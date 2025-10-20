Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по маленькому, но уютному городу Зеленоградску в Калининградской области — месту, где морской воздух наполняется криками чаек, а чарующий пляж тянется вдоль побережья Балтийского моря. Маршрут и история:Мы отправимся в путешествие по главным улицам города, который бережно хранит более чем 700-летнюю историю. В ходе прогулки вы узнаете о событиях, происходивших здесь задолго до появления города Зеленоградска, окунетесь в атмосферу курортной жизни XIX и XX веков, а также узнаете, что делает этот город таким красивым и неповторимым. Знаковые места:• мы увидим памятник «Бегущая по волнам» — самый романтичный символ города, погружающий в мир фантазии;

на Курортном проспекте мы познакомимся с историей знаменитых доходных домов, украшенных изысканными фасадами. Здесь же откроется история Кранца — места, известного еще в XIX веке;

заглянем в таинственную виллу М. Крелля и услышим легенды, окутывающие её стены;

мы посетим очаровательную Кирху, где царит атмосфера спокойствия, и прогуляемся по парку Плантаже, среди вековых деревьев и впечатляющих скульптур;

на «Мостике вздохов» мы вспомним стихи великого Адама Мицкевича. Курортная атмосфера и архитектура:• путешествие наполнится историей о людях, живших здесь столетия назад, и об их судьбах.

увидим гостиницу «Логерхауз», магазин «Звёздного неба», дом «Гном» и Курхаус — архитектурные жемчужины города. Эта экскурсия — возможность неспешно прогуляться, открывая для себя новый и старый Зеленоградск. Давайте вместе насладимся атмосферой этого удивительного города, пронзенного морскими бризами, утопающего в зелени парка и чарующего своими тайнами. Ждем вас на экскурсию, которая оставит незабываемые впечатления и подарит вам новые знания и приятные воспоминания о городе Зеленоградске! Важная информация:.

Экскурсанты должны быть одеты по погоде, иметь соответствующую обувь и бутылочку воды.