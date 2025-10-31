Я познакомлю вас с прошлым и настоящим малых городов Калининградской области — мы побываем в замках Нойхаузен и Тапиау, исследуем бывший Велау и проедем по Длинному мосту 19 века. Поговорим о важных персонах, которые проживали здесь или просто бывали. О рыцарях, войнах и религии. О том, как жили раньше и как живут теперь люди на этой земли.
Описание экскурсии
Начнём путешествие с посещения недавно восстановленного замка Нойхаузен, где вы погрузитесь в историю региона и замка.
Затем отправимся в Гвардейск — бывший Тапиау. Вы увидите уникальные часы, рыночную площадь, построенную по типу орденских городов, и уютный кошачий дворик. Исследуете замок, который сумел, насколько это возможно, сохранить свой первозданный вид.
Поедем в Знаменск — Велау. По Длинному мосту, который построили в 1880 году, доедем до кирхи Святого Якоба 14 века. Я расскажу о жизни посёлка до и после войны, создании макета Кёнигсберга и его роли в штурме города.
А в конце — вкусный обед в кафе «Ферма Тюниных» в месте слияния рек Преголи и Лавы.
Организационные детали
- Поедем на автомобиле Toyota Avensis
- Дополнительные расходы: билет в Нойхаузен — 500 ₽ полный и 250 ₽ льготный., билет в Тапиау — 700 ₽ полный и 500 ₽ льготный, обед — по меню
- Можно с детьми 6+
- Программу можно начать из Калининграда
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Зеленоградске
Провела экскурсии для 318 туристов
Добрый день! Меня зовут Ирина. Впервые приехав в Калининград более 20 лет назад, я полюбила его с первого взгляда и поняла, что останусь здесь навсегда. Сейчас я дипломированный гид, аттестованный
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
А
Анастасия
31 окт 2025
Экскурсия познавательная и увлекательная, охватывает большой пласт истории. Ирина - очень деликатный и приятный в общении человек. С ней было комфортно всей нашей разновозрастной компании. Понравилось, что помимо рассказа гида, у нас была возможность посетить и внутренние экскурсии в замках. Интерактивная программа в Нойхаузене - просто замечательная!
А
Анна
27 авг 2025
Спасибо Ирине за комфортную, интересную, содержательную экскурсию.
Елена
23 авг 2025
Экскурсия заняла почти весь день, получилось целое путешествие. Очень понравился маршрут, местные красивые проселочные немецкие дороги (на некоторых сохранилось мощение), виды по пути приятные, поэтому дорога не утомляет, посетили замки
