Не упустите возможность увидеть три ярких городка на побережье Балтийского моря за один день! Вы побываете в самом западном городе России – Балтийске, в мировом центре добычи солнечного камня – Янтарном, а также в уютном курортном Светлогорске.
Описание экскурсии
Балтийск Наше путешествие на комфортабельном автомобиле начнется с посещения самого западного города России — Балтийска. Вы увидите не только военно-морскую гавань с пришвартовавшимися здесь кораблями, Шведскую крепость, ставшую прототипом Петропавловской в Санкт-Петербурге, маяк, построенный еще в середине XIX века, но и узнаете какое отношение к Балтийску имеет русская императрица Елизавета, чем занимался в Пиллау (так назывался до войны этот город) русский царь Петр Первый и почему на стене самой знаменитой флотской гостиницы «Золотой якорь» висит мемориальная доска с портретом выдающегося поэта, лауреата нобелевской премии — Иосифа Бродского. Я поведаю вам удивительную историю об отважном пирате Бенджамине Рауле, основавшем здесь, в Пиллау, бранденбургский военно-морской флот, и открою тайну, где находится форт Гросс-Фридрихсбург или, как его еще величали Прусский Золотой Берег. И еще много, о чем вы узнаете, если побываете на этой экскурсии. Янтарный Из Балтийска мы отправимся в еще один замечательный приморский городок. Это мировой центр добычи солнечного камня. Вы не только увидите, как добывается и перерабатывается янтарь, но и побываете в янтарной пирамиде, созданной из 800 кг застывшей смолы. Говорят, пять минут пребывания в ней излечивает от всех мыслимых и немыслимых болезней. Вы посетите здание крепостного замка Пальмникен XIV века, в подвалах которого до сих пор стоит камера пыток для тех, кто ворует драгоценный камень. Мы побываем на янтарной мануфактуре, где представлена натуральная янтарная косметика и увидим дворец янтарного магната Мориса Беккера (бывший замок прусского короля), расположенный в самом живописном парке Калининградской области на берегу моря и в котором представлены самые редкие деревья и кустарники из разных уголков нашей планеты. Светлогорск Завершим наше путешествие увлекательной прогулкой по очаровательному курортному городку Светлогорску, утопающему в зелени, где каждый домик — произведение искусства. Вы увидите главный символ города — водонапорную башню водолечебницы, созданную выдающимся немецким архитектором Отто Вальтер Кукком в начале XX века, увидите лиственничный сквер со знаменитой скульптурой кенигсбергского скульптора Брахерта «Несущая воду», я покажу вам Охотничий домик, в котором появился органный зал Макарова, мецената, который за свои деньги установил этот уникальный инструмент. Мы прогуляемся по широкому променаду вдоль моря, с прячущейся в раковине русалкой и гигантскими мозаичными солнечными часами «Зодиак». И конечно же, вы увидите знаменитый «Янтарь-Холл» выстроенный на берегу Балтийского моря.
Это современный многофункциональный культурный центр, с потрясающим концертным залом, где проходят выступления знаменитых артистов, спектакли ведущих театров страны, международные фестивали, конкурсы, включая полюбившийся «Голосящий Ки
Ви
Н». Здесь под одной крышей расположены деловой центр, кафе, рестораны, магазины, а также филиал Музея Мирового океана. Кроме того, на этой экскурсии по дороге в Балтийск мы сможем посетить знаменитый фирменный магазин рыбколхоза «За Родину», чтобы купить рыбные деликатесы по номинальной цене, а в Янтарном на «Площади мастеров» выбрать себе понравившиеся украшения из солнечного камня. Поехали?
Ежедневно, по договоренности
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Балтийск:
- Шведская крепость
- Военная гавань
- Маяк
- Памятник Петру Первому
- Набережная
- Музей истории Балтийского флота
- Памятник Елизавете
- Янтарный:
- Смотровая площадка карьера
- Шлосс отель
- Парк Беккера
- Церковь с янтарной иконой
- Площадь «Город мастеров»
- Музей Янтарного комбината
- Светлогорск:
- Башня водолечебницы
- Лиственничный сквер
- Дом Геринга
- Янтарь Холл
- Старинные виллы начала XX века
- Морской променад
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
- Трансфер.
Что не входит в цену
- Билеты в музеи и на смотровую площадку янтарного комбината
- Оплата парома (при желании переправиться через пролив на Балтийскую косу).
Место начала и завершения?
По желанию заказчика
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 19 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Вячеславу спасибо за интересную и познавательную экскурсию! Рекомендую 100%
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А
Очень довольны экскурсией,конечно гидом Вячеславом! много интересной информации,красивые локации. будем рекомендовать! благодарим!
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С
Очень понравилась экскурсия. Было интересно, не утомительно. Хотелось бы отметить удивительные знания Вячеслава в истории. Была возможность добавить места, которые мы хотели посмотреть, за что отдельное спасибо. Комфортный автомобиль, интересный
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Ю
Всем рекомендую и советую экскурсию с Вячеславом.
Во -первых лучше брать индивидуальную, вы спокойно без лишних людей ездите, в комфортабельном автомобиле, плюс минус у вас есть время на сувениры, палатки, кофе,
Во -первых лучше брать индивидуальную, вы спокойно без лишних людей ездите, в комфортабельном автомобиле, плюс минус у вас есть время на сувениры, палатки, кофе,
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Ю
Прекрасная экскурсия. Вячеслав - отличный экскурсовод, очень тактичный, всегда подстраивается под любые пожелания. Невероятно интересно и захватывающе рассказывает, слушать можно бесконечно. Ездили с подростком, а подростки очень привередливый и местами вредный народ. И после экскурсии сын сказал, что с Вячеславом с удовольствием съездит еще и что ему было очень интересно. Это высшая оценка гиду!
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А
Вячеслав просто супер гид, владеющий информацией, знающий много интересного, нестандартного материала, о котором мы и не мечтали услышать. Есть с кем и чем сравнить. Экскурсия очень понравилась. Тактичный гид, аккуратный водитель. Ваш комфорт и желание для него закон. Если в следующий раз мы будем брать экскурсию, то только с ним
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