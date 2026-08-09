Это будет путешествие во времена покорения пруссов Тевтонским орденом. Вы узнаете о прошлом рыцарских замков и увидите их настоящее. Возьмете в руки рыцарский меч, наденете кольчугу и сможете поразите мишень из лука либо арбалета
Описание экскурсии
Средневековые орденские замки
- Замок Шаакен. Его стены хранят множество тайн — я посвящу вас в некоторые из них. Вы услышите о литовских набегах, о русском следе, связанным с Великим посольством и Петром I. Узнаете о хрониках замка в 18 веке и советские годы, а в его подвалах увидите средневековые орудия пыток, подержите в руках орденский меч и постреляете из лука.
- Замок Вальдау — он сохранился лучше прочих замков в нашей области. Это летняя резиденция магистра Тевтонского ордена — я расскажу об основании замка, а вы заглянете в залы, встречавшие послов Петра I, и погреба.
- Замок Нессельбек — современный, но возведенный по средневековым немецким чертежам. Здесь вы сможете сделать необычные фото и перекусить в местном ресторане.
Другие достопримечательности
Будут и другие любопытные объекты: вы проникнитесь величием Повуденской кирхи, а на семейном предприятии Шаакен дорф раскроете секреты производства сыра и шоколада ручной работы.
По желанию вы можете дополнить маршрут экскурсии дополнительными объектами и посетить:
— Замок Тапиау и симпатичный город Гвардейск;
— Один из фортов, возведенных немцами во второй половине 19 века;
— Иные локации, которые вы хотели, но не имели возможности посетить.
Организационные детали
- Экскурсия является индивидуальной: состав группы формируется исключительно вами
- Экскурсия проводится на автомобиле. При составе группы от 1 до 4 человек, используется легковой автомобиль, от 4 до 6 человек —просторный комфортабельный 7-местный микроавтобус Ниссан
- Начало и окончание экскурсии — в Зеленоградске или в Калининграде, в удобном для вас месте. Также можно начать и закончить экскурсию из аэропорта Храброво или в другом месте, по взаимной договорённости
- Билеты в музеи замков в стоимость не входят: цена от 350 руб. /чел.
- Стоимость указана за экскурсию продолжительностью 5 часов. Продолжительность экскурсии можно увеличить с доплатой в размере 1200 руб. за каждый дополнительный час
- Для подтверждения личности, а также наличия льгот (пенсионер, учащийся, студент и др.) необходимо взять с собой соответствующие документы
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По согласованию с путешественником
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — ваш гид в Зеленоградске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 1554 туристов
Добрый день! Меня зовут Антон. Я гид со стажем, провожу экскурсии по прибрежным городам и историческим местам Калининградской области. Имею высшее образование, увлекаюсь историей, культурой, публицистикой, автопутешествиями. Приглашаю на мои экскурсии, в ходе которых я с удовольствием поделюсь своими знаниями о Балтийском регионе. До встречи!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 75 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Р
В большом восторге от экскурсии! Огромная благодарность Антону как организатору и конечно же за правый руль в машине. Экскурсия очень динамичная и максимально насыщенная: позволила в этот же день позагорать и покупаться. Для тех кто ценит время.
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И
Экскурсия с Антоном очень понравилась. Экскурсия познавательная и увлекательная, охватывает большой пласт истории. Экскурсия не растянута по времени, грамотно спланирован маршрут. Антон деликатный и приятный в общении человек. Проведенное время оставило приятные впечатления. Рекомендуем всем.
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Н
большое спасибо за прекрасную экскурсию!
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А
очень интересная и содержательная экскурсия в супер удобном формате!
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Только по возвращению домой дошли руки написать отзыв о нашей экскурсии.
Наш маршрут был индивидуальный, по запросу и согласованию он выглядел так: старт из Калининграда - Гвардейск с замком Тапиау -
Наш маршрут был индивидуальный, по запросу и согласованию он выглядел так: старт из Калининграда - Гвардейск с замком Тапиау -
+2
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Е
Программа интересная, наполненная большим объемом информации и истории. Антон очень легко и доступно доносит всю эту массу информации, и века истории этих мест как то просто укладываются «по полочкам». Сами
+2
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