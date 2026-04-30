В поисках янтарной комнаты: Балтийск + Янтарный (из Зеленоградска)
Увидеть, как делают украшения из солнечного камня, и побывать в самой западной точке России
Приглашаем вас на самое большое в мире месторождении янтаря! На частном производстве в посёлке Янтарном вы узнаете, как добывают и обрабатывают солнечный камень и какими необычными свойствами он обладает.
А затем мы отправимся к самой западной точке России — в Балтийск, где увидим крепость Пиллау, маяк и военные корабли.
Вы понаблюдаете за полным циклом изготовления украшений: от сортировки сырья, его калибровки, шлифовки и полировки до сборки готовых бус, браслетов, колье, кулонов. И послушаете об удивительных свойствах солнечного камня.
Прогулка по Янтарному — 2 часа
Мы пройдём по историческому центру и променаду курорта Янтарный, побываем на площади мастеров и в реликтовом парке им. Беккера. Познакомимся с особенностями местной архитектуры на примерах «Шлосс отеля» и лютеранской кирхи конца 19 века.
Балтийск (нем. Пиллау) — 2 часа
Здесь вас ждут внешние осмотры крепости Пиллау, действующего маяка архитектора Шинкеля, православного Свято-Георгиевского морского собора (бывшей реформистской кирхи). А также прогулка по набережной к Елизаветинскому форту, где вы посмотрите на военные корабли, которые несут службу в Балтийском море.
Время в пути между городами — около 40 мин в одну сторону.
Организационные детали
Едем на комфортабельном туристическом автобусе
Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
в понедельник, вторник, четверг и субботу в 09:15
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный
1900 ₽
Дети до 7 лет
Бесплатно
Пенсионеры
1800 ₽
Школьники
1800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Окружная
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, четверг и субботу в 09:15
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — Организатор в Зеленоградске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 1725 туристов
Наша компания — крупнейший туроператор Калининградского региона. Мы работаем на рынке туристических услуг Калининграда с 1993 года. Все экскурсии проходят на собственных комфортабельных туристических автобусах в сопровождении квалифицированного и доброжелательного персонала.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Наталья
Дата посещения: 30 апр 2026
Все прошло на Ура! Роман - сделал это просто незабываемо! Подача информации - нестандартная, хочется слушать и слушать его! Спасибо огромное за эмоции!
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И
Ирина
Дата посещения: 5 мар 2026
Большое спасибо Руслану за очень интересную экскурсию
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Е
Евгения
Экскурсия состоялась в пасмурный день, под ногами было скользко и мокро, но Наталья Евгеньевна освещала собой все как солнышко - так приятно видеть человека, влюбленного в свою работу, свою Родину, читать дальшеуменьшить
щедро делящегося знаниями, не унывающего, сохраняющего позитив во всех ситуациях, и это задавало камертон всей экскурсии. А потом и солнышко выглянуло) Хочется вернуться и пройти по этому же маршруту в теплое время года.
Руслан
Ответ организатора:
Уважаемая Евгения, нам очень приятно читать такие прекрасные слова о нашей экскурсии и гиде! Будем ждать Вас в Калининграде летом!
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Языков
Если бы было возможно, то поставили бы все 10 баллов! с такой захватывающей энергией, с большой любовью к своему делу передает знания и увлекает своими расказами, очень приятный голос и грамотная речь.
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Е
Евгения
Отличный экскурсовод!!! Очень интересно рассказывал на протяжении всего дня. Хороший водитель. Всё очень понравилось, хотя боялись и сомневались ехать ли с 6летнм ребенком. Но в последний момент решили всё таки поехать, и заказали экскурсию уже поздно вечером, накануне. И были очень всем довольны! Огромное спасибо за организацию!!!!!
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Е
Екатерина
Прекрасный гид Роман. Отличная орнанизация! Рекомендуем всем.
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