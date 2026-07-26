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I Irina Елена просто гид от Бога) очень интересно было) хорошая подача информации Удобный автобус, все четко, спасибо! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Л Людмила Замечательная экскурсия. Всё очень понравилось. Экскурсовод, Елена, просто чудо, так всё интересно рассказывала. С Зеленоградска доставили на такси, туда и обратно. Очень приятно. Я в восторге. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

И Ирина Экскурсия очень понравилась. От экскурсовода узнали очень много интересного и познавательного. Экскурсию очень рекомендуем не пожалеете. Спасибо Вам большое. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

О Олег Не смотря на неблагоприятную погоду экскурсия удалась, за что спасибо экскурсоводу Елене и водителю Сергею, они профессионалы своего дела. В замках стараются, но делать ещё много всего, особенно в Истенбурге. С псом Мишкой тоже надо что-то делать, но это уже за рамками оценки самой экскурсии. Спасибо! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

И Ирина Экскурссия очень интересная! Гид Елена просто прекрасна, отзывчива! Комфортный автобус, внимательный волитель Сергей. Не смотря на капризы поголы, экскурссия пооучилвсь интересная, ёмкая, познавательная. Благодаим за сервис.

Гости из Нижнего Новгорола. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет