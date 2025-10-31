Я познакомлю вас с прошлым и настоящим малых городов Калининградской области — мы побываем в замках Нойхаузен и Тапиау, исследуем бывший Велау и проедем по Длинному мосту 19 века. Поговорим о важных персонах, которые проживали здесь или просто бывали. О рыцарях, войнах и религии. О том, как жили раньше и как живут теперь люди на этой земли.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Начнём путешествие с посещения недавно восстановленного замка Нойхаузен, где вы погрузитесь в историю региона и замка.

Затем отправимся в Гвардейск — бывший Тапиау. Вы увидите уникальные часы, рыночную площадь, построенную по типу орденских городов, и уютный кошачий дворик. Исследуете замок, который сумел, насколько это возможно, сохранить свой первозданный вид.

Поедем в Знаменск — Велау. По Длинному мосту, который построили в 1880 году, доедем до кирхи Святого Якоба 14 века. Я расскажу о жизни посёлка до и после войны, создании макета Кёнигсберга и его роли в штурме города.

А в конце — вкусный обед в кафе «Ферма Тюниных» в месте слияния рек Преголи и Лавы.

Организационные детали