Балтийск Наше путешествие на комфортабельном автомобиле начнется с посещения самого западного города России — Балтийска. Вы увидите не только военно-морскую гавань с пришвартовавшимися здесь кораблями, Шведскую крепость, ставшую прототипом Петропавловской в Санкт-Петербурге, маяк, построенный еще в середине XIX века, но и узнаете какое отношение к Балтийску имеет русская императрица Елизавета, чем занимался в Пиллау (так назывался до войны этот город) русский царь Петр Первый и почему на стене самой знаменитой флотской гостиницы «Золотой якорь» висит мемориальная доска с портретом выдающегося поэта, лауреата нобелевской премии — Иосифа Бродского. Я поведаю вам удивительную историю об отважном пирате Бенджамине Рауле, основавшем здесь, в Пиллау, бранденбургский военно-морской флот, и открою тайну, где находится форт Гросс-Фридрихсбург или, как его еще величали Прусский Золотой Берег. И еще много, о чем вы узнаете, если побываете на этой экскурсии. Янтарный Из Балтийска мы отправимся в еще один замечательный приморский городок. Это мировой центр добычи солнечного камня. Вы не только увидите, как добывается и перерабатывается янтарь, но и побываете в янтарной пирамиде, созданной из 800 кг застывшей смолы. Говорят, пять минут пребывания в ней излечивает от всех мыслимых и немыслимых болезней. Вы посетите здание крепостного замка Пальмникен XIV века, в подвалах которого до сих пор стоит камера пыток для тех, кто ворует драгоценный камень. Мы побываем на янтарной мануфактуре, где представлена натуральная янтарная косметика и увидим дворец янтарного магната Мориса Беккера (бывший замок прусского короля), расположенный в самом живописном парке Калининградской области на берегу моря и в котором представлены самые редкие деревья и кустарники из разных уголков нашей планеты. Светлогорск Завершим наше путешествие увлекательной прогулкой по очаровательному курортному городку Светлогорску, утопающему в зелени, где каждый домик — произведение искусства. Вы увидите главный символ города — водонапорную башню водолечебницы, созданную выдающимся немецким архитектором Отто Вальтер Кукком в начале XX века, увидите лиственничный сквер со знаменитой скульптурой кенигсбергского скульптора Брахерта «Несущая воду», я покажу вам Охотничий домик, в котором появился органный зал Макарова, мецената, который за свои деньги установил этот уникальный инструмент. Мы прогуляемся по широкому променаду вдоль моря, с прячущейся в раковине русалкой и гигантскими мозаичными солнечными часами «Зодиак». И конечно же, вы увидите знаменитый «Янтарь-Холл» выстроенный на берегу Балтийского моря.

Это современный многофункциональный культурный центр, с потрясающим концертным залом, где проходят выступления знаменитых артистов, спектакли ведущих театров страны, международные фестивали, конкурсы, включая полюбившийся «Голосящий Ки

Ви

Н». Здесь под одной крышей расположены деловой центр, кафе, рестораны, магазины, а также филиал Музея Мирового океана. Кроме того, на этой экскурсии по дороге в Балтийск мы сможем посетить знаменитый фирменный магазин рыбколхоза «За Родину», чтобы купить рыбные деликатесы по номинальной цене, а в Янтарном на «Площади мастеров» выбрать себе понравившиеся украшения из солнечного камня. Поехали?