Калининградская область наполнена средневековой историей.
Наш маршрут пролегает на восток: подобно рыцарям‑крестоносцам, мы проследуем в этом направлении и окажемся в стенах рыцарских замков Тевтонского ордена.
Вы прогуляетесь по атмосферным средневековым городам — Инстербургу и Тапиау — и сможете вдоволь полюбоваться их европейской архитектурой.
Наш маршрут пролегает на восток: подобно рыцарям‑крестоносцам, мы проследуем в этом направлении и окажемся в стенах рыцарских замков Тевтонского ордена.
Вы прогуляетесь по атмосферным средневековым городам — Инстербургу и Тапиау — и сможете вдоволь полюбоваться их европейской архитектурой.
Описание экскурсииИстория рыцарей‑крестоносцев Завоевание и освоение территорий, подавление восстаний местных племён, создание городов, заселение их колонистами — лишь малая часть того, что вы узнаете на экскурсии. Вы прикоснётесь к уникальной средневековой истории. Руины бывших замков Тевтонского ордена — пример зодчества XIV века: строились они как военные крепости. Все эти сооружения пережили разные войны, смену времён и политики. Наш маршрут пролегает на восток: как рыцари‑крестоносцы двигались в этом направлении, так и мы проследуем по их следам. Средневековые замки Первым делом прогуляемся по узким улицам города Гвардейска (бывшего Тапиау), где когда‑то кипела совсем другая жизнь. Именно здесь находится известный замок Тапиау. Также мы увидим бывшую ярмарочную площадь, пивоварню, ратушу и городскую церковь XVII века. Узнаем историю известного мирового художника‑импрессиониста, чей дом сегодня превращён в музей. Следующий пункт назначения — город Черняховск (бывший Инстербург). Там мы посетим замок Инстербург (руинированный): мрачные подземелья этого замка хранят немало тайн, а музей, созданный в нём, расскажет историю города через предметы и фотоснимки. Мы будем вдохновляться европейской архитектурой и узнавать о жизни былых времён в одном из красивейших городов. Эксклюзивно в рамках экскурсии мы посетим тот самый бастион «Обертайх» 1860 года. В бастионе нас ждёт:
- комплиментарная дегустация кёнигсбергского марципана;
- посещение и экскурсия по Объекту № 13 в бастионе (для наших путешественников — бесплатно; посещение отдельно от экскурсии — 500 руб. /чел.);
- свободное время для фотографий и осмотра уникальных музейных экспонатов.
Понедельник, среда, суббота в 08:10
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гвардейск
- Часы на ратуше 1922 года
- Замок Тапиау
- Замок Инстербург
- Черняховск
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Входные билеты в замок Тапиау и Инстербург - 950 руб. /чел.
- Личные расходы
- Питание и напитки
Место начала и завершения?
Ул. Ленина, 10
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, среда, суббота в 08:10
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 203 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
I
Елена просто гид от Бога) очень интересно было) хорошая подача информации Удобный автобус, все четко, спасибо!
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Л
Замечательная экскурсия. Всё очень понравилось. Экскурсовод, Елена, просто чудо, так всё интересно рассказывала. С Зеленоградска доставили на такси, туда и обратно. Очень приятно. Я в восторге.
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И
Экскурсия очень понравилась. От экскурсовода узнали очень много интересного и познавательного. Экскурсию очень рекомендуем не пожалеете. Спасибо Вам большое.
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О
Не смотря на неблагоприятную погоду экскурсия удалась, за что спасибо экскурсоводу Елене и водителю Сергею, они профессионалы своего дела. В замках стараются, но делать ещё много всего, особенно в Истенбурге. С псом Мишкой тоже надо что-то делать, но это уже за рамками оценки самой экскурсии. Спасибо!
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И
Экскурссия очень интересная! Гид Елена просто прекрасна, отзывчива! Комфортный автобус, внимательный волитель Сергей. Не смотря на капризы поголы, экскурссия пооучилвсь интересная, ёмкая, познавательная. Благодаим за сервис.
Гости из Нижнего Новгорола.
Гости из Нижнего Новгорола.
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А
Экскурсия запомнилась интересными рассказами экскурсовода Елены Б. У группы не было времени скучать и праздно любоваться пейзажами за окном. Информативный рассказ о прошлом этих мест начиная с глубокой древности до
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