Замки и кирхи восточной Пруссии из Зеленоградска

Бюро П.
Бюро П. – Гид из Зеленоградска
На экскурсии 🧭 вы сможете погрузиться в средневековые времена, оказавшись в стенах рыцарских замков Тевтонского ордена, увидеть невероятно красивые 🤩 кирхи XIV века и прогуляться 👣 по атмосферным средневековым городам Инстербург и Тапиау.
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Экскурсия

1 890 ₽ за человека

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Замки и кирхи восточной Пруссии из Зеленоградска
Замки и кирхи восточной Пруссии из Зеленоградска

Что вы увидите

  • кирха Арнау
  • кирха Хайлигенвальде
  • замок Инстербург
  • обзорная экскурсия по г. Черняховск
  • замок Георгенбург
  • обзорная экскурсия по г. Гвардейск
  • замок Тапиау
Памятник истории 📖 и архитектуры
Не более 10 минут после начала экскурсии 🧭, и нас ждёт остановка у одной из старейших орденских кирх — Арнау. Построенная в XIV веке и восстановленная по всем канонам, она поразит вас своей аутентичностью. Переезды не будут утомительными: всего полчаса, и нас ждёт следующая остановка. Осмотрим и поразимся потрясающим архитектурным ансамблем кирхи Хайлигенвальде, также построенной в XIV века. А теперь — к замкам!
Дух времён Тевтонского ордена
Мы отправимся в самый атмосферный и пропитанный историей 📖 город 🏙️ Калининградской области — Черняховск. Ранее именуемый Инстербургом, город 🏙️ прекрасно сохранился и дарит возможность его гостям отправиться в путешествие во времени, прогулявшись по улочкам немецкого города XIX века. Увидим величественную кирху Инстербурга, действующий костел Святого Бруно, а также прогуляемся по старинным улочкам вдоль колоритных домов и вилл прусских времён. Из XIX века мы лихо переместимся на 6 столетий назад и окажемся в стенах замка Инстербург, где прочувствуем дух времён Тевтонского ордена.
Прусская архитектура
Путь к следующему памятнику средневековья займет не более 10 минут. Прогуляемся внутри стен замка Георгенбург, история 📖 которого берёт начало в 1258 году, после чего отправимся к старинному городку Тапиау (сегодня Гвардейск). По пути нас ждёт остановка на обед в бывшей прусской деревне Талпакен, где находятся руины одноимённого замка XIV века. В Гвардейске нас ждёт небольшая прогулка 👣 с гидом по исторической части города, где неплохо сохранилась прусская архитектура, а также остановка у орденского замка Тапиау.
+Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Экскурсионное обслуживание.
Что не входит
  • Личные расходы
  • Питание и напитки.
Начало и место завершения
🚩 ул. Ленина, 10, Зеленоградск
Замки и кирхи восточной Пруссии из Зеленоградска
Замки и кирхи восточной Пруссии из Зеленоградска
Замки и кирхи восточной Пруссии из Зеленоградска
Замки и кирхи восточной Пруссии из Зеленоградска
Замки и кирхи восточной Пруссии из Зеленоградска

Экскурсия проводится Каждую субботу в 08:20

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Бюро П.
Бюро П.
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