Куршская коса — это уникальный памятник природы, знакомство с которым подарит вам массу впечатлений! Незабываемые ландшафты, красота пейзажей, чудесный воздух создают ощущение полноценного отдыха.
На косе есть столько троп для путешествий, что перед вами откроется множество возможностей для знакомства с этим уголком природы.
Описание экскурсииЧто вас ожидает: История Куршской косы — это интересный сюжет, наполненный впечатляющими событиями, в котором есть место песчаной катастрофе и удивительному процессу озеленения. С этим местом связаны и исторические персоны: писатель, композитор, художник Э. Т. А. Гофман, профессор Кёнигсбергского университета Людвикас Реза и многие другие, чья жизнь или творчество соприкоснулись с этой удивительной полосой суши между морем и заливом. Во время экскурсии вы не только совершите восхождение на дюну, с которой увидите косу с высоты птичьего полета, но и побываете на берегу Балтийского моря. Желающие могут попробовать свежайшую рыбу, выловленную из залива или просто отдохнуть в лесном кафе. Вас ждет незабываемая встреча с природой! В ходе экскурсии мы отправимся в г. Зеленоградск (бывш. Кранц), который в далеком 1844 году получил статус королевского курорта. Мы прогуляемся по главной пешеходной улице, осмотрим такие уникальные объекты, как кирха Св. Адальберт, бювет со знаменитей минеральной водой и водонапорную башню 1904 года постройки. И, конечно, узнаем почему Зеленоградск называют городом котов.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Танцующий лес
- Смотровая площадка «Высота Эфа»
- Песчаные дюны
- Куршский залив и Балтийское море
- Город Зеленоградск
Что включено
- Услуги гида
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Экологический сбор - 400 руб. /чел. (кроме пенсионеров и детей до 18 лет)
- Дегустация в сыроварне: взрослые - 500 руб. /чел., дети от 3 до 18 лет - 400 руб. /чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Зеленоградск, Окружная, 3 (автобусная остановка)
Завершение: Зеленоградск, Окружная, 3 (автобусная остановка ТЦ «Виктория»)
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на последних 30 из 647 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Анастасия
10 мар 2026
Экскурсия была с гидом Натальей. Наталья очень интересно провела нас через это путешествие, а также посоветовала места, где можно перекусить и купить сувениры.
Александр
9 мар 2026
Экскурсия прошла очень хорошо. Экскурсовод Наталья рассказывала все очень интересно. Много полезной информации о косе и Зеленоградске. Жаль только, что посмотрели лишь "танцующий" лес и высоту Эфа. Хотелось бы в рамках экскурсии посетить больше объектов Куршской косы.
Екатерина
7 мар 2026
Куршская коса как всегда прекрасна, погода тоже порадовала солнышком, не первый раз к вам обращаюсь и еще буду, но есть одно «НО». Снимаю звезду за гида, стояли на улице на
Елена
4 мар 2026
Отличная экскурсия. Людмила очень интересно рассказывала, делилась информацией, которая явно не из учебников. Рекомендую всем
Наталья
28 фев 2026
Спасибо за прекрасную экскурсию. Данную турфирму рекомендую, отличные автобусы, компетентный экскурсовод. Все мероприятия организованы вовремя, без задержек. Пользуемся уже услугами уже нет в первый раз. Спасибо за эмоции
Татьяна
24 фев 2026
Все что хотели увидели. Организация поездки хорошая. Заказ по интернету, не выходя из дома, очень удобно. Заранее перезвонили и уточнили, не передумали ли мы. Экскурсовод Константин замечательный!!! Все просто, доступно, понятно!
Александр
12 фев 2026
Про танцующий лес немножко рассказали и показали, а когда приехали на дюну Эфа то просто вывели из автобуса и сказали: там море, там дюна. Идите смотрите🤷🏼♂️
Екатерина
25 янв 2026
Очень понравилась экскурсия, очень познавательно и интересно, гид Надежда рассказывала очень интересно и просто влюбила в Куршскую косу, ее природу и историю!
Отдельное спасибо за организацию всё было компактно быстро, но в каждой точке достаточно времени на осмотр всего!
Ирина
14 янв 2026
Ездила с дочерью 11 января 2025, год Ирина. Всё очень понравилось. Интересная экскурсия, рекомендую! Замечательный гид.
Сергей
6 янв 2026
Гид Ирина, великолепна, а вот менеджеры, увы, нет. Забронировал экскурсию "Куршская коса и Зеленоградск" на 5 января на 10:30. За день до экскурсии со мной связался менеджер по whatsup, и
Dima
5 янв 2026
Увидели танцующий лес и высоту эфа, не в сезон не впечатляет, а вот красивый пляж напротив высоты очень даже понравился. Экскурсовод не обременяет рассказами у достопримечательностей, только в автобусе, на обратном пути прогулялись с лёгкой экскурсией по Зеленоградску и вернулись в Кгд
Анастасия
4 янв 2026
Все отлично, спасибо
Александра
25 дек 2025
Невероятная экскурсия,очень хороший гид
Надежда
15 дек 2025
Всё понравилось.
Организация отличная, гид Анна просто супер. Мы прекрасно провели время, многое узнали из истории Куршской косы и Зеленоградска.
Спасибо.
Виктория
6 дек 2025
Очень понравилась экскурсия и экскурсовод. Посмотрели все самые интересные места (высота Эфа, Танцующий лес, дюны), особенно понравилось что встретили лису - сказали что это очень редко происходит. Так же хочу отметить, что было свободное время и можно было не спеша насладиться красотой
Входит в следующие категории Зеленоградска
Похожие экскурсии на «Знакомство с Куршской косой - тур из Зеленоградска»
Групповая
Куршская коса из Зеленоградска
Полюбоваться Танцующим лесом, погулять по дюнам и вдохновиться красотой балтийской природы
Начало: На ул. Окружная
Расписание: ежедневно в 10:45
Завтра в 10:45
21 мар в 10:45
1666 ₽ за человека
Мини-группа
до 11 чел.
По Куршской косе и Зеленоградску (из Зеленоградска)
Откройте для себя уникальные места Куршской косы и Зеленоградска, насладитесь видами Балтики и посетите замок Шаакен с дегустацией сыра
Начало: На ул. Окружная
Расписание: в субботу в 08:30
21 мар в 08:30
28 мар в 08:30
4000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Куршская коса из Зеленоградска: куда уходят дюны
Путешествие по Куршской косе: дюны, танцующие деревья и орнитологическая станция. Уникальная природа и незабываемые виды ждут вас
Завтра в 08:30
23 мар в 08:30
13 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Балтийский гедонизм: Куршская коса и Зеленоградск
Путешествие по Куршской косе и Зеленоградску подарит вам уникальные виды, старинную архитектуру и незабываемые эмоции. Откройте для себя Балтику
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 20:30
Завтра в 08:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.