёздного неба»
- Курхаус и дом «Гном»
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Зеленоградск, ул. Ленина 12, памятник «Бегущая по волнам»
Завершение: Бювет «Королевы Луизы»
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, суббота 12-00, воскресенье в 12:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
- Экскурсанты должны быть одеты по погоде
- Иметь соответствующую обувь и бутылочку воды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 49 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Людмила
20 окт 2025
Отличная экскурсия. Мария замечательный, знающий экскурсовод
. Много интересного узнали. Спасибо ей большое. Рекомендуем ее всем
И
Ирина
19 окт 2025
Экскурсия и экскурсовод просто супер!!! Очень доступно, логично и интересно!!! Спасибо огромное!!!
Н
Никита
15 окт 2025
Большое спасибо, очень интересно! У нас получилась индивидуальная экскурсия и Мария провела её с полной отдачей. Вместо 2-ух часов, наша прогулка затянулась на полчаса больше, что позволило ещё больше насладится Зеленоградском! Если будет возможность, обязательно возьмём ещё раз экскурсию у Марии!
P.S. но это уже другая экскурсия 😅
Л
Лариса
10 окт 2025
Т
Татьяна
30 сен 2025
Л
Людмила
26 сен 2025
Р
Роза
15 сен 2025
Н
Наталья
14 сен 2025
Сегодня мы с семьей побывали на экскурсии. Нам очень всем понравилась. Время пролетело незаметно, нам даже не помешал дождь. Мария прекрасный, интересный рассказчик, любящий свой родной край. Спасибо огромное. Рекомендуем!
С
Светлана
11 сен 2025
Прекрасная пешеходная экскурсия длилась 2,5 часа экскурсовод Мария была прекрасная,компетентная. Рассказывала интересно. Приятно что группа была 6 человек и мы все посмотрели и архитектуру и море и парк. Захотелось приехать ещё раз,потому что за одну поездку все не посмотришь Спасибо, Мария)
К
Казаков
11 сен 2025
h
hi+79046
9 сен 2025
В нашего гида Марию Тулаеву влюбились с первого взгляда. Это очень позитивный человек, с искрометным чувством юмора, заряжающий своей энергией всех вокруг. Умеет подать большой объем информации в доступной форме,
К
Ксения
5 сен 2025
Отличная экскурсия! Несмотря на плохую погоду все прошло замечательно, узнали много нового. Подача материала невероятно интересная, старые фотографии города только помогают в восприятии.
Л
Лариса
5 сен 2025
Наша прогулка "Солнечный Зеленоградск" началась под моросящим дождем. Н о наш гид Мария за несколько минут настроила нас на позитивную волну и погрузила в теплую атмосферу рассказа о городе и
Л
Людмила
3 сен 2025
Отличная пешеходная экскурсия с экскурсоводом Марией. Спасибо, за приятно проведенное время.
И
Ирина
2 сен 2025
Очень хорошая экскурсия по Зеленоградску. Экскурсовод Мария интересно, познавательно, с юмором и тактом рассказывает историю этого прекрасного города. Советуем выбрать этого гида для знакомства с Зеленоградском, 2,5 часа пролетят незаметно и комфортно.
Входит в следующие категории Зеленоградска
