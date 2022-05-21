Янтарное побережье из Зеленоградска

Не упустите возможность увидеть три ярких городка на побережье Балтийского моря за один день! Вы побываете

Не упустите возможность увидеть три ярких городка на побережье Балтийского моря за один день! Вы побываете в самом западном городе России – Балтийске, в мировом центре добычи солнечного камня – Янтарном, а также в уютном курортном Светлогорске.
Янтарное побережье из Зеленоградска
Янтарное побережье из Зеленоградска
Янтарное побережье из Зеленоградска
Янтарное побережье из Зеленоградска
Янтарное побережье из Зеленоградска
Янтарное побережье из Зеленоградска
Янтарное побережье из Зеленоградска
Янтарное побережье из Зеленоградска
Янтарное побережье из Зеленоградска

Что вас ожидает 🤩

  • Балтийск:
  • Шведская крепость
  • Военная гавань
  • Маяк
  • Памятник Петру Первому
  • Набережная
  • Музей истории Балтийского флота
  • Памятник Елизавете
  • Янтарный:
  • Смотровая площадка карьера
  • Шлосс отель
  • Парк Беккера
  • Церковь с янтарной иконой
  • Площадь «Город мастеров»
  • Музей Янтарного комбината
  • Светлогорск:
  • Башня водолечебницы
  • Лиственничный сквер
  • Дом Геринга
  • Янтарь Холл
  • Старинные виллы начала XX века
  • Морской променад

Балтийск

Наше путешествие на комфортабельном автомобиле начнется с посещения самого западного города России — Балтийска. Вы увидите не только военно-морскую гавань с пришвартовавшимися здесь кораблями, Шведскую крепость, ставшую прототипом Петропавловской в Санкт-Петербурге, маяк, построенный еще в середине XIX века, но и узнаете какое отношение к Балтийску имеет русская императрица Елизавета, чем занимался в Пиллау (так назывался до войны этот город) русский царь Петр Первый и почему на стене самой знаменитой флотской гостиницы «Золотой якорь» висит мемориальная доска с портретом выдающегося поэта, лауреата нобелевской премии — Иосифа Бродского.
Я поведаю вам удивительную историю об отважном пирате Бенджамине Рауле, основавшем здесь, в Пиллау, бранденбургский военно-морской флот, и открою тайну, где находится форт Гросс-Фридрихсбург или, как его еще величали Прусский Золотой Берег. И еще много, о чем вы узнаете, если побываете на этой экскурсии.

Янтарный

Из Балтийска мы отправимся в еще один замечательный приморский городок. Это мировой центр добычи солнечного камня. Вы не только увидите, как добывается и перерабатывается янтарь, но и побываете в янтарной пирамиде, созданной из 800 кг застывшей смолы. Говорят, пять минут пребывания в ней излечивает от всех мыслимых и немыслимых болезней. Вы посетите здание крепостного замка Пальмникен XIV века, в подвалах которого до сих пор стоит камера пыток для тех, кто ворует драгоценный камень.
Мы побываем на янтарной мануфактуре, где представлена натуральная янтарная косметика и увидим дворец янтарного магната Мориса Беккера (бывший замок прусского короля), расположенный в самом живописном парке Калининградской области на берегу моря и в котором представлены самые редкие деревья и кустарники из разных уголков нашей планеты.

Светлогорск

Завершим наше путешествие увлекательной прогулкой по очаровательному курортному городку Светлогорску, утопающему в зелени, где каждый домик — произведение искусства.
Вы увидите главный символ города — водонапорную башню водолечебницы, созданную выдающимся немецким архитектором Отто Вальтер Кукком в начале XX века, увидите лиственничный сквер со знаменитой скульптурой кенигсбергского скульптора Брахерта «Несущая воду», я покажу вам Охотничий домик, в котором появился органный зал Макарова, мецената, который за свои деньги установил этот уникальный инструмент.
Мы прогуляемся по широкому променаду вдоль моря, с прячущейся в раковине русалкой и гигантскими мозаичными солнечными часами «Зодиак». И конечно же, вы увидите знаменитый «Янтарь-Холл» выстроенный на берегу Балтийского моря. Это современный многофункциональный культурный центр, с потрясающим концертным залом, где проходят выступления знаменитых артистов, спектакли ведущих театров страны, международные фестивали, конкурсы, включая полюбившийся «Голосящий КиВиН». Здесь под одной крышей расположены деловой центр, кафе, рестораны, магазины, а также филиал Музея Мирового океана.
Кроме того, на этой экскурсии по дороге в Балтийск мы сможем посетить знаменитый фирменный магазин рыбколхоза «За Родину», чтобы купить рыбные деликатесы по номинальной цене, а в Янтарном на «Площади мастеров» выбрать себе понравившиеся украшения из солнечного камня.
Поехали?

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Трансфер
Что не входит
  • Билеты в музеи и на смотровую площадку янтарного комбината
  • Оплата парома (при желании переправиться через пролив на Балтийскую косу)
Место начала и завершения?
По желанию заказчика
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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