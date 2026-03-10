обратил моё внимание, что я не выбрал вариант этой же экскурсии, но с заездом на сыроварню с посещением цеха и дегустацией. Я написал, что это тоже интересно и согласен на расширенный вариант экскурсии. Менеджер назвал новую точку сбора и время 8:30 утра. Приехал с Калининграда в Зеленоградск на указанное менеджером место заранее, в 8:07 уже был на месте, ожидал увидеть автобус, но его не было. Написал менеджеру, тот не ответили. Позвонил менеджеру, она сказала, ожидайте трансфер до сыроварни. В 08:37, явно наблюдая, что время старта уже просрочено, позвонил менеджеру ещё раз. Она сообщила что за мной в течении 10 минут подъедет такое то такси с таким то номером. Стою жду дальше в 09:00 такси подъехало, сел я и ещё одна девушка с другой группы. Едем. Таксист попался неторопливый и выбрал маршрут до сыроварни через посёлки, что в итоге привело нас к переметенной дороге, возвращению на трассу и другому маршруту до сыроварни. В 9:40 мне позвонила гид Ирина спросим где я, я ей все описал, она попросила связаться с менеджером. Менеджер мне предложила ехать назад к точке сбора, а другой менеджер девушке, что со мной в такси ехать на сыроварни. Напомню, мы с ней в одном такси 🤣 в итоге на сыроварни доехали уже к концу экскурсии по ней. Ещё и денег за сыроварню просили. Косу и город в итоге увидел.