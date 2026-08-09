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Орденские замки: по следам покорителей пруссов

Прикоснуться к эпохе рыцарей и впечатлиться средневековой архитектурой
Это будет путешествие во времена покорения пруссов Тевтонским орденом. Вы узнаете о прошлом рыцарских замков и увидите их настоящее. Возьмете в руки рыцарский меч, наденете кольчугу и сможете поразите мишень из лука либо арбалета
4.9
75 отзывов
Орденские замки: по следам покорителей пруссов
Орденские замки: по следам покорителей пруссов
Орденские замки: по следам покорителей пруссов

Описание экскурсии

Средневековые орденские замки

  • Замок Шаакен. Его стены хранят множество тайн — я посвящу вас в некоторые из них. Вы услышите о литовских набегах, о русском следе, связанным с Великим посольством и Петром I. Узнаете о хрониках замка в 18 веке и советские годы, а в его подвалах увидите средневековые орудия пыток, подержите в руках орденский меч и постреляете из лука.
  • Замок Вальдау — он сохранился лучше прочих замков в нашей области. Это летняя резиденция магистра Тевтонского ордена — я расскажу об основании замка, а вы заглянете в залы, встречавшие послов Петра I, и погреба.
  • Замок Нессельбек — современный, но возведенный по средневековым немецким чертежам. Здесь вы сможете сделать необычные фото и перекусить в местном ресторане.

Другие достопримечательности

Будут и другие любопытные объекты: вы проникнитесь величием Повуденской кирхи, а на семейном предприятии Шаакен дорф раскроете секреты производства сыра и шоколада ручной работы.

По желанию вы можете дополнить маршрут экскурсии дополнительными объектами и посетить:

— Замок Тапиау и симпатичный город Гвардейск;
— Один из фортов, возведенных немцами во второй половине 19 века;
— Иные локации, которые вы хотели, но не имели возможности посетить.

Организационные детали

  • Экскурсия является индивидуальной: состав группы формируется исключительно вами
  • Экскурсия проводится на автомобиле. При составе группы от 1 до 4 человек, используется легковой автомобиль, от 4 до 6 человек —просторный комфортабельный 7-местный микроавтобус Ниссан
  • Начало и окончание экскурсии — в Зеленоградске или в Калининграде, в удобном для вас месте. Также можно начать и закончить экскурсию из аэропорта Храброво или в другом месте, по взаимной договорённости
  • Билеты в музеи замков в стоимость не входят: цена от 350 руб. /чел.
  • Стоимость указана за экскурсию продолжительностью 5 часов. Продолжительность экскурсии можно увеличить с доплатой в размере 1200 руб. за каждый дополнительный час
  • Для подтверждения личности, а также наличия льгот (пенсионер, учащийся, студент и др.) необходимо взять с собой соответствующие документы

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По согласованию с путешественником
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон
Антон — ваш гид в Зеленоградске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 1554 туристов
Добрый день! Меня зовут Антон. Я гид со стажем, провожу экскурсии по прибрежным городам и историческим местам Калининградской области. Имею высшее образование, увлекаюсь историей, культурой, публицистикой, автопутешествиями. Приглашаю на мои экскурсии, в ходе которых я с удовольствием поделюсь своими знаниями о Балтийском регионе. До встречи!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 75 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
69
4
4
3
2
2
1
Р
В большом восторге от экскурсии! Огромная благодарность Антону как организатору и конечно же за правый руль в машине. Экскурсия очень динамичная и максимально насыщенная: позволила в этот же день позагорать и покупаться. Для тех кто ценит время.
В большом восторге от экскурсии! Огромная благодарность Антону как организатору и конечно же за правый руль
В большом восторге от экскурсии! Огромная благодарность Антону как организатору и конечно же за правый руль
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И
Экскурсия с Антоном очень понравилась. Экскурсия познавательная и увлекательная, охватывает большой пласт истории. Экскурсия не растянута по времени, грамотно спланирован маршрут. Антон деликатный и приятный в общении человек. Проведенное время оставило приятные впечатления. Рекомендуем всем.
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Н
большое спасибо за прекрасную экскурсию!
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А
очень интересная и содержательная экскурсия в супер удобном формате!
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Марина
Только по возвращению домой дошли руки написать отзыв о нашей экскурсии.
Наш маршрут был индивидуальный, по запросу и согласованию он выглядел так: старт из Калининграда - Гвардейск с замком Тапиау -
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Заливино в Поллеске с замком Лабиау - замок Вальдао и замок Шаакен - возвращение в Калининград.
Время пролетело незаметно и с комфортом. Антон профессионал своего дело, спланировал наш маршрут так, что мы подъезжали к самому началу экскурсии на местности. Информации было не мало, но нам рассказали все, что наверное возможно рассказать за это время))
На локациях Антон нас не торопил, что очень важно, всегда давал возможность осмотреться, пройтись, сделать фото. На любые вопросы получали ответы. По рекомендации Антона посетили музей Кенигсберг в Зеленоградске. Это действительно тото стоило. Будет интересно и детям и взрослым.
Очень рекомендуем Антона!

Только по возвращению домой дошли руки написать отзыв о нашей экскурсии.
Только по возвращению домой дошли руки написать отзыв о нашей экскурсии.
Только по возвращению домой дошли руки написать отзыв о нашей экскурсии.
Только по возвращению домой дошли руки написать отзыв о нашей экскурсии.
Только по возвращению домой дошли руки написать отзыв о нашей экскурсии.
Только по возвращению домой дошли руки написать отзыв о нашей экскурсии.
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Только по возвращению домой дошли руки написать отзыв о нашей экскурсии.+2
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Е
Программа интересная, наполненная большим объемом информации и истории. Антон очень легко и доступно доносит всю эту массу информации, и века истории этих мест как то просто укладываются «по полочкам». Сами
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замки - интересны. В одних есть возможность оценить уже выполненную реставрацию, и оценить масштабы ведущихся работ(понимаешь, что хотелось бы вернуться спустя лет 5, и увидеть окончательный вариант проведенных работ». В других, с сожалением, осознаем степень разрушения. Ну, и третий вариант - сравнить замок «свежей» постройки с соблюдением стиля тех времен. Не надо сравнивать эти замки с замками Франции, Чехии и Испании. Это совсем другая история, и она интересна. Гид отличный! Однозначно рекомендую. Спасибо Вам, Антон!

Программа интересная, наполненная большим объемом информации и истории. Антон очень легко и доступно доносит всю эту
Программа интересная, наполненная большим объемом информации и истории. Антон очень легко и доступно доносит всю эту
Программа интересная, наполненная большим объемом информации и истории. Антон очень легко и доступно доносит всю эту
Программа интересная, наполненная большим объемом информации и истории. Антон очень легко и доступно доносит всю эту
Программа интересная, наполненная большим объемом информации и истории. Антон очень легко и доступно доносит всю эту
Программа интересная, наполненная большим объемом информации и истории. Антон очень легко и доступно доносит всю эту
Программа интересная, наполненная большим объемом информации и истории. Антон очень легко и доступно доносит всю эту
Программа интересная, наполненная большим объемом информации и истории. Антон очень легко и доступно доносит всю эту+2
Программа интересная, наполненная большим объемом информации и истории. Антон очень легко и доступно доносит всю эту
Программа интересная, наполненная большим объемом информации и истории. Антон очень легко и доступно доносит всю эту
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