Это будет путешествие во времена покорения пруссов Тевтонским орденом. Вы узнаете о прошлом рыцарских замков и увидите их настоящее. Возьмете в руки рыцарский меч, наденете кольчугу и сможете поразите мишень из лука либо арбалета

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-3 человек, стоимость зависит от количества людей

от 14 200 ₽ за группу

Ваш гид в Зеленоградске

Описание экскурсии

Средневековые орденские замки

Замок Шаакен . Его стены хранят множество тайн — я посвящу вас в некоторые из них. Вы услышите о литовских набегах, о русском следе, связанным с Великим посольством и Петром I. Узнаете о хрониках замка в 18 веке и советские годы, а в его подвалах увидите средневековые орудия пыток, подержите в руках орденский меч и постреляете из лука.

. Его стены хранят множество тайн — я посвящу вас в некоторые из них. Вы услышите о литовских набегах, о русском следе, связанным с Великим посольством и Петром I. Узнаете о хрониках замка в 18 веке и советские годы, а в его подвалах увидите средневековые орудия пыток, подержите в руках орденский меч и постреляете из лука. Замок Вальдау — он сохранился лучше прочих замков в нашей области. Это летняя резиденция магистра Тевтонского ордена — я расскажу об основании замка, а вы заглянете в залы, встречавшие послов Петра I, и погреба.

— он сохранился лучше прочих замков в нашей области. Это летняя резиденция магистра Тевтонского ордена — я расскажу об основании замка, а вы заглянете в залы, встречавшие послов Петра I, и погреба. Замок Нессельбек — современный, но возведенный по средневековым немецким чертежам. Здесь вы сможете сделать необычные фото и перекусить в местном ресторане.

Другие достопримечательности

Будут и другие любопытные объекты: вы проникнитесь величием Повуденской кирхи, а на семейном предприятии Шаакен дорф раскроете секреты производства сыра и шоколада ручной работы.

По желанию вы можете дополнить маршрут экскурсии дополнительными объектами и посетить:

— Замок Тапиау и симпатичный город Гвардейск;

— Один из фортов, возведенных немцами во второй половине 19 века;

— Иные локации, которые вы хотели, но не имели возможности посетить.

Организационные детали